Новости Крымнаша. Выпуск #1148 «Они даже наш Щедрик украли»

1. На ялтинском паблике разместили фото круизных лайнеров, которые заходили в порт до оккупации. Так Ялта скучает по цивилизации и целой набережной, которая сегодня частично в заборах в районе порта. Но некоторые ватоголовые обвиняют Украину, а всем скучающим предлагают убираться, чего сами за 23 года до оккупации почему-то не сделали: “Вспомним. Прослезимся”, “Да, красиво было. Я застал лайнеры. Один, помню, такой большой был, что даже в порт не зашёл, стоял в море”, “Санкции”, “Всё просрали”, “Вообще-то я имел ввиду ещё целый и не огороженный пирс”, “Было время”, “Не знаю, кто как, а мы неплохо зарабатывали”, “Я тоже в первую очередь на пирс обратила внимание”, “Какой-то СЕПАРАТИСТСКИЙ пост! Ты предлагаешь вернуться назад в Украину?”, “Жаль, конечно. Город/страна теряет деньги. Насчёт экологии — вояки гадят посильнее, чем отдыхайки”, “С этих лайнеров кормились все на набке”, “Не хочу вспоминать, потому что толку ноль. Было, а теперь благодаря кастрюлеголовым скакуасам туристические компании закрыли порты и Одессы, и Севастополя, и Ялты (прим. Ватоголовый не в курсе, что порт Одессы благополучно работает, а санкции введены не из-за украинцев, а из-за оккупации Крыма россией и скакунов-предателей)”, “Если тебе что-то не нравится, то собирай чемодан и в НЕЗАЛЕЖНУЮ!”, “А если вам до 2014 не нравилось, вы уехали с Крыма?” https://twitter.com/CrimeaUA1/status/949595020021108741 (фото-скрин).

2. На ялтинской набережной весной оккупанты поставят памятник “православным святым” Петру и Февронии Муромским. Это будет вместо круизных лайнеров, заходящих в порт города до оккупации. Развиваемся. Даешь больше скрепного треша! https://ru.krymr.com/a/news/28959311.html . Кстати, даже ватные ялтинцы выразили протест этому мракобесию. Пропагандоны считают, что “власти” должны прислушаться к общественному мнению http://www.yalta-24.ru/lifestyle/men/14167-yaltintsy-ne-khotyat-videt-pamyatnik-petru-i-fevronii-na-naberezhnoj

3. Гоблин, поздравляя жителей Крыма с Рождеством, заявил, что православие в Крыму начало процветать, с чем нельзя не согласиться. А также сказал, что российское православие несет “добро, сострадание, созидание, милосердие и укрепляет мир”. И тут я вспомнил, как в январе 2017 года ФСБшные попы “освещали” в Крыму военную технику страны-оккупанта. А преступлений гундяевщины на оккупированной россией части Донбасса и вовсе не счесть https://twitter.com/CrimeaUA1/status/949959167439187968 (фото-скрин).

4. В оккупированном Севастополе прошел очередной крестный ход гундяевских гэбистов, которых охраняли полицаи режима и кизяки https://twitter.com/CrimeaUA1/status/949975169749090304 (фото).

5. Ихтамнет собирается понаехать в Феодосию, но ему страшно, т.к. до него дошел лживый ватный слух, что Украина ничего не сделала для того, чтобы ему было на захваченной его страной территории комфортно: “Я из Липецка, планирую пойти служить на контракт в Феодосию, в новый батальон ВДВ. Но есть некие, скажем так, волнующие вопросы насчёт жизни в самом городе. Как говорят, жильё дорогое относительно, т.к. город курортный, но сама инфраструктура и благоустройство на уровне 90-х годов, потому что Украина ничего не делала, а россия ещё ничего не успела. Если можно, расскажите вкратце по основным моментам: цены на жильё и продукты, медицина, транспорт, благоустройство, вода, электричество”. Ответы: “У нас всё плохо, идите обратно”, “Цены на жилье — 10-15 тыс рублей в месяц, цены на продукты — как в Москве. Медицина есть, но врачей не хватает. Транспорт ходит, но одни маршрутки и такси. Благоустройство так себе: что-то делают, но всем хочется больше. Вода бывает, но с перебоями. Электричество есть, вроде не выключают”, “Зачем тебе это все знать? Живи в казарме, лечись в госпитале (правда, он в Севасе), ездий на БТРах”, “Украина все делала и давала заработать. Служи там, где живёшь. У нас все дорого”, “Здесь то же самое, что и в азиатских городах россии. Полная разруха. При власти патриоты, которые отправили жить свои семьи к врагам. А родину грабят”, “Я вот все читаю посты о переводе в ВДВ из других городов россии. И созрел вопрос такой: почему местных военнослужащих и желающих ими стать в эту часть не берут? Сколько ходили ребята спросить о вакансии, их отправляют уже с КПП, аргументируя тем, что командир занят, некогда и не разговаривают вообще. Наши недостойны, что ли?”, “Медицина — проще застрелиться. Цены, как в Москве. Зарплаты не соответствует ничему — ни аренде жилья, ни ценам на продукты”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/949969295102173184 (скрин). Напомню, что в декабре 2017 года оккупанты создали в Феодосии батальон, который также “осветили” “миролюбивые и духовные” гэбисты в рясах https://twitter.com/CrimeaUA1/status/936980110825152512 (фото-скрин и комментарии).

6. Всё вполне логично. Зачем нужен новый батальон? Воевать с НАТО, что ли? Ну, конечно же, нет, — с местными. Ну а кто ещё будет с местными воевать? Сами местные, что ли? А дебилу из Липецка всё пофиг. Главное, чтобы ему Украина достойные условия построила на оккупированной территории.

7. Севастополь. Диалог двух ватников: “ — Слышал, что ярмарки выходного дня закрыли. Хрюкинский рынок разгромили. А еще планируют 400 ларьков убрать. Где теперь продукты не резиновые покупать? — Я уже ничему не удивляюсь. С чем боролись, на то и напоролись”.

8. На рождественско-новогодние праздники даже первые линии отелей в Ялте остались без туристовhttps://twitter.com/radist_titanika/status/949946539711004672 (фото).

9. Севастополь. Вот так и провалялся дыровский “флаг” террористов 3 дня возле подъезда. Все ходят, пинают https://twitter.com/LoveUkraine1/status/949747433998880770 (фото).

10. — Какая передача вам нравится больше всего? — Очень нравится передача трупов дохлых российских наёмников и вояк, обожаю просто.

11. По домам ходят дети, поют щедрики на украинском. Приятно слушать. Наверное, это единственный день в году, когда в Крыму украинский язык у ваты не вызывает отторжения. Своего-то у них почти ничего нет. З РIЗДВОМ ХРИСТОВИМ, друзi! Щастя вам та любовi!

12. В Севастополе сезон рождественских концертов открыл украинский “Щедрик”https://ru.krymr.com/a/news/28959531.html (видео). Рождественский концерт на площади Свободы также открыли украинскими колядками https://ru.krymr.com/a/news/28961403.html (фото).

13. В Симферополе бабы в кокошниках и русских национальных костюмах на Рождество поют украинские колядки. А в скрепостане что-то свое есть? Или все краденое? Россия — страна-фейкhttps://www.youtube.com/watch?v=c73dF5bjYAA (видео).

P.S. Ватники часто обвиняют меня в богохульстве и расшатывании их духовных скреп. Возьму на себя смелость и отвечу им строками из Библии, которую многие из них даже в руках не держали, свято веря в гундяевскую ересь: “Иисус начал говорить: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я; и многих прельстят… Почему вы не понимаете Моих слов? Потому что вы не способны их услышать! Ваш отец — диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи”. Они поклоняются дьяволу, прикрываясь своими скрепами, которые позволяют им правой рукой “благословлять”, а левой — “освещать” ракеты “Сатана”. Это всё и есть построенный ими “русский мир”, который не способен на созидание, а только — на уничтожение и воровство. Они даже наш Щедрик украли, при этом яростно ненавидя украинский язык и нашу культуру…

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Автор: КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1

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