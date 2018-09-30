Новости Крымнаша. Выпуск #1413 «Фантомные боли»

1. Чубаров опубликовал копию доноса крымского коллаборанта Мурата Языджиева на руководителя издательского отдела Медиацентра им. И. Гаспринского Ибраима Чегертму, бывшего главреда крымскотатарской газеты “Янъы Дюнья” Зеру Бекирову и главреда журнала “Йылдыз” Дилявера Османова. В тексте доноса Языджиев “доводит до сведения” оккупантов, что Чегертма все еще является членом Меджлиса, Османов дает “комментарии украинскому каналу АТR, как ему плохо живется в российском Крыму”, а Бекирова неоднократно выезжала на территорию материковой Украины и Турции, где принимала участие на круглом столе как журналист от Украины http://atr.ua/news/178549-cubarov-opublikoval-kopiu-donosa-krymskogo-kollaboranta-na-redaktorov-any-duna-i-jyldyz (фото).

2. Оккупанты устроили очередное экологическое бедствие. Вдоль набережной Керчи движется маслянистое пятно, похожее на нефтяное. Мальки безуспешно пытаются пробиться сквозь пленку с нефтепродуктами https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1045972363471474688 (фото и видео).

3. Строительство газопровода по мусульманским кладбищам в Старом городе Бахчисарая и в Салачике заморозила оккупационная “прокуратура”. Эта история говорит об одном: спасти культурное наследие можно только широкой оглаской https://ru.krymr.com/a/photo-salschik-rossiya-unichtozhayet-kladbische-pod-bahchisarayem/29513563.html (фоторепортаж).

4. Жителям Симферополя снова тревожно: “Что с Симферополем? Что опять за взрыв? Кто знает? Взрыв был в 13:30”. Ответ: “Сейчас будут версии — самолет преодолел звуковой барьер, взрыв на карьере, учения, газовый баллон у соседа взорвался — и все это слышит пол Симферополя и близлежащие города. Правду мы навряд ли узнаем! Честно, пофиг, что это!! Лишь бы небо над головами было чистым!”. Ватница, ответившая на вопрос, еще не поняла, что чистого неба над головами и спокойствия нет с момента начала оккупации Крыма россией https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1046005937193066496 (скрин).

5. Севастопольские пропагандоны и коллаборанты скулят от того, что банки в россии не выдают кредиты крымчанам и не заходят в Крым, опасаясь полезных санкций. Ватники жалуются, что “считают себя людьми второго сорта” http://primechaniya.ru/home/news/sentyabr-2018/zhitelyam-kryma-ne-dayut-kredity-na-materike/

6. Жители Гурзуфа обсуждают бетонную “Артековскую стену”, выстроенную оккупантами: “Стены бывают разные. Есть вечные, как Великая Китайская, а бывают берлинские — недолго простояла. Это как ход истории повернет, нам пока неведомо”, “Эх, жаль, конечно, стену выстроили, да и потихоньку разбирают этот Гурзуф на куски. Скоро все оттяпают и будем мы, как индейцы, в резервации сидеть и на море через решетку смотреть”, “О, молодежь начинает прозревать”, “Да, вольная жизнь Гурзуфа когда-то была главной заманухой. Некоторые вещи в 90-х, конечно, не нравились, но сейчас, и правда, все больше становится на резервацию похоже. Деление на места для господ и смердов уже сильно заметно”https://twitter.com/KrimRt/status/1045963560722079746 (скрин) иhttps://twitter.com/KrimRt/status/1045588612480487429 (фото).

7. Гурзуф. Из комментариев о прекрасной жизни: “289 домов под снос. Среди них есть моя знакомая из Москвы, абсолютно легально купившая там участок и построившая немаленький коттедж лет 5-6 назад (прим — до оккупации). В 14-ом году очень радовалась «возвращению в родную хгавань». Щас почему-то приуныла”. Напомню, до 30 сентября 289 домов жители Гурзуфа должны снести собственными рукамиhttps://twitter.com/KrimRt/status/1045976498455425024 (фото).

8. Жители Ялты в соцсетях предлагают декоммунизировать улицы, которые носят имена советских тиранов и убийц https://twitter.com/KrimRt/status/1045685689801748480 (скрин).

9. Оккупанты сообщили, что крыса на полтора часа вчера вечером обесточила часть Ялты. Я даже знаю имя этой крысы. Гадит с 2014 года https://ru.krymr.com/a/news-krysa-obestochila-chast-yalty/29515244.html

10. На паблике Алушты задали вопрос: “Когда Крым вернут к Украине?”. Отвечает Елена Исламхузина: “Мне бы этого не хотелось, злобные хохлы нас всех в чемоданы запакуют и отправят на материк. Такие же злобные есть и россияне. Многие орут — всем недовольным в Украину. Получается, что те и эти с претензиями на Крым, а крымчане не могут иметь своего мнения на своей территории!!! А мы заложники псевдопатриотов!”. Интересно, что Елена совершенно права — именно так “хохлы” и поступят с Еленой. Потому что она понаехала из Североморска, что за поребоиком. И точно такая же крымчанка, как я североморка. Паблики крымские нужно внимательно смотреть — гыдоду лепят понаехи. А их море просто в Крыму. Паблики Крыма от 50 до 90% — их. Притворяются нами. Кроме темы УКРАИНСКИХ документов. Если на паблике ЛЮБОГО города Крыма спросят, например, кто делал ребенку загран, — из сотен комментов НИКТО не уточнит, КАКОЙ загран. Документы — в Херсоне. В Крыму — аусвайсы. И НИ ОДНОГО лаптя. Им АБИДНАhttps://twitter.com/KrimRt/status/1045958207749980161 (скрин).

11. Знакомые, работающие в магазине, рассказали, что за последние полгода количество зашедших со словами “СКОЛЬКО тут живём, у вас в первый раз” значительно выросло. В разговоре выясняется, что “СКОЛЬКО” — это от полугода до 4-х лет. Число понаехав растёт просто катастрофически.

12. Жители Севастополя продолжают публиковать фотографии роскошных круизных лайнеров, которые заходили в порт города до российской оккупации. На российскую лохань “Князь Владимир” всем плеватьhttps://twitter.com/KrimRt/status/1045980694755897345 (фото-скрин).

13. Рашист из Санкт-Петербурга, задавший этот вопрос, потерялся во времени: “Граждане, есть вопрос, на который я не смог получить ответ ни в Гугле, ни в Яндексе. Раньше из Севастополя можно было попасть в Турцию на пароме. Также можно было попасть в Болгарию. Ходят ли паромы в данный период времени и где можно получить достоверную информацию? Официальные сайты не обновляются. Заранее спасибо. Планирую доехать до Испании на своем авто”. Ответы: “Можно. На машине времени”, “Нет сейчас никаких паромов в Турцию”, “Не ходят паромы с Крыма/Севастополя в Турцию, из Сочи/Новороссийска тоже пока не ходят. С Одессы/Ильичевска в Стамбул ходят”, “Раньше и из Ялты ходил”, “Какая Турция, какая Болгария???? Из Севастополя сейчас можно попасть только на Черноморское побережье россии”, “Крым под санкциями. Сюда и самолеты только ИЗ рф летают”, “Одуплись, паренек! Сейчас 2018 год. 4-ый год под колпаком живём!”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1046030331940413442 (скрин).

P.S. Фантомные боли — медицинский термин, но можно провести аналогию с тем, что происходит с жителями оккупированной территории по отношению к Украине, которую у нас отняли. У одних эта боль связана с любовью к своей стране, и они всячески ищут облегчение болевых синдромов в связях с материком и в поездках на волю, где общение с единомышленниками и воздух свободы помогают на какое-то время справиться с недугом. Другие, предав свою страну, не забывая о содеянном, пытаются всячески себя успокоить и найти тысячу причин для оправдания своего поступка. Они подсознательно устремляют свои взгляды на материковую Украину, постоянно сравнивая свою жизнь до и после оккупации, все время тоскуя за тем хорошим, чего они лишились. В той или иной степени, Украина живет в каждом из нас. Кто-то этому противится, кто-то давно и с радостью принял. Но россия и все, что она принесла в Крым, — чуждо для каждого жителя отрезанного от цивилизации острова, погрузившегося в антиутопию Оруэлла. Фантомные боли не стихнут, пока не восторжествует справедливость.

Источник: crimeaua1.wordpress.com

Автор: КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1

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