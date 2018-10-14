Новости Крымнаша. Выпуск #1427 «Там другой мир: поездки на материковую Украину на многих оказывают положительное влияние»

1. Оккупанты и пропагандоны устроили травлю жительнице Армянска Екатерине Пивовар, которая посмела говорить правду об экологической катастрофе. Женщину назвали агентом хунты, которая распространяет фейки. В ответ на ложь оккупантов другие жительницы Армянска стали выкладывать видеообращения в Интернете, в которых рассказывают правду о ситуации в городе и поддерживают Пивоварhttps://primechaniya.ru/home/news/oktyabr-2018/armyansk-navodnili-ukrainskie-shpiony/ (фото и видео).

2. Гоблин сообщил, что ситуация в городе “стабилизировалась”, а кислотный запах, который стоит над городом, но который оккупанты ОТРИЦАЛИ, обвиняя украинские СМИ во лжи, — это следствие “небольшого увеличения вредных веществ в воздухе”. Гоблин обещает и дальше вести “политику открытости, прикладывая максимальные усилия для информирования населения”https://twitter.com/KrimRt/status/1050773332138872832 (прочтите скрин). Тем временем оккупанты предположили, что кислотная дымка, которую несколько дней наблюдают жители Армянска, — это следствие испарения кислоты из листьев, которую они в себе накопили. Какая адовая ложь!https://twitter.com/KrimRt/status/1050766986844737537 (фото и документ).

3. На вчерашний праздник-шабаш в Армянске Гоблин притащил с собой специально обученную массовку. Массовка делала счастливые селфи с Гоблином на фоне голых деревьев. Жители города отнеслись ко всему этому крайне негативно https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1050802272018591744 (фото-скрин).

4. Гоблин заявил, что жители Армянска не обращаются в больницы с токсическими отравлениями. Это даже комментировать сложно без нецензурной брани. В больнице — аншлаг, а врачи ставят всем “ОРВИ”, и лишь устно говорят: ВАЛИТЕ ОТСЮДА https://ru.krymr.com/a/news-aksenov-utverzhdaiet-chto-zhyteli-armianska-ne-obraschaiutsia-v-bolnitsy/29540780.html

5. Жители Армянска сообщают, что еще два года назад заметили, что предметы начали ржаветь, но концентрация кислоты на тот момент была не настолько большой, и люди считали, что причина в высокой влажности. Дальше будет хуже. Только деоккупация Крыма спасет всех насhttps://twitter.com/CrimeaUA1/status/1050863615568437248 (прочтите скрин).

6. Кабинет министров Украины “безотлагательно” займется вредными выбросами на заводе “Крымский титан”. Соответствующее решение СНБО 12 октября подписал президент Украины Петр Порошенкоhttps://ru.krymr.com/a/news-kabmin-zaimetsa-vubrosami-na-krymskom-titane/29540470.html

7. Ялту вчера вечером накрыл масштабный блэкаут. Света не было в разных районах города от полутора до двух часов https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1050866058373009409 (скрин).

8. В оккупированном россией Крыму урожайность масличных культур снизилась в 10 раз, зерновых — в 3 раза, если сравнивать с 2017 годом. Снижение по всем показателям. С уровнем 2013 года даже сравнивать никто не берется. Продолжаем шокировать Украину успехами http://podpricelom.com.ua/read/v-krymu-rezko-sokratylys-urozhay-zerna-y-ovoshhej.html

9. В Бахчисарае в спешке демонтируют навес над Хансараем. Я связываю это с опасением приезда мониторинговой миссии ЮНЕСКО. В организации объявили о начале прямого мониторинга ситуации в оккупированном в Крыму https://ru.krymr.com/a/news-unesko-nachali-prianoi-monitoring-situatsii-v-krymu/29536647.html

10. Рашистка была в Крыму до оккупации, и ей понравилось абсолютно всё. Подумывает о понаезде, но ей советуют Одессу, куда не пришел “русский мир” и не развалил то, что создавала Украина: “Я живу в Казани. Алушта — это город, связанный с первым пребыванием на море! Мне понравился климат, условия, да абсолютно всё! Было это в 2008 году. Я влюбилась в этот город, и тогда закралась мысль о переезде. Как у вас с работой, с жильем? Анонимно”. Ответы: “Жильё дорогое, работы нет!”, “В Крыму все не поместятся”, “Если в 2008 году «закралась мысль» о переезде, то Вам сейчас надо в Одессу писать, а не в Алушту!”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1051089594110894080 (скрин).

11. По Керчи слух прошел, что у рукожопых на очередных учениях на Опуке контрактника БТРом переехало. Это непроверенная информация. Кто-то может подтвердить или опровергнуть? Говорят, ихтамнета в Феодосию увезли уже холодного.

12. В Ялте наблюдается очередное буйство секты НОД, адепты которой требуют “предоставить путину чрезвычайные полномочия”, а также хотят, чтобы “МВФ убрал руки прочь от их пенсий”https://twitter.com/h_ubk_ukraine/status/1051041092769079297 (фото).

13. Севастополь. Заехал к теще. Вещает зомбоящик: “РПЦ МП была единственной силой НА Украине, которая сохраняла мир в обществе”. Миротворцы, ёшкин свет! Плюнул… Уехал от тещи. Тем временем оккупанты угрожают начать уничтожение православных в Украинеhttps://twitter.com/CrimeaUA1/status/1050820349074526209 (скрин).

14. Я вроде разобрался, че в рф у людей с мозгами. Если бы меня с детства кормили таким дерьмом, которое везут в качестве еды в Крым из рф, я бы тоже был каким-нибудь ополченцем/переселенцем. Ну, то есть тупым куском мяса.

15. Народ не может повлиять на дату рождения тирана. Но обязан приблизить дату смерти его режима. Иначе это не народ.

16. Где принимают ставки на то, что в этом году в россии снова вырастет фекальный сталагмит?

P.S. Сегодня встретил знакомую. Она из тех, кто в 2014 году был “ни за кого”. На оккупендум не бегала, но достаточно быстро пропиталась российским зомбоящиком. Первые года два оккупации цитировала страшилки про Украину, “которой больше нет”. В общем, встретились. Улыбается, сияет. Спросил, что случилось? Цитирую ответ: “Вернулись вчера с мужем из Херсона. Забрали новые загранпаспорта. Можешь меня поздравить”. Я возмутился: “А зачем вам украинские паспорта?! Паспорта страны, которой больше нет, как ты сама мне говорила?!!”. Ватница ответила: “Слушай, ты не представляешь, как мы боялись туда ехать! Но все прошло замечательно. На обеих границах все супер. Сумки никто не смотрел. Там другой мир, там все значительно проще! И люди доброжелательней! В нас никто не тыкал пальцем, что мы из Крыма”. Далее ватница рассказала, как удалось провезти в Крым контрабанду в виде украинских конфет и лекарств. А я уже и не знаю, как к такому относиться… Но всё-таки поездки на материковую Украину на многих оказывают положительное влияние.

Источник: crimeaua1.wordpress.com

Автор: КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1

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