Новости Крымнаша. Выпуск #1411 «У каждого предателя свой путь прозрения, но многие не пройдут его до конца»

1. Служба безопасности Украины разоблачила в Херсонской области нелегальный трубопровод, через который из двух скважин оккупанты снабжали водой химзавод Титан в Армянске. Об этом рассказали в прокуратуре АР Крым. Подача воды в оккупированной Крым прекращена https://ru.krymr.com/a/news-prokuratura-ark-presekla-postavki-vody-na-krymskij-titan/29511158.html (фото).

2. У некоторых вернувшихся в Армянск из эвакуации детей снова начались проблемы со здоровьем: “Моей дочери 1,3. Приехали в санаторий в Евпаторию, сразу попали в больницу с кишечной инфекцией. Там мы и вылечились!!! Но когда вернулись в Армянск, началось всё то же самое — рвота, температура, понос!!!!”, “У нас все началось с начала — температура, рвота. Хотя, когда уехали, все наладилось. Походу, нас как травили, так и травят” https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1045226575480991744 (скрин).

3. Жители отравленного оккупантами Армянска мечтают о компенсации материального ущерба: “От кислоты повредились компьютерные комплектующие. Возможно ли добиться компенсации? Куда обращаться и как вообще проходит эта процедура?”. Ответы: “А за авто? Весь никель сожрало, все поржавело?”, “Это вряд ли”, “Думаю, не ошибусь, сказав, что если провести опрос всех жителей города и села Перекоп, то каждый составит немаленький список испорченного имущества! Стены, мебель, вещи и бытовые предметы в домах и квартирах пропитались этой химией! Ну, а наши организмы — тем более! И мы продолжаем этим дышать! Вот только отвечать за это, а уж тем более компенсировать людям ущерб, никто и не собирается!”, “Ну да, до сих пор зелёный налет лезет на всех буквах на авто, дворниках. Уже мыл раз 5 — не помогает. И на заводе не работаем”, “Конечно же, нет. Мы за свой счет отремонтировали”, “А мне за свой счёт, если ремонтировать, то придется рублей 200 отложить. Компьютер, два телевизора, монитор, 4 камеры наблюдения, сварочник (инвертор) и тот вышел из строя. Щас попробуй доказать, что это не хлам, а рабочая техника БЫЛА!”, “Не надо падать духом. Всем вместе надо объединяться и добиваться. Вопрос пока висит в воздухе. Кто будет платить — не наше дело. А ущерб для нас колоссальный”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1045042841444061186 (скрин).

4. У жителей Гурзуфа оккупанты сначала отобрали море, потом обнесли населенный пункт высоким бетонным забором, затем лишили людей земли и домов, а теперь пригнали и БТРыhttps://twitter.com/CrimeaUA1/status/1045027779778154501 (фото).

5. Керчь. Что-то сильно бахает. Походу, у дятлов на Опуке снова учения. Все не наиграются в войнушку.

6. Опять что-то гудит над Ялтой. Учения, говорят. Понравилось, видимо, свои самолеты сбивать. “Можем повторить” (с). И вертушка прошла. “Бархатный сезон”, однако.

7. Долбанутым нет покоя: опять воют сирены (прим — сегодня снова по всему Крыму). У населения вырабатывают рефлекс на крик: “Волки! Волки!” https://crimea-news.com/other/2018/09/25/444991.html

8. Ялта, Гурзуф, Керчь, Керченский пролив, Симферополь — жители оккупированного Крыма вчера вечером массово сообщали о светящихся в небе объектах, которые переливались разными цветами. Вероятно, оккупанты проводят очередные военно-террористические ученияhttps://twitter.com/CrimeaUA1/status/1045050252695416832 (фото-скрин) и https://www.youtube.com/watch?v=AVHCFqmzsqA (видео).

9. Ялта. О чем бы ни говорили жители бывшего города счастья, получается экстремизм и русофобия — продуктовая на этот раз: “Мы страдаем от продуктов распада белка, которые в нашем организме накапливаются и очень непросто выводятся”, “А мы страдаем от продуктов, которые везут в Крым из россии”, “Вы еще что-то покупаете? Я вообще ничего не покупаю”, “Только на рынке!!!!”, “Предлагаю приравнять продукты из россии к санкционным, и после надругательства над ними с использованием бульдозеров отправлять обратно производителю с актом выбраковки и указанием, что продукты не прошли проверку на прочность по методу Аксенова-Константинова + решение суда о выплате неустойки и штрафных санкций домашним питомцам” https://twitter.com/KrimRt/status/1044999406053990401 (скрин).

10. Понаехавшая крыса решила обгадить жителей Евпатории, которым оккупация пришлась не по нраву: “Переехала сюда 4 года назад с россии. Что имею сказать, товарисчи, наблюдая, читая и ах…ая. Полное обесценивание человеческих качеств — доброта, доверие, сочувствие. Нытье, лень, обсир…во ближнего и неближнего, недалекие посты о космосе, Филонове (прим — “мэр”), шашлыках. Понятно — менталитет дает о себе знать. Но! Вы все хотите перемен, хотите красиво жить, хотите, хотите, хотите. И все. Миллион идей, советов, но ни одного действия, моя хата с краю — ниче не знаю. Единицы в городе конструктивно подходят к изменению, пытаются и добиваются поставленных целей! Хватит нытья, заглядывания в окна соседа, обсира мэра и вооон той бабки, вышедшей из идиотской маршрутки. Начните с СЕБЯ!!!! Кидайте тапками, валенками, но услышьте. Конечно, не АНОН”. Другие понаехавшие ответили: “Круто!! Просто умница”, “Поддерживаю!”, “Автору зачёт”, “Чётко!!! Сама с местными не могу! Бесят они”, “И только в сравнении можно это понять! Автор прав”, “Умничка, поддерживаю”. “Первый годный пост за всё время, автору плюс”. Ответы местных: “Одна я умная в белом пальто стою красивая”, “На себя смотрите для начала, потом уже”, “Понаехали тут и права качают”, “Вот и загляни в себя. И то ей не так, и люди не такие. Работайте над собой, а не евпаторийцев обсуждайте. Мы сами в своем доме хозяева, а вам, как гостю, повежливее надо бы быть. Не анон”, “Начните с СЕБЯ! Вы то что сделали для города, в который переехали?”, “И откуда же ты такая к нам нагрянула? Отказалась от доброты, доверия, сочувствия, где нет нытья, лени и обсеров? Из какого такого благодатного края несешь нам благую весть, как нужно жить?”, “Опять понаехи в белых пальто нас жизни учат?”, “Ну если тут так невыносимо плохо, может, назад, в россию? Мост открыт!”, “Возвращайтесь обратно, там вам будет лучше” https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1045007192745807873 (скрин).

11. Ватники Феодосии ударились в экстремизм, начав цитировать Оруэлла. Так ватный паблик отреагировал на принятие Госдурой в окончательном чтении законопроекта о пенсионной реформе в мордореhttps://twitter.com/CrimeaUA1/status/1045253344023982081 (прочтите скрин).

12. Стабильность по-севастопольски: “Район Сапун-Горы. 7 утра. Люди собираются на работу, дети на учебу. ВОДЫ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НЕТ!!! Хорошее утро. На сайтах информации об отключениях тоже НЕТ. В Севэнерго, как всегда, дозвониться — проблема” https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1045250522956136448(скрин).

13. Новости энергетической сверхдержавы: в Ялте с 8 по 15 октября полностью отключат газhttp://www.sobytiya.info/news/yaltu-hotyat-na-vremya-ostavit-bez-gaza

14. Российская лохань “Князь Владимир”, курсирующая между Сочи и Севастополем, снова не смогла зайти в порт Ялты. Крымские пропагандоны ничего не сообщили по этому поводу, поскольку знают, что каждый “ляп” этого “князя” вызывает массу насмешек http://atr.ua/news/178494-rossijskij-kruiznyj-lajner-ne-smog-zajti-v-port-alty. Те же ялтинцы, которые узнали об этом, снова высмеяли потуги лоханиhttps://twitter.com/KrimRt/status/1045287014957043713 (скрин).

15. Каменепад в Криму продовжується вже 1656 днів.

P.S. Пообщался с ватницей, которая переехала в украинский Крым из россии задолго до оккупации. Ватница клянет на чем свет стоит россию с её законами и порядками. Ненавидит россиян, по крайней мере тех, которые понаехали в большом количестве — “продыху от них нет”. При этом не меньше ненавидит Украину и Порошенко, “при котором ей жилось плохо”. И не важно, что “при Порошенко” она ни дня не прожила, т.к. его избрали президентом уже после оккупации полуострова. Мои скромные попытки указать на нелогичность её слов нарывались на вопрос: “Ты что, фашист?”. Заключительная фраза ватницы меня повергла в ступор: “Этот мир спасут только путин и Янукович”. Я, придя в себя, спросил, почему Янукович, если при Украине ей жилось плохо? Она ответила, что “при Украине жилось плохо, а при Януковиче хорошо”… Люди добрые, не повторяйте моей ошибки, берегите свои время и нервы, не спорьте с ватниками. У каждого из них свой путь прозрения, но многие не пройдут его до конца.

Источник: crimeaua1.wordpress.com

Автор: КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1

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