Новости Крымнаша. Выпуск #1341 «Папа шепнул мне, чтобы я не сдавалась. Вот я и не сдаюсь»

1. Оккупанты в селе Верхняя Кутузовка провели очередной обыск в доме фигуранта ялтинского “дела Хизб ут-Тахрир” Муслима Алиева. На его старшую дочь Гульсум Алиеву, которая занимает активную гражданскую позицию, составили протокол. Ее обвиняют в “разжигании межнациональной розни”. После обыска 21-летняя Алиева была вывезена оккупантами для допроса в “Следственный комитет” Алуштыhttps://ru.krymr.com/a/29375754.html (фото, видео и история семьи). Прочтите шокирующие подробности сегодняшнего обыска https://twitter.com/KrimRt/status/1019905605555941376 (скрин). И посмотрите, как увозили юную девочку! За посты в Фейсбук! Посмотрите, СКОЛЬКО их, вооруженных до зубов, против ОДНОЙ!! И плевать, что в эту минуту где-то кого-то грабят, убивают, насилуют!https://twitter.com/KrimRt/status/1019907081351188480 (фото и видео).

2. В Форосе продолжают бесчинствовать завезенные оккупантами гастарбайтеры. Среди бела дня они бухают и дерутся, не стесняясь никого. Оккупанты обещают бороться с ними с помощью совещаний и кизяков, а также рекомендуют местным самим проводить воспитательные мероприятия с быдлом и защищать себя. Местные в шоке. Полицария в поселке ликвидирована, т.к. все силы брошены на борьбу с “инакомыслящими”http://primechaniya.ru/home/news/iyul-2018/v-forose-strashnee-chem-v-yuzhnom-butovo/ (фото и видео).

3. Крымчанин Эмир-Усеин Куку, находящийся под арестом в СИЗО на территории россии, 19 июля прекратил голодовку, которую объявил 24 дня назад. Прекратить голодовку политзаключенного правозащитника уговорила его жена Мерьем https://ru.krymr.com/a/news/29375664.html

4. Осмотр крымских заборов — новая идея для экскурсий. Никитский ботанический сад оккупанты ограждают забором с колючей проволокой https://twitter.com/KrimRt/status/1019864243007614976 (фото).

5. В субботу, 21 июля, коммуняки в Феодосии намерены провести митинг против пенсионной реформы. Комментарии местных жителей к статье прикольные > http://kafanews.com/novosti/147472/feodosiytsy-vyydut-na-miting-protiv-pensionnoy-reformy_2018-07-19 . А вот жители Судака уже никуда не выйдут — оккупанты им запретили митинговать, мотивировав отказ тем, что “организатор (митинга) не предоставил сведений о своей дееспособности и отсутствии судимостей за преступления против конституционного строя и безопасности государства” http://primechaniya.ru/home/news/iyul-2018/u-vas-spravka-est-sudakskim-kommunistam-zapretili-piket-protiv-pensionnoj-reformy/ . И сегодня Госдура в первом чтении одобрила повышение пенсионного возрастаhttps://ru.krymr.com/a/news/29375916.html

6. Оккупанты в Ялте закрыли на 4 дня один из самых посещаемых пляжей — Приморский. Якобы из-за найденной бомбы времен Второй мировой войны. Больше чем уверен, что это очередные военно-террористические учения в центре некогда курортного города. Местные комментируют: “Бомба — скорей всего, повод не пускать туристов-самоубийц купаться в грязнючей воде после дождей. Либо в инфекционке просто места все заняты. С Ореанды (пляж, граничащий с Приморским), почему-то гостей не эвакуируют. И, кстати, если там бомбы все же нет, как вариант, могут взорвать под водой что-то показательное”, “4 дня? «Оперативно»”, “А раньше где эти бомбы были?”, “В военной части. До нужного времени как сейчас. Им же нужно показывать, что они работают”, “И всё же! Это правда или очередная ложь для людей? Если правда, то где саперы, пожарные машины и прочая техника, и почему вход закрыт только с одной стороны, а на пляже ни одного человека, ведущего какие-то работы? Анонимно”, “Очень странно, что не эвакуировали жителей микрорайона «Приморский парк», гостей Ореанды и пол Набережной”. Зато на Массандровском пляже теперь можно будет снимать аншлаг сезона — все ломанутся тудаhttps://twitter.com/CrimeaUA1/status/1019896615711203329 (фото-скрин).

7. На евпаторийском паблике решили заняться тем, чем занимаются уже пятый год: “Как вам сезон?”. Ответы: “Никак”, “Отличный сезон”, “У вас тут город живет только на набережной, и то вяло. Народу по сравнению с той же Анапой (и всем, что до моста) нет совсем. Самолет к вам вырос в цене, дороги никакие, продукты дороже, даже фрукты — непонятно, почему? Приехал посмотреть, что такое Крым. Думаю, в последний раз”, “Очень жаль, что у вас останется такое плохое впечатление о КРЫМЕ, мы только встаем на ноги. По вопросу цены на авиабилеты — это не к нам, сами в шоке!”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1019889675081797632 (скрин).

8. Оккупанты сообщили, что в первом полугодии 2018 года в Крым приехали “поразиться изменениям” “600 тысяч украинцев”. Изменения, действительно, поразительные — со знаком минус, но вот нарисованная цифра возмутила крымнашиста Горного: “Интересно, сколько из 600 000 человек, прибывших со стороны Украины, крымчан, регулярно мотающихся к буйному соседу по украинским паспортам? Уверен, что не менее 70-80%. Так что, крымчан-россиян наши некоторые товарищи считают за украинцев? Надо прекращать эту историю с двойным гражданством, и срочно” https://twitter.com/KrimRt/status/1019892984748363777 (скрин).

9. Жители Крыма ответили невыездному Горному, который хочет, чтобы все крымчане стали невыездными: “Опять ты, Горный, посягаешь на наше Украинское гражданство. Единственная привилегия нам осталась — ездить в гости к своим детям. Вам неймется, потому что вы не можете?”, “У меня нет никого из родных в Украине. Но я буду ездить в Украину, буду продлевать все возможные документы, чтобы чувствовать свою принадлежность к миру, а не быть невыездным представителем серой зоны”, “(Квакающее дерьмо из Москвы пишет) Как была хитрожопой дурой, так и осталась. Вот для таких хитрожопых они и держат полицию Крыма! Есть тут стукачи? Стуканите на хитрую жопу в эту самую полицию. Нех*р им без дела сидеть!”, “Достойный ответ быдла из великого русского мира, которого ни о чем не спрашивали”, “Родная гавань столько уже натворила, что ни в одни ворота. Еще и пенсию стырили” https://twitter.com/KrimRt/status/1019894078434050054 (скрин).

10. Наверное, вот таким изменениям должны поразиться жители материковой Украины: “Ни на миг не прекращает работу комиссия по ликвидации Ялты. Она взялась за софиты, встроенные в гранитную плитку набережной. Софиты бережно демонтируются путём разбивания молотками и выбрасывания в тележки. На их место устанавливают прекрасные кустарно изготовленные жестяные заглушки”. И вот зачем??? Зачем они все уродуют??? Ведь достаточно просто не трогать того, что бережно сделано Украиной до оккупации!!!https://twitter.com/KrimRt/status/1019901521037840385 (фото-шок).

11. Такие листовки появились в Симферополе на зданиях по улице Дмитрия Ульянова: “Все таксисты на ЖД стучат”. И понимайте, как хотите https://twitter.com/KrimRt/status/1019554713732296704 (фото).

12. Похоже, некоторые ватники устали ждать анонсируемого оккупантами раз в полгода дефолта Украины, поэтому начали ждать дефолт россии. Некоторые, чтобы его избежать, предлагают сплевывать: “В 1998 году Франция стала ЧЕМПИОНОМ МИРА. В августе того же года в россии случился ДЕФОЛТ. В 2018 году Франция снова стала чемпионом Мира. Ждем августа-октября и роста ДОЛЛАРА???”. Ответы: “Тьфу, тьфу”, “Уже прогнозы есть — на конец августа. Доллары уже купили”, “Я все-таки надеюсь больше на евро, на будущее. Т.е. хранить в валюте евро. Такую предпосылку уже давали — падение рубля после чемпионата. Все может быть”, “Хорошо бы”, “Сплюньте”, “Вообще-то, финансовые аналитики предсказывают следующую остановку рубля в 100 к 1$. Так что…” https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1019322571190427649 (скрин).

13. Оккупанты в Крыму создали список “крымоненавистников”, в который вошли политические и общественные деятели Украины и россии, не поддержавшие оккупацию Крыма. Согласно “досье”, действия людей из списка были направлены “на разжигание межнациональной вражды, ущемление прав и свобод крымчан и содержали угрозы в совершении террористических актов”. До расстрелов один шагhttps://ru.krymr.com/a/news/29374371.html

14. Пока в Крыму составляют списки “национал предателей”, предлагаю составить список обещаний в каждом населенном пункте начиная с 2014 года.

P.S. Гульсум Алиева — дочь одного из шести фигурантов так называемого “ялтинского дела Хизб ут-Тахрир” Муслима Алиева. Он был арестован оккупантами в феврале 2016 года. Дома его ждут супруга Наджие и четверо детей. Старшая дочь Алиева присоединилась к инициативе “Крымская солидарность” после ареста отца. Ее основная активность заключается в обработке информации с мест судилищ и помощи журналистам, которые работают в оккупации. Также она старается выезжать на обыски и вести прямые включения. “Выпустят папу — останутся другие”, — отвечала Гульсум на вопрос о том, собирается ли она покончить с общественной работой, если отец окажется на свободе. “Однажды, на одном из первых заседаний, он шепнул мне, пока пристав отвернулся, чтобы я не сдавалась. Вот я и не сдаюсь”. Гульсум грозит до 6-ти лет тюрьмы…

Источник: crimeaua1.wordpress.com

Автор: КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1

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