Новости Крымнаша. Выпуск #1418 «Путин назвал предателей Украины подонками!»

1. “Это при украинской власти мы кого ни попадя языками чепушили — а в сегодняшнем Крыму такие вольности наказуемы. Разве что в узком кругу единомышленников можно позволить себе откровенность. Сегодняшние крымчане чем-то походят на советских прибалтов, в которых была живуча генетическая буржуйская память. Вот и многие крымчане отлично помнят свое украинство и начинают в уме стыковать его с новой действительностью. Благо, поводов для сравнения россия день ото дня подбрасывает все больше”. Предлагаю вашему вниманию хорошую статью жителя оккупированной Керчи, в которой он рассказал о реалиях оккупации, о предателях и патриотах https://ru.krymr.com/a/pisma-krymchan-soshli-s-marshruta/29524871.html

2. “Зато не стреляют”. Район Северной стороны Севастополя, Учкуевка Любимовка, Бельбек сегодня содрогались от взрывов и канонады. Над головами летали вертолёты. Видимо, у мордорцев снова обострение.

3. Оккупанты изменили приговор голодающему Владимиру Балуху, снизив его с 5 лет колонии общего режима до 4 лет и 11 месяцев. Щедрость и издевательство в одном флаконе https://ru.krymr.com/a/kak-v-krymu-rassmatrivali-apellyatsiyu-baluha/29524918.html

4. Оккупанты продолжают успокаивать разочарованную вату из-за отсутствия падения цен после открытия грузового движения по мосту. Глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков выразил НАДЕЖДУ, что цены упадут не сразу, а в течение 6-9 месяцев. По его словам, “раньше перевозка фуры переправой стоила 40 тысяч рублей, теперь мост решает эту проблему”. Разделите 40 тысяч рублей на весь товар в фуре и получите 3 копейки. Тем временем в т.н. “Минэкономразвития Крыма” уже вовсе не ждут падения цен, а НАДЕЮТСЯ хотя бы на “стабилизацию цен на некоторые группы товаров, но речь не идет о продуктах”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1047778301966782464 (скрин). Напомню, российские автоперевозчики заявили, что цены в Крыму не только не упадут, но и вырастутhttps://twitter.com/CrimeaUA1/status/1047039764518637569 (скрин).

5. 200-тонный фрагмент пролета строящейся железнодорожной части Крымского моста криворукие строители сегодня уронили в воду. “На место упавшего пролетного строения будет установлено новое. На это, по предварительным оценкам, понадобится 30-45 суток”, — сообщили оккупантыhttps://twitter.com/KrimRt/status/1047827815364812801 (фоторепортаж) иhttps://twitter.com/vits2014/status/1047794080359616512 (видео).

6. В Ростовской области снова вспышка птичьего гриппа. Писали, что цены взлетят. И вот, дождались. В Керчи яйца выросли в цене на 15-20%. Теперь ждем, когда курятина полетит. “Вот построят мост…”.

7. Мост! Мост! Всё будет дешевле! Козлы вы, ватные придурки! Ходила в магазин за продуктами и тихо офигела. Неделю назад покупала курицу за 125 ржурублей. Сегодня пришлось покупать за 159. Яйца брала за 56, сегодня — за 75. Других не было. Хлеб позавчера брала по 16, сегодня за 19! Вот вам и мост!!!

8. Крымское предприятие “Крымский рыбокомбинат” обратилось в Европейский суд по правам человека из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Обвиняют Украину в убытках. Дайте этим тварям Женевскую конвенцию почитать, согласно которой ОККУПАНТ должен обеспечивать захваченную территорию всем необходимым https://ru.krymr.com/a/news-krymskoe-predpriatie-podalo-isk-v-espch-iz-za-vodnoy-blokadu-kryma/29523489.html

9. Трепещи, Дубай! Оккупанты вновь заявили, что “у них есть ряд задумок, которые могут вывести Крым в ведущие в стране и мире по технологии решения проблем с водой”. Эти нанотехнологии пока держат в страшном секрете. Крестный ход? http://fresh.org.ua/novosti/150313/krym-pokashet-miru-kak-shit-bez-vody_2018-10-04

10. Предприниматели Севастополя пожаловались, что оккупанты “перекрывают им кислород”, а пропагандоны добавили: “Об инвестиционном климате в Севастополе власти готовы говорить только как о покойнике — или хорошо, или никак”. Встаем с колен http://primechaniya.ru/home/news/oktyabr-2018/predprinimateli-sevastopolya-rasskazali-kak-otbirayut-ih-biznes/

11. При рейдерском захвате завода “Южный Севастополь” оккупант Овсянников обещал, что “никто не пострадает”. Сегодня на улицу выгоняют 93 человека из 146 сотрудников http://podpricelom.com.ua/read/social-programs/bolee-polovyny-rabotnykov-zavoda-yuzhnyj-sevastopol-ostalys-bez-raboty-gendyrektor.html

12. Луноликий вчера подписал закон, повышающий пенсионный возраст в мордоре. Крымская вата в агонии: “Не может этого быть. Тут некоторые кричали, что Госдума его приняла, ничего не значит”, “Ураааааа!!! Мы все так этого ждали!!!!”, “Мне ясно одно, что верить банальной лжи о светлом завтра для многих обернется «приятными» сюрпризами на склоне их жизней”, “А обещал ведь этого не делать”, “Следующий указ — чтобы народ не доживал до пенсии. Ура путину. Сдохнем, бл”, “Неужели есть ещё люди, кремлеботы не в счет, кто не винит себя, что голосовал за эту тварь?”, “Путина давно уже нет. Раньше все для страны и народа, а теперь это другой человек!”, “Для пиндосов и изралья он как делал, так и делал, для дружков своих из кооператива Озеро — тоже не обижает, а для народа нихрена никогда он ничего не делал, не нужно себя обманывать”, “Не важно, путин или еще кто там был бы на месте президента, это вообще ни на что не влияет. Вся страна находится под внешним управлением, если нас не смутило то, что вся конституция рф написана в США”, “Весь профит от реформы пойдет на повышение финансирования силовых ведомств и чиновников. +30% с 1.01.2019г. Вот и весь экономический эффект”, “Дядя Вова назад не даст. Не ждите. Нужны деньги. Будет война”, “У них все родственники живут в Лондоне, гейропе и пиндосии. Будут бомбить Воронеж”, “Сегодня весь российский народ почувствовал инородное тело в заднем проходе”, “Многие довольны им. Вот радуются пускай. Он своим заработал на всю жизнь, а нам сдохнуть на работе”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1047781871415910400 (скрин).

13. Рейтинг доверия к путину в россии упал до уровня 2013 года — 58%. Срочно нужен новый Крым. А лучше сразу — Аляска. Чтобы рашисты долго не мучились http://qha.com.ua/ru/politika/reiting-putina-upal-do-urovnya-2013-goda/195775/

14. Будни лепрозория. В Севастополе коммуняки митинговали в память о “Расстреле Белого дома” с плакатами “За Родину, со Сталиным — вперед!”, “СССР жив! СССР борется! СССР победит!”, “Александр Захарченко — герой Советского Союза” https://ru.krymr.com/a/video-miting-kommunistov-v-sevastopole/29524101.html (видео).

15. “В Крымской области” Севастополя очень хорошо: “Привет всем. А не в курсе, где в Крымской области больше всего леса? И чтоб часто шли дожди, а не светило адское солнце. Просто хотим переехать и жить поближе к природе, и есть такие деревни заброшенные, чтоб купить дом недорого, и жить подальше от электронного концлагеря и тотального контроля, а то скоро может чипирование настигнуть и т.д. Анон”. Ответ: “Хреново тут у нас. Цены — космос. Продукты — просрочены, в барах и магазинах — срач. Таксисты — козлы. Ненавидим бродячих псин, а еще пуще ненавидим маленьких детей. Город — помойка. Зарплат нет нихрена. Коррупция. Быдло — и местные, и вы, понаехи! Понаехи — вообще наше любимое слово, кстати!! Мы вас тоже ненавидим. Тааак. Что ж еще?! Ааа!!!! В «Царь хлебе» попадаются тараканы. Вроде всё! Вэлком ту зэ хеллл!” https://twitter.com/KrimRt/status/1047769768164577281 (скрин).

16. Дякую, Боже, що в Криму багато адекватних людей.

P.S. Можно было завершить сегодняшний выпуск рухнувшей частью моста. Можно было процитировать ватников, поносящих сцаря. Но! “Он ПРЕДАТЕЛЬ родины. Понимаете, есть такое понятие — предатель родины. Вот представьте, Вы — гражданин своей собственной страны, и вдруг возникает у вас человек, который предает свою страну. Как вы к нему отнесетесь? Или любой здесь сидящий представитель ЛЮБОЙ СТРАНЫ? Он просто ПОДОНОК. Вот и все”, — сказал распухший от ботокса путин об отравленном ГРУшниками Скрипале https://twitter.com/LyapunovS/status/1047476051092426752 (видео). Предатели Украины, вы же поняли, что это и вас всех касается? Вы просто подонки! И это не я сказал, а ваш любимый сцарь.

Источник: crimeaua1.wordpress.com

Автор: КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1

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