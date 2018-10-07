Новости Крымнаша. Выпуск #1420 «Крымчане для оккупантов являются балластом»

1. В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что оккупанты скрывают аварию с газовыми турбинами Siemens, которые завезены в Крым в обход санкций. 30 августа на снимках, сделанных со спутника, обнаружены признаки разрушения крыши помещения Балаклавской ТЭС (около Севастополя)https://twitter.com/mtot_gov_ua/status/1048211944438738945 (фото). Авария произошла из-за нарушения инженерных и строительных норм персоналом ТЭС, понаехавшим из россии, т.к. компания Siemens не предоставила специалистов для отладки и запуска оборудованияhttps://twitter.com/mtot_gov_ua/status/1048214790651498497 (фото). Природный газ, который оккупанты планируют использовать для производства электроэнергии, незаконно добывается на украинском шельфе Черного моря с помощью плавучих буровых установок. Россия, криворукость и воровство всегда идут рядомhttps://twitter.com/mtot_gov_ua/status/1048216948851572737 (карта).

2. Армянск. Титан уже провел “модернизацию” и возобновляет работу. Дышите глубже. Вонь на месте — кислотонакопитель никто же не “модернизировал”: “Пломбы сняли, насосы покрасили, двери починили. МОДЕРНИЗАЦИЯ прошла успешно!!!! Ура, товарищи!!!! Взять нужно корреспондентов и в цех отвести, чтобы МОДЕРНИЗАЦИЮ своими глазами увидели и другим показали!!!”, “Уроды. Показательные выступления сделали красиво. Все в норме, никаких нарушений, просто прелесть, живи и радуйся. А сегодня воняет обратно. Никто вашего мнения никогда не спрашивал и спрашивать не будет. Мы никто для них. Не может же завод стоять долго, пока все исправят. Вот и показали выступления”https://twitter.com/KrimRt/status/1048478809148837888 (скрин).

3. По оперативным данным группы “Информационное сопротивление”, выброс химических веществ из кислотонакопителя завода “Крымский титан” в оккупированном Крыму продолжается. “Из-за негативной экологической обстановки и осложненных по этой причине условий несения службы российскими пограничниками и военнослужащими ВС рф, многие из них пытаются перевестись в другие места несения службы или расторгнуть контракт. Однако командование не удовлетворяет соответствующие рапорта военнослужащих” https://twitter.com/KrimRt/status/1048527679459393536 (скрин полностью).

4. Оккупанты устанавливают комплексы пограничного и таможенного контроля на Керченском мосту, потому что Крым — это Украина. Цитирую: “Оборудование предназначено для таможенного, пограничного и иных видов контроля транспорта, въезжающего на транспортный переход в Крым ИЗ россии”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1048272304998768642 (фото-скрин).

5. Севастопольская вата неспешно обсуждает камни с неба: “Есть мнение, что пенсионная реформа похоронит нынешнюю власть”, “(Следующего писаку уже забанил модератор) Не только пенсионная реформа, но и постоянно растущие налоги, тарифы ЖКХ, цены на топливо и продовольствие, антиалкогольные поползновения — и всё это при экономике, всецело направленной на материальное удовлетворение депутатов, чиновников и олигархов, при миллиардных доходах «эффективных топ менеджеров» госкорпораций, которые продают нам наши же природные ресурсы по мировым ценам. Обидно только то, что с большой долей вероятности вместе с властью похоронится и государство, на вертикале которой оно держится. Хочется верить, что президент понимает это, и успеет принять правильные меры до наступления необратимых изменений”, “Развал СССР тоже начинался с непопулярных мер — очень хорошо это помню”, “(Отвечает тот же уже забаненный писака) Воистину так. До боли знакомая картина: Минфин предложил повысить минимальную цену на водку. «Коммерсантъ» узнал о возможных ограничениях на энергопотребление”, “Понимать-то понимает, только ничего менять не будет. Это его последний срок, потому плевать он хотел на народ. Не удивлюсь, что после срока свалит в Европу жить, хотя не факт. Тутошние Межигорья тоже простаивать не будут. Кстати, обратите внимание, по новостям было ни слова про подписание путиным пенсионной реформы” https://twitter.com/Kosstik8/status/1048293731391168512 (скрин).

6. Евпатория. Полицаи оккупационного режима вчера устроили ДТП на перекрёстке Токарева и Интернациональной. Люди радовались, увидев перевернутую орковскую “буханку”. На оформление ДТП приехал отжатый украинский Приус. Крым — территория маразмаhttps://twitter.com/CrimeaUA1/status/1048285693737426946 (фото-скрин).

7. Джанкой. Вчера в Светловском ДК состоялось мероприятие “Главное, душою не стареть”, посвященное Дню пожилого человека. На шабаше традиционно укокошили детей. Посмотрите, как мерзко смотрятся кокошники и все это руссколаптевое в Крыму https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1048286724999323648(фото).

8. Новости военного лагеря нацистов. Оккупанты в “Артеке” устроили выставку военной техники, а в руки детям выдали оружие https://twitter.com/KrimRt/status/1048536364457893888 (фото).

9. Понаехское счастье. Думаю, написано искренне. Понаехала из мухосранска в отжатый рай: “Недавно поймала себя на мысли: «Да, у меня все хорошо! У меня в доме есть вода (и горячая тоже!), у меня в доме есть душ и унитаз, стиральная машина. Мои дети здоровы, муж не гуляет, есть работа! Все хорошо!». Хотя еще 15 лет назад я жила в деревне, туалет на улице, вода 2 раза в неделю (зимой, чтобы помыться и постирать руками, была целая проблема!), работа была, но, честно сказать, адская! Для молодой девчонки работать в сыром цеху — это тяжело, и еще можно остаться бесплодной. Но люди до сих пор там так и живут. Я вырвалась. Живу в Евпатории. Анон!” https://twitter.com/KrimRt/status/1048520449326567425(скрин).

10. Запоребрик из Москвы начал крымской вате рассказывать, как много россиюшка сделала для Крыма (мост и прочее). На что крымский ватник написал: “В этом не было необходимости, ваще-то, до вступления”. Запоребрик в ответ возмутился: “Тогда нахуа в россию захотели? Сидели бы и не пукали. А то, оказывается, столько денег потратили, а зря” https://twitter.com/KrimRt/status/1048500298682122240 (скрин).

11. Сначала вату в Крыму пугали “татарами, которые всех перережут”. Потом — “бандерами”, которые едут на “поездах дружбы убивать крымчан”. Но резать крымчан начали новые “соотечественники”, понаехавшие с Кавказа. На ялтинском паблике рассказала, как водитель маршрутки бросался на пассажиров с огромным ножом, посчитав, что его оскорбили https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1048534702481702913 (скрин).

12. Сегодня Гоблин в Чечне Кадырову зад лижет. Прогибается изо всех силhttps://twitter.com/KrimRt/status/1048522800691126272 (фото). Расстелилась перед Кадыровым в честь дня его рождения и Наклонская https://twitter.com/KrimRt/status/1048550822592880640 (скрин).

13. Жители Крыма продолжают в едином порыве сплачиваться против запоребриков: “(Из Сочи пишет) Крымчане — пид*расы, днр и лнр — уважуха вам, молодцы. А на этих, типа “русских”, забейте. Пусть заносят в Черный список татар и чурбанов. Балласт. Даешь Крым без хохлов”, “Насмешил. ДНР и ЛНР — хохлы чистой воды, как ты выразился. Крымчане до 2014 года тоже украинцами были. А тут, хренак, сразу все русскими стали. Практически у всех рожденных в Крыму есть украинские корни. И как-то стыдно открещиваться от своих предков. Даешь Крым без понаехало! Валите все к себе обратно!”, “С материковой россии мне встречались одни дауны. Особенно Пензе привет” https://twitter.com/KrimRt/status/1048502625547771907(скрин).

14. А камни с неба, между прочим, уже 1665-ый день лупят крымчан с неба.

P.S. “Даешь Крым без хохлов”, — кричат из-за поребрика. “Даешь Крым без понаехало”, — произносят им в ответ. Но сила пока на стороне первых. Как написал рашист, крымчане для них являются “балластом”. А что делают с ненужным балластом? Его сбрасывают! Очень трудно на одной территории уживаются люди, привыкшие к комфорту, свободе и цивилизации, с людьми, впервые увидевшими здесь унитаз.

Источник: crimeaua1.wordpress.com

Автор: КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1

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