Новости Крымнаша. Выпуск #1425 «Примкнули к помойке, а теперь не нравится, что она воняет»

1. Армянск снова накрыло кислотой. Севастопольские пропагандоны решились написать о продолжающейся катастрофе: “У нас все очень плохо, стоит вонь ужасная. Мы готовы завтра выйти на митинг, идти в администрацию и что-то делать, сил терпеть больше нет. В субботу хотят сделать День города, но, на сколько я знаю, придут все с плакатами и в масках, и никто ничего праздновать не будет”, — сообщила пропагандонам жительница Армянска Екатерина Пивовар, показав фотографии своего маленького ребенка, которому после 15-минутной прогулки вызвали “скорую”. “На теле появилась сыпь, отекли глаза, стал мучать удушающий кашель” http://primechaniya.ru/home/news/oktyabr-2018/v-armyanske-novye-vybrosy-zhiteli-goroda-gotovy-vyjti-na-miting/ (фото).

2. Оккупанты нагрянули домой к жительнице Армянска Екатерине Пивовар после того, как она призвала горожан в соцсетях собраться завтра у “администрации” города из-за экологической катастрофы. Ей вручили предостережение о недопущении никаких акций https://ru.krymr.com/a/news-siloviki-prishli-k-zhytelnice-armyanska-posle-ee-prizyva-vyjti-k-vlastyam/29538117.html

3. Пропагандоны из “Вести/Крым” написали сегодня статью, в которой рассказали о том, как снова задыхаются жители Армянска. Через 15 минут статья была удаленаhttps://twitter.com/KrimRt/status/1050359582705496065 (скрин).

4. Ой, незадача. А мы как раз костюм химзащиты накрахмалили на праздник. Анонсированный оккупантами шабаш-концерт в Армянске, на который оккупанты планировали свезти детей со всего Крыма, чтобы показать “отсутствие угрозы”, судя по всему, отменили: “А что случилось с благотворительным концертом, целью которого было «продемонстрировать единство крымчан перед лицом экологической катастрофы и показать, что никакой катастрофы нет» (с)???? Вот теперь интересно — это у нас духа «единства» не хватает, или все же не всё так радужно, как всех пытаются убедить?”, “Да ну это просто жесть, какой увлекательный у нас будет День города”, “Походу, участники концерта, собрав остатки разума, ещё не отравленного выбросами, отказались ехать в Армянск”, “Отлично было бы, если все жители города, собрав остатки своего разума, отказались идти на данное мероприятие”, “Это чтобы вы все в масках туда не пришли”https://twitter.com/KrimRt/status/1050034085178032128 (скрин).

5. Оккупанты продолжают врать: “Власти Армянска опровергли информацию украинских СМИ о повторных выбросах”. Пропагандоны разместили цитату неназванного “чиновника” из Армянска: “Я думаю, что если бы что-то произошло, то моментально это оказалось бы в социальных сетях”. Напомню, все соцсети Армянска уже несколько дней завалены сообщениями о кислоте в городе!!! И украинские СМИ тут ни при чем!!!https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1050305847686037504 (скрин).

6. Жители Армянска комментируют слова оккупантов о том, что в городе все в порядке, а о катастрофе врут украинские СМИ: “Этого и следовало ожидать”, “А как же наши звонки на горячую линию, они же фиксировали наши фамилии и адреса? У меня нет слов. Я прозреваю от всего происходящего”, “Собаки бешеные”, “Качественный вброс! У многих и так нервы на пределе!”, “Празднование Дня города в марлевых повязках состоится в пятницу, 12 октября, в 16:45 на площади у кинотеатра”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1050327190397693952 (скрин).

7. Понаехавшая в Феодосию из Ростова-на-Дону считает, что в ситуации с Армянском виноваты украинские СМИ. Саранча не верит, что Армянск задыхается. Причем эта курва написала комментарий на паблике Армянска, который красный от сообщений местных жителей о кислотеhttps://twitter.com/CrimeaUA1/status/1050353876766023682 (скрин).

8. В 15:00 на паблике Армянска появилось сообщение: “В пятницу, 12 октября, в 16:45 на площади ЦКиД все намеченные публичные мероприятия отменяются, как несогласованные с администрацией. Провожу встречу с избирателями там же. Ввиду неблагоприятной экологической обстановки прошу прихватить марлевые повязки”, — написал т.н. “депутат” Виктор Мохов, понаехавших с Урала в Крым до оккупацииhttps://twitter.com/KrimRt/status/1050362170821804033 (скрин).

9. Побочный эффект кислоты: жители Армянска вспоминают, как город процветал (без сарказма) до оккупации, и как загибается сейчас https://twitter.com/KrimRt/status/1050376592248238080 (скрин).

10. Оккупанты провели сегодня рейд в Белогорске с целью “выявления нелегалов”. Были задержаны около 50 человек, “прибывшие из Луганска, Донецка, Армении и Азербайджана” https://ru.krymr.com/a/news-stali-izvestny-podrobnosti-utrennego-obyska-v-belogorske/29537966.html

11. После аннексии россия уничтожила половину виноградников под Судаком https://ru.krymr.com/a/news-posle-anneksii-ploshchad-vinogradnikov-sokratilas-na-polovinu/29537505.html

12. Ватостополь. Запоребриковые понаехи состязаются в ватном остроумии. Местная вата, которой есть с чем сравнивать, возражает: “(Понаех) Что мне нравится в Украине, так это полное её отсутствие”, “(Упоротый ватник) Хех, ща Вас раздерут на сто маленьких цыплят. Но раздирающие Вас не понимают, что таки ТОЙ Украины, которая была в составе Союза, действительно нет. Осталась неонацистское государство, дерибанящее остатки советского прошлого и сносящее памятники своему благодетелю. На Украине махровый неонацизм”, “Представляю, как вы уворачиваетесь от лично караулящего Вас Яроша с баллончиком пены, когда катаетесь к неонацистам за колбасой и лекарствами”https://twitter.com/Kosstik8/status/1050025402633281536 (скрин).

13. На ватофоруме поговорили о лекарствах: “Лекарства продавали с хохлятской аннотацией без перевода на русский язык”, “Вы не поверите, но сейчас в числе заказов «привезти с Украины» лидируют именно лекарства. И как-то не помеха аннотация без перевода на русский язык”, “Будут лекарства из рф дешевле — забудут мову как страшный сон”, “Дело даже не в цене, а в отсутствии аналогов полноценных”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1050031749013692416 (скрин).

14. “Я сыр санкционный провозила в вещах” — жители Ялты делятся лайфхаками, как с материковой Украины провезти в оккупированный Крым продукты. Все сообщения прочтите по ссылкеhttps://twitter.com/CrimeaUA1/status/1050088693782982660 (скрин).

15. Продолжаем читать севастопольский зверинец: “Вы ещё скажите, что поведение украинской делегации в ПАСЕ — это тоже фейк”, “Не фейк. Ожидаемое поведение граждан, у которых забрали часть территории в одностороннем порядке. Вы ожидали от них улыбок и дружественных объятий? Это было прогнозируемо. В 2014 году мы сделали выбор: или Украине россии как дружественное или как минимум нейтральное государство, или «Крымнаш». Мы выбор сделали. Поведение хохлов — приложение к нашему выбору. Я не вижу перспектив, чтобы их отношение к нам улучшилось. Это только депутаты. У низов, которые в каждом районе, каждом селе похоронили погибших на Донбассе, таких неадекватов еще больше. Случилась как-то поездка в поезде по соседству с возвращающимися атошниками в купе. Один другому вываливает на стол стопку российских паспортов с вопросом: а у тебя какой трофей? Люди безбашенные, попробуй предложи ему мириться с россией. Я не рискну” https://twitter.com/Kosstik8/status/1050041292795850752 (скрин).

16. Ялта. С 15 октября часть вещевого рынка закроют “на ремонт”, т.е. навсегда, в рамках будущего сноса. Предприниматели не раз митинговали и взывали к путину. Не помогло.

17. Этой дороге от роду ОДИН месяц! Но её уже снова “ремонтировали”. По количеству латок можете судить о качестве. Кацапам придётся пенсионерам не только возраст поднимать, а и отстреливатьhttps://twitter.com/66Sergik/status/1050305839431585792 (2 видео).

18. Снесли кафешки на Ай-Петри, потому что “мусор, антисанитария, экология”. Ок, кафешек нет. Мусора и говна в лесу меньше не стало. Наоборот, больше. Потому что свинособаки, где жрут, там и срут. А жрут они везде — с газетки, на капоте, из багажника, из пакетика и т.д.

P.S. Закончу выпуск сообщением из Ялты: “Чего на зеркало пенять, когда рожа кривая? Мусор им не нравится. Вот в Германии, вот в Швейцарии… Хотите, как там? А чего же вы примкнули к помойке, а теперь вам не нравится, что она воняет? Кто хочет чистоты, идет туда, где чисто. А вы же все радовались, как вам повезло. Получайте сполна. Германии захотели — там не воруют! А ворам так и надо. Мало вам еще грязи”https://twitter.com/KrimRt/status/1050020536875671553 (скрин). Это сообщение не только и даже не столько о мусоре, сколько обо всем остальном!

Источник: crimeaua1.wordpress.com

Автор: КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1

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