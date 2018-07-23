Новости Крымнаша. Выпуск #1344 «Украинский менталитет»

1. Очередное ДТП с участием военной машины оккупантов вчера парализовало трассу Керчь — Симферополь, на которой образовалась 15-километровая пробка. Ихтамнеты догнали в зад ВАЗ-2105, после чего сами улетели в кювет https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1020680466603610112 (фото и видео). Оккупанты, естественно, во всем обвинили водителя ВАЗ, который “предпринял резкое торможение”, в результате чего ихтамнеты снесли ему багажник. Соблюдение безопасной дистанции? Не, не слышали!https://kerch.fm/2018/07/21/v-chernomorskom-flote-prokommentirovali-avariju-s-voennym-kamazom-na-kerchenskoj-trasse.html

2. Около 150 человек под коммуняцкими тряпками вчера вышли на митинг в Феодосии против пенсионной реформы мордора. Ругали кого угодно, но только не путина, а саму реформу назвали “праздником людоедов”. Досталось и “пропагандону Киселёву, который моет мозги россиян” — это цитата крымнашиста Горногоhttp://primechaniya.ru/home/news/iyul-2018/v-kurortnoj-feodosii-na-miting-protiv-pensionnoj-reformy-prishli-150-chelovek/ (фоторепортаж).

3. Поймите правильно — людей мало на митингах против пенсионной реформы, ибо крымчанам ни до их горя, ни до их Зюганова дела нет. Нас это не касается. Мы НЕ РОССИЯ! Нам плевать, когда им на пенсию. У нас другие проблемы, желания, мечты и планы https://twitter.com/KrimRt/status/1020963349989818368(фото).

4. Очередной рашист набивается на понаезд в Симферополь. Его радостно встречают только такие же понаехавшие: “Думаю к вам скоро приехать жить и работать с Дальнего Севера. Подскажите что-нибудь”. Ответы: “Моя подсказка — не делай этого”, “Подскажу — не переезжать”, “Неееееееет!!! Можно ехать сюда жить только в том случае, если у тебя много денег и ты не собираешься работать!!!! А так здесь АД!!!!”, “Оно тебе надо? Нехрен тут делать. Работы нет, зп — говно”, “Людей послушай!!! Дома сиди!”, “Самим жрать нечего, тут ты еще”, “ТУТ ВАМ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО”, “У меня знакомая семья переехала в Крым. Продали там жилье. Купили свое здесь. И каждый день рассказывают, что тут нет цивилизации, грязно, дорого, а в Новосибирске рай и красота. Но тут хорошо ребенку — климат”, “Дуй лучше в Сочи. И климат поменяешь, и пробок нам создавать не будешь”, “(Пишет очень активный тролль на крымских пабликах) Приезжай. Чем больше переедет в Крым россиян, тем быстрее выветрится украинский менталитет из голов крымчан”, “Конечно, приезжай. Здесь очень-очень круто. Я сам с Перми и живу здесь почти 2 года, не жалуюсь”, “Если приедешь, учи украинский язык потихоньку. Пригодится скоро”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1020968394525421568 (скрин).

5. Жители Керчи о понаехавших оккупантах: “А как ведут себя приезжие? Ходят по улицам и магазинам и стонут: ой, как вы тут живете, как выживаете? Другие с наглым выражением на лице и с задатками короля думают, что красные дорожки будут стелить чуть ли не у основания моста, как только въезжают в Крым. Многие считают, что, приезжая к нам, они нас кормят и поят, ибо наше существование зависит от туристов. Их глас звучит в нашу сторону типа — Эй, холопы!! Тыча и махая банковскими карточками и, не зная, куда ее запихнуть, закатывают глазки и говорят: Галочка, это же Крым! Какой Сбербанк! Макдональдса у вас нет, Мегафона нет…, в какой дыре вы живете… И приезжие думают, что раз мы живем в такой дыре, то перед ним, приехавшим с материка, должны местные упасть и отжаться, и слушать, а как у вас, а как у них. Нормальных адекватных единицы. Так что, приезжая, будьте как дома, но не забывайте, что вы в гостях. Понаехали”, “Людей сюда, по всей видимости, ссылают на работу, бо контингент такой собрался, обнять и плакать только” https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1019516505401298945 (скрин).

6. Пока понаехавшие вытесняют крымчан, еще работающие крымчане жалуются на мизерные зарплаты. Некоторые не унывают и верят, что где-то существует россия с большими зарплатами и низкими ценами. И да, про мост не вспоминают: “Нагорело уже и конкретно. Наши работодатели в конец оборзели, обнаглели и страх потеряли. Да сколько это можно читать, терпеть и выносить. Мало того, что они издеваются над людьми морально, они хотят за мизерную з/п в 15000-18000 тыс., чтоб человек работал по двум профессиям, да ещё и по 12 ч. Ни это ли хитрожопство? До каких пор мы будем сносить все их замашки и терпеть издевательство над самими собой? Считаю, что пока мы сами не пресечём это, до тех пор это не перестанет быть безнаказанным. Цены на всё растут как на дрожжах, квартиры и плата завышены, а з/п как была, так и остаётся”. Комментарии: “Поддерживаю, совсем оборзели”, “Будем терпеть это до тех пор, пока жрать будет хотеться. Очевидно же”, “Почему на самом материке (Краснодар, Ростов, Сочи, Новороссийск) з/п намного выше, чем у нас в Крыму? Там что, не такие налоги? Или не те цены? Почему у нас не может быть так, как у их? Чем мы отличаемся от них? Тем, что должны работать на халяву?”, “Краснодар — 2-й по численности после МСК, туда стекаются таланты, а в Крыму люди выживают”, “Вы думаете, только в Крыму такие зарплаты маленькие?”, “Я сейчас вообще за 11 тыс работаю”, “У нас в Ставропольском Крае намного ниже цены на продукты, одежду и особенно на квартиры. Но средние зарплаты 10-15 тыс”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1020729055115694080 (скрин).

7. Диалог крымчан: “ — Курортные пейзажи очень оживляют громкие вопли какой-нибудь свиносучки, орущей на своего свиносученыша. — Самое интересно, при Украине в Крыму мамки матом не крыли своих чад. А сейчас как встречается рускомирная понаеха, так простые слова для связки мата используются. — Было и раньше, но как экзотика, антиреклама рузьгемира. А сейчас это норма жизни: орать на бебика матом + для полноты картины в руках сига и пивас”.

8. Понаехавшие оккупанты вытесняют местных отовсюду. Вот, например, как изменилась работа служб такси. А ведь это капля в море тех изменений, которые происходят во всех сферах жизни оккупированного Крыма: “Эх, Такси-Сити, возвращайтесь в Крым, гоните в шею этих тупорылых диспетчеров с материка. 8 лет пользовался только вашей службой. Подосрали, когда не ожидал” (машину отправили в другое место, т.к. диспетчеры не знают город). Комментарии: “Пришли лихие 90-е, когда договаривался с водилами лично”, “Материковый сервис. Эти люди нам говорят, в Крыму сервиса нет”, “Диспетчера не местные. Центр, Привокзальная площадь, ж/д, шлагбаум, два человека без багажа… Машину отправила на Айвазовку”, “Поддерживаю, нафиг материк, пусть все будет по-старому”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1020979639274045440 (скрин полностью).

9. Охренеть — не встать! Неподалёку сидит компания и пьёт вискарь — в жару, на море. Но прикол в другом: они пару раз пили “за здоровье президента Януковича”. Вроде и хочется их всех уеб*ть бамбуком, но как же чертовски они выглядят смешно.

10. Я ненавижу понаехавших в Крым на “ПМЖ”. Голову сворачивать, конечно, не буду. Я просто с щирой и доброжелательной улыбкой посажу их на топик (маршрутку — севастопольский сленг) в противоположный конец города, а если получится, — в село.

P.S. “Чем больше переедет в Крым россиян, тем быстрее выветрится украинский менталитет из голов крымчан”, — написал ольгинец. Уже многие в Крыму понимают, что вытеснить местных — задача номер один для оккупантов. По важности для них эту задачу можно сравнить с наращиванием военно-террористической группировки в Крыму. Но причина не только в нашем украинском менталитете. И об этом я говорил уже тысячу раз. Мы все для оккупантов являемся неблагонадежными, от которых любой ценой надо избавиться, заменив нас своими покорными рабами, которые никогда не будут плакать о том, во что превращается Крым, и тосковать по “украинским временам”.

Источник: crimeaua1.wordpress.com

Автор: КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1

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