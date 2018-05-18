Новости Крымнаша. Выпуск #1278 «Шакалы»

1. Для семьи осужденного оккупантами в Крыму активиста Игоря Мовенко собирают денежную помощь. Об этом сообщила журналистка Елена Лысенко: “Даже небольшая сумма денег поможет семье в это трудное для них время. Для помощи Игорю и его семье на имя Валентины Мовенко открыты кошельки WebMoney: U932225895370 (в гривнах), R984052905112 (в рублях), Z820230793025 (в долларах США), E482512409457 (в евро). Жители Крыма могут перечислить деньги на QIWI кошелек, зарегистрированный на номер телефона +7 978 989 77 73” https://ru.krymr.com/a/news/29232185.html (фото).

2. Накануне Дня памяти жертв депортации крымскотатарского народа в поселке Советское оккупанты предупредили некоторых жителей “о недопустимости нарушения закона О противодействии экстремистской деятельности”, угрожая уголовным преследованием и лишением свободы на срок до 5 летhttps://ru.krymr.com/a/news/29230772.html

3. Следственный комитет оккупантов возбудил уголовное дело в отношении 15-ти судей Конституционного суда Украины за непризнание аннексии Крыма. Когда кажется, что рашисты тебя больше не удивят, они снова и снова доказывают, как сильно ты ошибался https://ru.krymr.com/a/news/29231682.html

4. Оккупанты арестовали капитана захваченного у берегов Крыма украинского судна “ЯМК-0041” Виктора Новицкого. Ему грозит до 5 лет лишения свободы https://ru.krymr.com/a/news/29232386.html

5. Один из самых больших банков россии — ВТБ — не намерен работать в Крыму: “Задачи сегодня попасть под санкции у банка ВТБ нет. Позиция очень понятная, потому что мы знаем, к чему это приводит. Здесь можно возмущаться и что угодно публично говорить, но, к сожалению, мы вынуждены здесь быть очень аккуратными ради того, чтобы спасти крупнейшее финансовое учреждение страны”, — заявил глава банка Андрей Костин. “Санкции нам только на пользу”, — говорил путинhttps://twitter.com/CrimeaUA1/status/997047811966464000 (скрин). Тем временем Трамп поручил подготовить новые санкции против россии, чтобы “пользы” для российской экономики было чуточку большеhttp://qha.com.ua/ru/politika/ssha-vvedut-novie-sanktsii-protiv-rossii/192223/

6. Рейсы лохани “Князь Владимир” из Сочи в Крым отменены до августа. Первый рейс изначально был намечен на 29 апреля, но его перенесли на 6 мая из-за неисправности корыта. А 6 мая рейс вновь был отменён из-за пожара. Ну как поплавали? https://ru.krymr.com/a/news/29231491.html

7. Часть оккупированной Ялты целый час оставалась без электроэнергии. Оккупанты обвинили крысу-диверсанта, которая “попала на оголенные провода подстанции”. Не та ли это крыса-диверсант, которая управляла КамАЗом? http://qha.com.ua/ru/obschestvo/chast-yalti-ostalas-bez-sveta-izza-krisi/192229/

8. Некоторые ватники продолжают прозревать и понимать, что крымчан из Крыма вытесняют, причем делают это и те, кто и по-русски плохо говорит или не говорит вовсе. “Зато без бандер”, говорили они: “Не думаете ли вы, что «Братва с Кавказа» управляет Керчью? Если пойти работать в любой супермаркет, не важно какой торговой сети, или какой-то дешевый вещевой магазинчик, они будут вашими начальниками. Я не говорю конкретно про кавказцев, но и про узбеков, армян и т.д.”. Ответы: “Они там вообще редко когда по-русски могут нормально говорить, тяжело понимают покупателя. Встраивают свои правила поведения для подчиненных женского пола. Я все это знаю”, “Автор поста прав. Правда, данная тенденция будет усиливаться года так через 2. Отожмут всё. И будет тут аул, как в москва-баде”, “В Симфе уже вопросительных знаков в такой теме не ставят. Просто констатируют факт”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/996866920862371840 (скрин).

9. Понаехавшие местных просто не понимают. Даже по уши в дерьме гавани (в сравнении с запоребриком) в Крыму — рай на остатках сделанного Украиной и еще не уничтоженного россией: “(Местный написал) Ялта — днище. Так смешно, когда ей восхищаются”, “(Понаехавший ответил) Друзья, вы ещё по россии днище не видели. Я сам из Ставрополя. По сравнению с Ялтой — дно”, “(Местный ответил) Везде конкретные косяки со стороны власти. УГРОБИЛИ красивый город, а нам молчать и продолжать восхищаться? Это удел лицемеров!”https://twitter.com/KrimRt/status/997052675647787008 (скрин).

10. Фантастический пост из Армянска. Анонимная жена ихтамнета, получившая СЛУЖЕБНОЕ жилье на оккупированной территории, пишет местным НЕ ЛЕЗТЬ СО СВОИМ УСТАВОМ В ЧУЖОЙ МОНАСТЫРЬ! Точнее — не леСть: “В ЧС (черный список) всех невоспитанных пацанов и девок, которые приходят на Просвещения к Пограничным домам и ведут себя как дауны безмозглые!!! Зачем вы орете и громко слушаете свою говномузыку, а с наступлением ночи ныкаетесь на спорт площадках и ломаете инфраструктуру ПРОСВЕЩЕНИЯ!!! Не приходите сюда и не надо со своим уставом в чужой монастырь лесть!!! P.S. гонять на своих дешевых мотиках, великах и говномашинах ТОЖЕ НЕ НАДО!!! Анон плиз!!!”https://twitter.com/KrimRt/status/997102573848006656 (скрин).

11. Одни севастопольские ватники виляют пятой точкой, спрашивая на ватофоруме процедуру оформления украинских документов, которой интересуются якобы их знакомые, а не они сами. Другие ватники высмеивают такие манёвры, понимая, что украинские документы оформляют все, включая тех, кто виляет пятой точкойhttps://twitter.com/Kosstik8/status/994894036732391424 (скрин).

12. Оккупанты увольняют половину сотрудников паромной переправы (323 человека). Они уже получили уведомления о сокращении. Скулят. А ватники пишут, что на переправе работали краснодарские рашисты. Это чтобы вы понимали, как отовсюду выдавливают местных, особенно с денежных мест: “Мы все, конечно, рады — МОСТ КРЫМСКИЙ! Жаль людей, работающих на переправе! Очень много людей лишились работы, и мы не Питер и не Москва, чтобы не париться, мол, другую найдём работу. Найти можно, но оплата… На переправе была зарплата ещё нормальная. Мою печаль разделят только сотрудники переправы. Жаль, ребята, жаль!”. Ответы: “Переправа еще работает и будет работать. А они знали, что это временно, и они сами с Краснодарского края, а там работу найдут” https://twitter.com/CrimeaUA1/status/996838601676787716 (скрин).

13. Жители Керчи понаехавшему наши достопримечательности рекламируют: “Завтра планируем приехать к вам в гости! Какие места посоветуете посетить?”. Ответы: “Кладбище!!!”, “Мост! Крымский мост! 8 чудо света”, “Мост увидел, разворачиваешься и едешь обратно!!”, “Та все одно большое гетто”. Кстати, кто вате сказал, что этот мост вдруг стал “восьмым чудом света”? Они реально дети подземелья и мира не виделиhttps://twitter.com/CrimeaUA1/status/996874205772898304 (скрин).

14. Теперь, когда мост готов и по нему поперло, уже заживем? Цены на всё? Зарплаты? Пенсии? Бензин подешевеет? Пишите, у кого как успехи))

15. Ватники получили после открытия моста не тот результат, на который рассчитывали: “Почему бензин подорожал??? Кто знает?!”. Ответы: “Мост открыли”, “Мост отмывают”, “В край офигели, неделю назад дешевле был. На самокаты скоро перейдём”, “Потому что зп на 4% увеличили — время дорожать всему”, “То, что повысили налоги, это мы каждый день замечаем по ценникам в магазинах. А как повысили зарплату бюджетникам, знаю однозначно — уменьшили тем, кто получал немного больше, сократили людей и за счет этого подняли до минималки тем, у кого было меньше. Фонд зарплаты не изменился, хотя никто не знает, сколько получает руководство”, “Ребята, кто уже ездил по мосту??? Видали, как наши соседи с Кубани цены подняли!!! Бензин дороже, чем у нас, — по 45 руб (пятый), клубника по 250 р, рыба в Темрюке дороже. Анонимно”, “Это как раз к теме «щас мост откроют и заживем!». Пожалуйста, наслаждайтесь дешевизной. Кубаноиды еще те…”, “По всей россии цены на топливо поднялись”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/997057920843026432 (скрин). А помните, как ватники планировали по мосту за продуктами на Кубань ездить? Кстати, клубника в Крыму продается по 200-350 руб (85-148 грн)https://twitter.com/KrimRt/status/997050733601095680 (фото).

16. Севастопольские пропагандоны, которые в унисон с оккупантами 4 года рассказывали нам про “успехи” курортных сезонов, вдруг проговорились: “Для курортного Крыма это событие (мост) стало безусловным праздником: здесь ждут ПЕРВОГО с украинских времен успешного курортного сезона”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/997102678059700224 (скрин).

P.S. Закончу выпуск словами жителя Севастополя: “Говорят, в горах в этом году появились волки. Размножаются очень быстро. Угрожают сложившейся экосистеме… Во-первых, не в этом году, а в 2014. Во-вторых, не в горах. В-третьих, не волки, а шакалы”.

Источник: crimeaua1.wordpress.com

Автор: КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1

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