Новости Крымнаша. Выпуск #1421 «Организм уже понял, что к чему, а голова пока нет»

1. “Да, сейчас медицину и в Севастополе, и в Крыму, да и во всей стране вы оптимизировали настолько, что страшно. Так разве за этим шли люди в россию? Ну вот помните эти рекламные ролики перед референдумом: медицина в россии намного лучше. Ха, как и пенсии, кстати, да? Выяснилось на днях, что глава пенсионного фонда в россии оказался миллиардером. Не случайно, правда? Не стоит удивляться, что Дмитрий Медведев желает пенсионерам: денег нет, но вы держитесь. Понимаете, просто народ и власть имущие живут в параллельных мирах. А между ними стена из заборов и бронированных лимузинов. Да, россию прикончат не санкции и не военные экспансии. Если что и прикончит россию, то внутренние проблемы. И одна из главных — социальное расслоение. Ведь смотрите, в россии уже лет 20-30 строится кастовое общество. В таком обществе есть только хозяева и рабы. В таком обществе нет места ни совести, ни справедливости. Избавьтесь наконец от иллюзий будто Крым — это элитный регион. Нет, он не элитный. Здесь некоторые живут, но большинство выживает”. Вы не поверите, но это слова Платона Беседина, который ведет передачу на “Крым-24”. И говорил он все это с такой ухмылкой, мол, посмотрите на меня, какой я умный, а вы дураки, которые ничего не понимают. Для справки: Беседин родился в Севастополе в 1985 году. Ненавидит все украинское и тоскует по совку. На оккупендум бежал без оглядки. Был одним из тех, кто стращал крымскую вату ужасами, которые повторял вслед за российским зомбоящикомhttps://twitter.com/ChetkiyTASS/status/1048840739420037127 (видео).

2. Жители Армянска продолжают дышать кислотой. Предметы снова покрываются жирным налетом. Некоторые ватники недоумевают от того, что с понижением температуры проблема не устранилась, как обещали оккупанты https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1048883842126368768 (прочтите скрин).

3. Крымского архитектора Владимира Мазурина, автора статьи о вилле пропагандона Дмитрия Киселева в Коктебеле, уволили из строительной компании “Столица” (г. Симферополь) со словами: “Вы нам больше не нужны”. Об этом сообщил сам Мазурин https://ru.krymr.com/a/news-/29529985.html

4. Севастополь. Медицинские дилеммы: “Сходил в поликлинику к гастроэнтерологу. “Вам надо на УЗИ и ФГС. ФГС мы сделать не можем, он сломался и его нет. А на УЗИ очередь на три месяца вперед. А еще Вам надо вот такие анализы. Вот направление, но там низкий процент выявления, а более современной методики у нас нет”. В итоге анализы по современной методике в платной клинике. Туда же ФГС. Ждать ли 3 месяца направление на УЗИ, когда оно стоит 800 рублей? Бесплатная медицина”https://twitter.com/KrimRt/status/1048567437069877248 (скрин).

5. Жители Керчи обсудили новинки кино: “Кто уже смотрел «Веном», как вам фильм? Может, какие-нибудь новинки кино ещё посоветуете, которые ожидаются вскоре в прокате?”. Предложили фильм с жанрами на любой вкус: “Оху*нная новинка — керченский военкомат VS вторая поликлиника. Нигде них*я не добьёшься — триллер, ужасы, драма, комедия” https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1048664206986436608(скрин).

6. Варвары подгоняют Феодосию под стандарты русского мира, попутно допиливая остатки российского бюджета: “Ощущение, что в городе больше не знают, чем заняться, кроме как попилить деревья. Это, конечно, тоже хорошо. Но 3-ий год не видно никаких подвижек, кроме деревьев”. Комментарии: “Это не деревья пилят, а бюджет”, “А толку, что спилили деревья? Напротив 13-ой школы спилили, но даже не удосужились их убрать. Главное, что спилили”, “Скоро деревья кончатся и начнут бордюры красить. И так по кругу”, “То бюджет пилят. Лучше бы бюджет в асфальте отмывали. По несколько раз делали бы дороги. Вопросов бы меньше было, и довольны многие”, “А я сколько раз замечала, что, вознамерившись попилить старые и проблемные деревья, выпиливают всё нормальное вокруг до гола. Проблемные как стояли, так и стоят” https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1048165717781217280 (скрин).

7. Понаехавшая из Самары вступила в любимую игру рашистов — “Найди Сбербанк”: “Подскажите, есть ли в Симферополе Сбербанк? Или какой банк самый распространённый?”. Ответы: “РНКБ и Генбанк”, “Сбера нет”, “Ахахаха, банки в Крыму”, “И Сбербанк есть, и заправки Роснефть, и Газпром, и Макдональдс, и М-Видео… Все есть. А, точно, есть Почта россии!!”, “Сбербанк поддерживает американские санкции против рф! Так что его тут не будет” https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1048854970001444865 (скрин).

8. На севастопольском форуме задали вопрос: “Подскажите, где в выходные работают обменники?”. Получен ответ: “В прошлой стране” https://twitter.com/Kosstik8/status/1048697441325932544 (скрин).

9. В выходные наблюдается массовый выезд в лес грибников. Судя по собранным в лукошки “дарам леса”, много не местных с полным незнанием местной флоры и фауны. Скоро опять будут массовые отравленияhttp://primechaniya.ru/home/news/oktyabr-2018/krym-ohvatila-gribnaya-lihoradka.-budut-li-zhertvy/

10. Как же хорошо сидеть и работать дома. Не надо выползать в город и расстраиваться, когда видишь, что любимые магазинчики, в которых покупала больше 10 лет, закрыты или сдаются в аренду. Не видеть людей, одетых непонятно как (у нас так не одеваются). А главное, не видеть в дупель пьяные женские и мужские рожи с утра. И трехэтажный отборный мат. Фу, мерзость!

11. На симферопольском паблике ватник разместил картинку, на которой написано: “Уже и забыл, как выглядит гривна”. Но в комментариях все пошло не по ватному плану: “Ностальгия”, “Надо же, нормальных денег пост”, “Такие яркие (+ влюбленный смайлик)”, “Ностальгия! (+ грустный смайлик)”, “Аж грустно стало”, “А чё забывать? Половина Крыма ездит за документами в Украину, и деньги, само собой, видят”, “(Запоребрик) Какими документами?”, “За паспортами, за какими. Типа не знаете. Типа все вот сожгли паспорта украинские в порыве пацриотизма”, “Ну, касательно документов: во-первых, паспорт, который действителен хоть где-то за пределами рф, и загран с безвизом. А ещё крымских школьников 14 украинских вузов берут без экзаменов и ЗНО на бюджет по льготе”, “За доками только те, у кого есть деньги на поездки. 80% по Крыму — дом/работа. Доки не нужны”, “Курс — 420 гривен за 1000 рублей. И купить там можно гораздо больше, чем за тысячу рубчиков”, “Как бы ни было, но сама денежная единица была удобней, не было таких пугающих цифр. Да и просто красивые купюры” https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1048669073603792898 (фото-скрин).

12. На ялтинском паблике ватник сообщил о дне рождении путина. Жители города прокомментировали новость: “После пенсионной реформы — не верю. Этот человек не отвечает за свои слова”, “С Днем рождения, конечно же. Но, увы, гордости не осталось. До сих пор не укладывается в голове, как человек такого уровня мог такое допустить”, “Да пох*р”, “На пенсию пора, ВВ”, “Абсолютно пох”, “Пусть все то время, что он отработал, ему не засчитают, и живёт на свои 8 тыс в месяц”, “Сейчас вас всех забанят к х*рам”, “На пенсию ему пора. А то мозги уже не соображают”, “Шоп жить ему на минималку!”, “На пенсию пора”, “С каждым годом хуже и хуже”, “Интересно, пенсия у него будет два или три ляма?”. В комментариях был ещё блюющий смайлик https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1048877776886018048 (скрин).

P.S. Закончу выпуск наблюдениями жителя Севастополя: “Часто слышу фразу — “при хохлах было лучше”. Организм уже понял, что к чему, а голова пока нет”.

Источник: crimeaua1.wordpress.com

Автор: КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1

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