Новости Крымнаша. Выпуск #1347 «Рабство держится на привычке»

1. Евпатория снова под угрозой: “Очередное новшество на нашем автовокзале. Борьба за безопасность пассажиров посредством установки заборов потерпела неудачу. Виной всему упавшая выручка вокзальной пирожковой, куда людям стало очень неудобно попасть в обход через кассовый зал и улицу Интернациональную. Руководство автостанции, под чьим крылом работает данное заведение, приняло простое и логичное решение — демонтировать секцию антитеррористического забора для восстановления быстрого доступа в пирожковую и платный туалет. Молодцы, все для народа. Только теперь непонятно, каким образом будут выполняться те требования безопасности, ради которых, собственно, забор и монтировался за бюджетные деньги! Очередной пример победы финансовых интересов над законами и безопасностью. Анонимно”. Комментарии: “Дык…бабки рулят”, “Маразм крепчал”, “А в чем смысл этого забора? Я вот честно не понимаю, от какой угрозы он спасает?”, “От кого отгородились? От мифических диверсантов?” https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1021846519379582977 (фото-скрин).

2. Вчера оккупанты приняли закон о повышении НДС. Ватники Яны-Капу (Красноперекопска) взвыли. В последнее время это нормальное состояние ватников в Крыму — выть: “Суки”, “Вот вам и «Единая россия». Может, пора задуматься?”, “Рыба гниёт с головы — это касается всего. Ничего хорошего в этой стране уже не будет. Не помните, что там с переселением на Марс решили? Места есть?”, “А ещеееее… Минобороны хочет поставить на воинский учет все гражданские легковые автомобили”, “Короче, время запасаться сухарями, спичками и свечами. Как бы дело к войне не шло”, “Ну наконец-то. Предлагаю ввести налог на воздух, налог на жизнь, а также на смерть. Просто денег слишком много, девать некуда, надоело выбрасывать”, “В Пермском крае уже ввели налог на дождь”, “Кстати, о ценах. Вроде мост построили, вроде уже поставки должны быть более вразумные. Детское питание, которое 800 грамм по акции, стоит примерно 600 рублей в детском магазине в Москве, а в Перекопе — 900 рублей. Накрутка непонятно из-за чего”, “(Рашист из Москвы пишет) Не нравится — возвращайтесь на Украину, если в россии плохо жить”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1021861858641420289 (скрин).

3. Стрижка овец продолжается: “В этом году крымчане впервые заплатят земельный налог — собственники более 180 тысяч участков получат уведомления от налоговой службы”. Комментарии: “Заплатить налог государству за свою собственность? Тогда это не собственность, а аренда”, “Тупо разворовывают”, “Главное, путин президент, а там все наладится, нужно подождать…”, “Положительно отношусь. Плачу ежегодно за дом с участком в Петербурге. А в Крыму не люди, что ль? Участков в Ялте много и никто не платит. Это непорядок”, “А чем помогло государство приобрести эту самую собственность, что требует за нее налог? Вообще оборзели! Скоро за воздух налог введут! Не нажрутся никак!”, “Пи…ц, решили людей добить окончательно. Верните 2007 год”, “Пока только налог на землю. А еще будет налог на имущество. 0,1-02% в зависимости от инвентаризационной стоимости дома. И тоже от 20 до 60 тыс в год налог. Привыкайте”, “С такими зарплатами, как в Крыму, хватает только на хлеб. С чего платить то?”, “Мне кажется, что скоро произойдет что-то нехорошее”, “Народ с вилами восстанет?))) А если серьезно, давно так многие думают. Что грядет крах империи”, “Вообще поахеревали, по-другому только матом можно сказать. Вот те, кто не местные накупили в Крыму землю, те пусть и платят за курорт-проживание. А у местных тут и так выживание. И с чего это мы должны продавать что-то и уезжать куда-то, как пишут некоторые? Жили нормально до этого и платили налоги исправно, но адекватные, а сейчас просто жесть”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1021851762905554944 (скрин).

4. Ватник с Луны в Керчь вернулся: “На улице Буденного нет света. Кто, что знает?”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1021852444425367553 (скрин).

5. Понаехавшие прут в Феодосию: “Хочу вернуться на свою историческую Родину. И семью привезти с собой. У нас двое детей: 7 и 11 лет. Как у вас сейчас обстоят дела со школами? Не переполнены? Анон”. Ответ: “(Понаехавшая из Нижнего Новгорода) Не автор поста, но все-таки раз уж пошла речь о школах, есть ли вакансии учителей?”, “Учителей не хватает”, “В Крыму уже всё переполнено, всё!!! Начиная с автодорог, заканчивая детсадами, больницами, школами. Местные влезть не могут, не говоря уже…”, “Средневековье здесь”. Еще одни понаехи собрались осчастливить своим присутствием Керчь. Им посоветовали не делать глупость, а валить на Кубань https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1021857732612251648 (скрин).

6. Понаехов на “ПМЖ” очень много. Некоторые даже уезжают обратно восвояси, не выдержав наших реалий, но таких мало. Особенно бесят те, кто собирается тут выходить замуж или жениться. Такие считают, что их отсюда уже никак не выгонят, когда или, как они говорят, “если” вернется Украина. Потому что их вторая половинка — “натурально крымская”. Такие считают, что всех вернут в россию, кроме них. А уж если ещё и ребенок появится, то им и сам король не брат. Таких особенно ненавижу!

7. Раньше ватники кричали, что украинцы приезжают и засоряют Крым. Украинцы перестали ездить в Крым, а мусора стало больше. Совпадение? Не думаю: “Подскажите мне, люди местные, почему люди, которые отдыхают (в этом конкретном случае — приезжие), считают, что мусор можно кидать прям на пляже? Среди местных тоже хватает свиней. Ладно, когда молодёжь, но женщина 60+ обматывала руку мужу пищевой плёнкой, потом себе ногу (ранки у них там были), и то, что не получалось, просто кидала под ноги. А через год приедут и будут удивляться, почему такие грязные пляжи. Я не говорю уже о дельфинах и плёнке. Граждане отдыхающие, имейте уважение к тому месту, где вы отдыхаете”. Комментарии: “Вы бабе этой хоть лекцию прочитали?”, “Хорошие люди в Крым не приезжают. Они тут живут”, “Походу, эти приматы явно от обезьян произошли”, “Делал замечания понаехавшим за закопанные бычки”, “К нам едут быдлованы. Тагил везде. Когда-то думал о россиянах хорошо. Зря”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1022083299202818048 (скрин).

8. Еще одна скрепная кобылица понаехала в Севастополь искать счастье. Надеется выйти замуж за военного, отправить его в Сирию, купить за полученные им деньги квартиру… А если грохнут, то получить за его труп деньги от государства. Вот такой бизнес-план — скрепный и православный.

9. Съездил из Керчи в Симферополь. В глаза бросился контраст — крутые тачки, много мусоров и подземные переходы с огромным количеством просящих подаяние бабушек. За 2 часа прогулки по городу видел много стариков, которые в баках для мусора что-то ищут. А так, идиллия для стада, которое по сторонам не смотрит.

10. В Севастополе на Радиогорке есть “майдан бабушек”. Моя теща — активный участник. Где-то они услышали, что из-за мордорской пенсионной реформы каждый месяц будут повышать пенсию на 1000 руб. Отряды путина воодушевлены.

P.S. “Рабство держится на привычке. Привычный сапог хозяина не так страшит, как неизвестность будущего и риск самостоятельного выбора”.

Источник: crimeaua1.wordpress.com

Автор: КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1

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