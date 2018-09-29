Новости Крымнаша. Выпуск #1412 «Русский мир — мир мародерства и рабства, мир убийств и отсутствия человеческих ценностей»

1. Оккупанты объявили в розыск Рената Параламова, который после обыска и жестоких пыток переехал в Киев. Среди пытавших крымского татарина был и бывший СБУшник Андрей Сушко, который сейчас является палачом на службе путинского режима в ФСБ https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1045595619660886019(фото и подробности).

2. В Крыму контрактники и срочники мечтают попасть в Сирию, т.к. оккупанты платят там 70$ в день. Ни о возможности погибнуть, ни о том, что участвуют в геноциде, они не думают. После возвращения домой денег хватает на хорошую машину из салона. Остальное пробухивается за месяц-полгода.

3. В Крыму самолеты оккупантов нанесли ракетно-бомбовый удар по кораблям условного противника: “В качестве морской цели использовались щиты-мишени, имитирующие боевые корабли. Для их поражения авиация применила более 40 авиационных бомб и около 60 управляемых и неуправляемых ракет”. А когда-то Крым был курортом https://ru.krymr.com/a/news-rossia-provodit-voennie-uchenia-v-krimu/29514646.html

4. Российские оккупанты вновь проводят беседы “о борьбе с терроризмом и экстремизмом” в школах Севастополя. Слово “терроризм” теперь у нас звучит часто, а на роль “террористов” всегда назначают невиновных. Детей и учителей знакомят со Статьей 282 УК рф — “возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства”. По этой статье, как правило, оккупанты и репрессируют крымчан https://ru.krymr.com/a/news-policia-rossii-visevastopole-beseduet-s-detmi/29513534.html (фото).

5. Ряженые имбецилы отметили третью годовщину создания “донской станицы” в Ялтеhttps://twitter.com/nv_krym/status/1045557851794677760 (фото),https://twitter.com/KrimRt/status/1045634074428297216 (фото). На этот мерзкий шабаш традиционно притащили детей с оружием и в камуфляже https://twitter.com/KrimRt/status/1045635153714925571 (фото). А ватницы обкокошились https://twitter.com/KrimRt/status/1045636417471303680 (фото).

6. Когда мы уже проснемся? Почему я пишу про ЭТО? Хочу домой, в человеческую жизнь! В Алуште проходит “фестиваль кизячьей культуры” https://twitter.com/KrimRt/status/1045639695672201216 (фото). Оккупанты приглашают “всех желающих казаков для участия в турнире по рубке шашкой”https://twitter.com/KrimRt/status/1045642252519903232 (скрин).

7. В Еды-Кую тоже не скачают: “В Ленинской районной библиотеке прошла встреча с Атаманом Ленинского отдела Общероссийской Общесоюзной организации Союза казаков Крымского казачьего войска”. На шабаше в БИБЛИОТЕКЕ присутствовало два десятка подростковhttps://twitter.com/KrimRt/status/1045660874751574016 (фото).

8. Предатели Украины в Симферополе отметили “День крымского Иуды”. Смешно? Мне тоже! Это иуды в этот день гнобят Сергея Цекова, ныне сидящего в Госдуре, которого представители “Русского общества Крыма” обвиняют в “развале русского движения полуострова в 90-е годы”. Иуды восстали против Иудыhttps://ru.krymr.com/a/news-den-krimskogo-iudi-v-simferopole/29513263.html (фото).

9. 26 сентября оккупанты связали вспышку менингита в Севастополе с ростом количества понаехавших, что является объективной правдой. Но сегодня уже заявили, что вспышка связана с “повышением качества проводимых анализов”. Видимо, эта версия им понравилась больше — тут и себя можно похвалить — даже на фоне вспышки заболеваний https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1045619309228298241 (скрин). Странно, что эти медицинские нанотехнологии не доехали до отравленного Армянска, где люди продолжают испытывать проблемы со здоровьем https://twitter.com/KrimRt/status/1045580312967868418 (скрин).

10. Заместитель главного врача по медицинской части Крымского центра профилактики и борьбы со СПИДом Татьяна Богатырева считает, что ВИЧ-инфекция на полуострове распространяется, “потому что в Крым идут большие миграционные потоки и больше людей начали обследовать на ВИЧ”. На диспансерном учете в Крыму состоит 11 211 инфицированных вирусом иммунодефицита человека, и только 55% из них получают антиретровирусную терапию. На материковой Украине такую терапию получают свыше 70% инфицированных. Напомню, по данным оккупантов, за 8 месяцев 2018 года в Крыму зарегистрировали на 14,8% больше зараженных ВИЧ, чем за тот же период 2017 года https://ru.krymr.com/a/krym-territoriya-vich-zarazheniya/29514577.html

11. Запоребриковый рашист написал на ватофоруме Севастополя: “Важны СВОИ РЕБЯТА КРУГОМ. Я бы (будучи президентом) назначил не Овсо (Овсянникова), а какого-нибудь своего бывшего генерала охраны. Типа Золотова. Вместе с 10-тью ком заместителей-мордоворотов. Без перевыборов, лет на 5 в командировку. А иначе нельзя. Запущено всё и неустойчиво”. Севастопольский ватник ответил: “Вы понимаете, что именно вы написали? Вы подтвердили косвенно, что считаете нас военным трофеем, а не союзниками. Что же вы тогда хотите от соседей, если сами в нас «не уверены» вплоть до назначения карателя губернатором? Кстати, приведите пример, где это помогло удержаться долго”https://twitter.com/Kosstik8/status/1045626774682554369 (скрин).

12. Гоблин попросил у оккупантов еще 140 млрд на дороги. Говорит, что нынешнего финансирования хватает только на поддержание текущего состояния дорог — ни о каком ремонте и строительстве не может быть и речи. По словам Гоблина, “климат в Крыму настолько сложный, что уничтожает асфальт”. Гоблин, проси больше! А то совсем климат, как в Сибири, стал! http://fresh.org.ua/novosti/150101/krymu-ne-khvataet-deneg-na-dorogi-iz-za-plokhoy-pogody_2018-09-28

13. В Феодосии на дорогах установлены ловушки для солдат НАТОhttps://twitter.com/CrimeaUA1/status/1045413796330831873 (фото).

14. В Солнечной Долине под Судаком закрасили граффити с путиным, которые были нарисованы в 2014 году. Нацист Горный разразился в истерике. Считает это “провокацией негодяев”https://twitter.com/KrimRt/status/1045356491262357505 (фото-скрин).

15. Феодосия. Зашёл в городскую стоматологию. Вдоль стенки стоят лавочки. Люди ждут очередь. На стене висит телевизор и громкость такая, что хочешь не хочешь, но слушать будешь. А там, как обычно, поносят Порошенко, Украину. И так во многих местах, где собираются люди.

P.S. Севастопольский ватник возмущенно ответил рашисту: “Вы подтвердили косвенно, что считаете нас военным трофеем, а не союзниками. Что же вы тогда хотите от соседей, если сами в нас «не уверены» вплоть до назначения карателя губернатором?”. Ой-ой-ой. Неужели еще до одного дошло, что никакими “союзниками” жителей захваченной территории оккупанты не считают? Википедия гласит, что военный трофей — это “добыча, захваченная при победе над неприятелем. Кроме того, «трофеями» могут называть награбленное простые солдаты-победители — в частности, мебель, машины, часы, спирт и прочее”. Помните, как российские оккупанты, уходя с Чонгара, вырвали с корнем даже унитазы и розетки? Помните, как российские оккупанты грабили жителей Грузии, вынося из их домов матрасы, ковры, стулья и даже вилки? Посмотрите на уничтоженные и доведенные до нищеты захваченные территории Донецкой и Луганской областей! Это и есть тот самый “русский мир” — мир мародерства и рабства, мир убийств и отсутствия человеческих ценностей. Поэтому для меня удивительно, что ватники продолжают на пятом году бесчинств, которые творят оккупанты в Крыму, взывать к тому, с чьего позволения эти бесчинства осуществляются…

Источник: crimeaua1.wordpress.com

Автор: КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1

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