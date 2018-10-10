Новости Крымнаша. Выпуск #1423 «Крым: путь от украинской жемчужины к российским фекальным сталагмитам»

1. Владимир Балух, которого оккупанты засудили на 4 года и 11 месяцев за украинский флаг, приостановит голодовку на время этапирования его в российскую колонию. Балух передал трогательное и тревожное письмо, в котором обратился к украинцам со словами благодарности и просьбой похоронить его после смерти на свободной от оккупантов территории Украины. Прочтите по ссылке https://ru.krymr.com/a/balukh-moe-vyzhyvanie-bylo-nevozvozhno-bez-vas/29533653.html . О состоянии здоровья политузника на пресс-конференции в Киеве рассказал крымский архиепископ УПЦ КП владыка Климентhttps://twitter.com/krymrealii/status/1049623798645952512 (посмотрите видео).

2. Армянск снова задыхается, предметы покрываются липким налетом и ржавчиной. Некоторые ватники предлагают дерзкую акцию протеста — одеть маски. Напомню, 13 октября оккупанты со всего Крыма свезут в Армянск детей на шабаш-концерт, чтобы показать, что “угрозы нет”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1049393348765724673 (прочтите скрин).

3. Севастопольские ватники собирают на улице подписи путину, чтобы тот смилостивился и открыл “Муссон” — крупнейший ТРЦ города, который оккупанты закрыли в мае и хотят снести. “Предпринимателей никто в этом городе не слышит, мы оказались без работы и средств к существованию”, — жалуются освобожденные от беспощадной киевской хунты “подонки” (цитата путина)http://primechaniya.ru/home/news/oktyabr-2018/v-sevastopole-sobirayut-podpisi-dlya-putina-v-zashhitu-mussona/(фото).

4. Птицеводческий завод им. Фрунзе в Сакском районе в ближайшее время может прекратить свою работу. 300 работников около двух месяцев не получают зарплату. 8 октября они пришли под здание администрации, чтобы получить объяснения руководства, но никто из руководителей завода к ним не вышел. В прошлом месяце на предприятии произошли массовые сокращения. “Нашему хозяйству уже 89 лет! Оно ПРОЦВЕТАЛО и, вдруг, с 2014 года мы стали никому не нужны. Землю и зерно забрали, животных кормить нечем, куры сдыхают! Все забрали. Все идет на уничтожение. Преднамеренное уничтожение”, — говорят сотрудники завода https://ru.krymr.com/a/news-ptizeferma-v-sakskom-raione-okazalas-na-grani-zakrytiya/29533682.html (фото).

5. Оккупанты одобрили продажу Крыму пшеницы 3-го, 4-го и 5-го (низшего) классов из спецфонда. Напомню, что в этом году крымские аграрии собрали 880 тысяч тонн зерна, что на 500 тысяч тонн меньше, чем в 2017 году. Но оккупанты даже собранные крохи вывозят в Сирию, а в Крыму цены на зерно подняли, что повлекло подорожание конечной продукции. Мост не помогhttp://podpricelom.com.ua/read/economy/pravytelstvo-rf-reshylo-prodat-zerno-yz-rezervnogo-fonda-krymu.html

6. Постпред Крыма в Москве Георгий Мурадов угрожает перекрыть Украине Днепр, если она не даст воду Крыму. Оккупант предложил прорыть новый канал в Смоленской области, где расположен ОДИН ИЗ ИСТОКОВ Днепра — река Десна. Напомню, оккупанты и коллаборанты много раз заявляли, что вода в Северо-Крымском канале Крыму не только “не нужна”, но даже “опасна”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1049356143896743943 (скрин).

7. В следующем круизном “сезоне” оккупанты намерены продлить мучения лохани “Князь Владимир” до Абхазии. “Князь” и до Крыма с трудом доплывал, а тут новое испытание уготованоhttps://twitter.com/crimea_john/status/1049375158073524225 (скрин).

8. Тупой ватной курице отказались помогать в поиске её потерянной посылки в “Почте россии”, т.к. “такого региона в справочнике нет”. Обожаю смотреть, как корчатся ватники в муках, когда в российских организациях им всегда отвечают, что “такого региона как Крым у нас нет”. Ватница требует “ввести уголовное наказание за поддержку российскими чиновниками санкций Госдепа!”. Другие ватники прокомментировали душераздирающую историю: “Возьмите любое предложение на территории рф. Огромными буквами написано: ДЛЯ ГРАЖДАН РФ. Но когда ты хочешь воспользоваться: извините, Крым мы не обслуживаем. Это что?”, “Дело не только в Почте россии, но и в организациях, на которые санкции наложить практически невозможно”, “Есть Крым, а есть россия. Как есть Москва, а есть россия. По моему мнению, это не одно и то же. Заметьте, ведь и РЖД у нас тоже нет, а есть Крымские Железные Дороги. У нас даже за 4 года не появилось ни одного банка из россии”, “Банк Россия”, “Так есть ли Сбер где-нибудь? Или ВТБ, который при Укр был? А может, Альфа? Кароч, ни одного из двадцатки лидеров! Говнотень это всё. Нет у россии ничего народного, а тем более банков! Давно всё продали/предали!”, “Не переживайте, что нет российского — пенсия в Крыму будет российской в 65 лет”, “Сотовые операторы россии почему-то тоже не считают Крым российским, например, Теле2 и Билайн”, “Не надо стесняться, КРЫМ=УКРАИНА”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1049357757365796864 (скрин полностью).

9. Саранча пробивается в Феодосию: “Анон. Хочу переехать в Феодосию с Псковской области. Скажите, сколько для начала стоит съем жилья? За сколько примерно можно купить трёшку? Как с работой? Как обстоят дела с детскими садами? Реально ли переехать и устроиться с двумя детками?”. Ответы: “Почему все думают, что у нас лучше? Живите, где живете, и нам не мешайте. Своих детей в садик не можем устроить”, “Не делайте такой ошибки”, “Аренда квартиры, я так понимаю, на 4 человек — это двушка в более-менее нормальном состоянии — 15 тыс где-то будет. Купить в более-менее нормальном районе — от 2,5 млн. В садик не устроите детей, мест нет, люди с рождения записываются и к 3-м годам не попадают. Много льготников-переселенцев”, “Давайте всех материковых бомжей себе приютим, Крым же огромен. Это мой дом, который потихоньку переполняется и становится все менее пригодным для жилья”, “Инфраструктура не готова к такому количеству переселенцев. Многие уехали с Донбасса, многие вот так переезжают. Садиков катастрофически не хватает. Постоянной, хорошо оплачиваемой работы мало”, “Оставайтесь на месте, тут делать нех”, “Вас тут никто не ждет”, “(Понаехавшая) Вас россия приняла, отмывает после Украины. Дороги, садики вам строит, а вы такие неблагодарные, народ бомжами называете. У людей дети хотят жить у моря, оно и понятно”. Понаехавшей ответили: “А до россии садиков не было и ездили по полям. Я в курсе”, “Как-то про дороги — это вы чуток погорячились. Приличные дороги я помню только при Шайдерове (прим — до оккупации). Каждый день за рулём. Раньше дороги были лучше”, “Судя по всему, (россия) приняла, чтобы своих из Пскова было куда переселять. Да и не пигмеями мы были, чтобы нас отмывать. Как сейчас, так и до этого работали. А то вы считаете, что вы белая кость, а мы быдло, которое глупее вас, которое отмыть надо и к культуре за уши тащить. О своих словах подумайте, прежде чем писать. Не жили здесь, так не судите”, “Кто кого принял — ещё надо подумать”, “Россия принесла в Крым только разруху, нищету и безработицу”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1049592136583323649 (скрин).

10. Весть о ненависти крымчан к рашистам докатилась до многих российских мухосрансков, вынуждая жителей залесья извиняться перед временными неудобствами от своего визита на оккупированный их страной полуостров: “Анонимно. Приезжаю в следующем месяце погостить в ваш город, с ребенком 4 годика. Предложили пожить в Стройгородке. Интересно ваше мнение об этом районе. И не переживайте. Я в курсе, что Крым и Керчь не резиновые. Мы подышим морским воздухом, потратим немного денег и уедем восвояси”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1049031286768197637 (скрин).

11. Оккупанты сообщили, что “Крым побил рекорд постсоветского периода по числу туристов”. Нарисовали цифру “6 млн 164 тысячи”. Российские пропагандоны сопроводили ложь фотографией дооккупационного Крыма с полными пляжами https://twitter.com/SouthUkr/status/1049645352754847744 (фото-скрин).

P.S. Всё любопытней наблюдать, как ватники отвечают на вопросы понаехавших и собравшихся понаехать. От обостренного осознания своей второсортности и ненужности в Крыму, “освобожденные от украинского ига” описывают реальное положение дел в оккупации. Думаю, что фраза понаехавшей “вас россия отмывает после Украины” написана совершенно искренне. Просто у нас разные понятия о чистоте. По меркам россии, мы были слишком чистыми, беспечными, свободными, обласканными, привыкшими к благам цивилизации. Поэтому россии нужно нас запачкать в “русском мире” или вынудить уехать. Я еще раз напомню, что переселение россиян на оккупированную территорию является военным преступлением, а переселившиеся являются преступниками, которые после освобождения Крыма потеряют абсолютно всё. А пока Крым идёт по пути от украинской жемчужины к российским фекальным сталагмитам.

Источник: crimeaua1.wordpress.com

Автор: КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1

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