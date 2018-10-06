Новости Крымнаша. Выпуск #1419 за 05.10.2018 «Подвиги оккупантов в Крыму»

1. “Дорогие мои украинцы, я вас очень прошу: цените то, что вы сейчас имеете. Любите свою Украину… Я є народ, якого Правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда, яка чума мене косила, а сила знову розцвіла. Щоб жить — ні в кого права не питаюсь. Щоб жить — я всі кайдани розірву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь. Бо я живу”. С такими словами обратилась к жителям Украины Лариса Китайская, которой оккупанты запретили выезжать из Крыма. Лариса получила условный срок за “русофобские” посты в Фейсбуке, которые она не писала. В квартиру крымчанки во время обыска оккупанты подбросили патроны. А на судилище против неё “свидетельствовали” подонки из т.н. “самообороны”, которые сказали, что “не знают её, но слышали, что она — враг россии”. Лариса продолжает бороться за свободу и мечтает открыть Украинскую библиотеку. Вот что значит быть проукраинской активисткой в Крыму сегодня. Посмотрите историю Ларисы Китайскойhttps://twitter.com/krymrealii/status/1047886566478077953 (видео).

2. Украинский режиссер Олег Сенцов завтра прекратит голодовку. Состояние его здоровья — критическое. Оккупанты намеревались прибегнуть к принудительному кормлению https://ru.krymr.com/a/news-sentsov-vyjdet-iz-golodovki/29527746.html . Сенцов написал письмо: “145 дней борьбы, минус 20 кг веса, плюс подорванный организм, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня. Прошу прощения у тех, кого я подвел… Слава Украине!” https://twitter.com/krymrealii/status/1048220521647824896(полный текст).

3. Дети Армянска продолжают болеть: “Очень интересно, чем до сих пор травятся наши детки? Положили дочь в больницу, в инфекцию. Температура под 40 и не сбивается, живот болит, а всем пишут ОРВИ”, “Мои внуки тоже болеют уже третий раз, причем сейчас и не в Армянске, а болеют. На море не болели. Снимите розовые очки те, кто пишет, что все хорошо! У всех химическое отравление”, “После химвыбросов у всех снизился иммунитет. Зачем спорить и ругаться???? Теперь что угодно может быть на фоне сниженного иммунитета” https://twitter.com/KrimRt/status/1048113894181539840 (скрин).

4. Оккупанты 13 октября собрались устроить в Армянске шабаш-концерт, на который сгонят детей со всего Крыма, чтобы “продемонстрировать единство крымчан перед лицом экологической катастрофы и показать, что никакой катастрофы нет”. Единство перед лицом катастрофы, которой нет? Это как? И найдутся же дураки, которые отправят своих детей https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1047963168507670529 (скрин).

5. Керченских школьников оккупанты “зачислили в ряды кадетов МЧС россии”. Готовят мясо на убой в режиме нон-стоп https://youtu.be/XGuZX9_7gtc (видео).

6. Константинов заявил, что приезжающие в Крым купленные Кремлем иностранцы, это люди, которые “совершают гражданский подвиг”. До оккупации в Крым просто приезжали, а теперь это “подвиг”, причем оплачиваемый из карманов “дорогих россиян” https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1048192983672209408(скрин).

7. Понаехавшие прут в Керчь: “Анонимно. Мужу, скорее всего, предстоит перевод из Московской области в Керчь. Керчане, или, может, тоже приезжие в Керчь из МО, как вам жизнь в Керчи? Что с образованием? С местами в садах? Медициной? И насколько высокие цены на продукты, жилье и одежду?”. Ответы: “(Понаех из Краснодара) Сочувствую”, “(Понаех из Норильска) Не дороже, чем в Москве, но намного теплее!!!”, “С местами в садах туго”, “(Понаехавшая) Жить можно. Живем 2 года. Надеюсь, что до Керчи дойдет россия”, “Езжайте обратно”, “Не едьте сюда”, “Уже достаточно понаехавших”, “(Ольгинец) Значит, надо понаоставшимся уезжать”, “Поверьте, в Керчи не хуже, а может, и лучше, чем у вас за МКАДом”, “Попандос. Готовьтесь к пропасти. Цены дороже, места в садах как раз для таких, как вы, приезжих льготников. Пляжей нормальных нет, пробки на дорогах, как в Москве”, “Добро пожаловать отсюда!”, “Оооо, сюда как в ссылку отправляют”, “Б — Безысходность”, “Тут жопа. Очень вам сочувствую”, “Еще одних в ссылку с материка выперают” https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1048157926421094400 (скрин).

8. Все познается в сравнении. Осадчий — крайний украинский мэр Керчи. До оккупации город цвел: “Белый список Олегу Владимировичу Осадчему! Когда Осадчий был у власти, Керчь цвела! Город был красивый и зелёный. А сейчас непонятно что! Дорог нет. Порядка нет. Всё, что строилось годами, сейчас рушится! Лично я на благо города поработал на славу! И имею медаль «за благоустройство города Керчи», которой очень горжусь! Само собой, анон” https://twitter.com/KrimRt/status/1048134011971932160 (скрин).

9. Аноним выложил возмущенный пост про бомжей в Алуште. Пост сопроводил соответствующими фотографиями. Но, когда матчасть не выучил или понаехал из Кызымов, легко попасть впросак. Житель Симферополя исчерпывающе прокомментировал: “Аплодирую афтору стоя!!! А где бомжи-то на фото? Это вроде ваши славные отдыхайки, которые хлынули в крымнаш! Ну да, на одном фото какой-то гастарбайтер спит на своем мешке цемента, что тут такого? Но вся гениальность аффтора во фразе “избавимся от бомжей”. Ты бы со своими идеями создал бы общественное движение “помоги бомжу”, кормил бы их, воспитывал. А самое главное, узнал бы, почему у этого человека не стало дома?! У меня фсё”https://twitter.com/KrimRt/status/1048168301648596992 (фото-скрин).

10. “В Крыму опровергли специальное переселение россиян на полуостров”. Они переселяются случайно. Лег спать в Сызрани, а проснулся уже в Крыму http://fresh.org.ua/novosti/150327/v-krymu-oprovergli-spetsialnoe-pereselenie-rossiyan-na-poluostrov_2018-10-05

11. Мыжыбрат нарисовался на паблике Керчи: “Как вообще русские относятся к тому, что с главного музыкального канала россии звучат песни на украинском? Я, конечно, понимаю — язык, весело, но никого не смущает?”. Ватнику ответили: “И что с того? Автор, ты серьёзно?”, “Что не так?”, “Нет, не смущает”, “Меня смущает тот факт, что такие люди, как автор, существуют”, “Нет, не смущает! А язык спевучий”, “Обожаю Океан Эльзы”, “Обожаю. Вообще, украинские песни, а особенно рок-композиции, офигенны”, “Что, бл*ть? Вы в край уже еб*нулись? То корабли прошли — все кукарекали неделю, теперь песни. Еб*нулись окончательно, что в этом такого?”, “Смущает только тех, кто ебобо и ватноголовых!”, “Автор — конченый ксенофоб и просто dolboeb. Автор, если бы русские умели делать музыку уровня украинцев, то ты мог бы хоть что-то говорить. А пока заткни хлебало и слейся”, “Мне тоже приятно было услышать по Европе плюс песню на украинском. В следующий раз погромче сделаю и окна в машине открою, для таких убогих, как автор”, “Столько лет слушали и не смущались, а тут засмущались прям. Смешно”, “Океан Эльзы очень люблю”, “С удовольствием слушаю украинские песни”, “Красивый язык, славные песни. Что не нравится?”, “Мне очень нравятся украинские песни”, “Автор, ты НАЦИСТ ЕБА*НЫЙ”. Было еще много комментариев в виде ссылок на песни украинских исполнителей https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1048189840582426626 (скрин).

P.S. Константинов сегодня заявил, что иностранцы, приезжающие в Крым, совершают “гражданский подвиг”. Я даже больше скажу: всё, что делают оккупанты в Крыму, является подвигом. До российской оккупации я никогда не слышал радостные вопли крымчан от отреставрированной улицы, школы, больницы, от новых дорог, от круизных лайнеров. Ни у кого не было и мысли фотографировать пляж с людьми. Никто не знал, что такое “экстремизм” и “терроризм”. Цивилизованная и размеренная жизнь была обыденностью. Сейчас же, оккупанты кинут три лепёшки асфальта — это подвиг; сделают дорогу, которая продержится дольше месяца — это подвиг; откроют новый детсад и отдадут все места детям понаехавших — это подвиг; круизная лохань “Князь Владимир” сможет причалить — это подвиг; иностранца притащат в Крым — это подвиг… А сколько подвигов совершают ежедневно сами крымчане — просто не счесть: от установки анонимайзера в Интернете до штурма паспортного центра в Херсоне и контрабанды украинской колбасы и лекарств… Жители Крыма своими глазами видят, как подвиги оккупантов погружают Крым во мрак, пробуждая в каждом воспоминания о светлой жизни, которая у нас была, но которую многие не ценили.

Источник: crimeaua1.wordpress.com

Автор: КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1

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