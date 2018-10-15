Новости Крымнаша. Выпуск #1428 «Предавший раз — предаст снова, а оставшийся верным таким и останется»

1. Кладбище 14-15 веков Кырк-Азизлер под Бахчисараем попадает под снос из-за строительства оккупантами трассы “Таврида”. В 2017 году кладбище копали археологи из Татарстана. В 2018 выяснилось (внезапно!), что они пропустили половину могил. Теперь его докапывают археологи из Москвы, а потом — под снос!!! И первым, и вторым плевать на Крым и его историю. Кладбище считается одним из первых в горном Крыму. После депортации крымских татар оно было разграблено на стройматериалы! Второе нашествие русни уничтожит то, что не смогли уничтожить в первый раз!

2. Армянск с новой силой накрыло кислотой. Всё покрылось слизистым налетом. У людей ухудшилось самочувствие: “8 утра. Опять вонь стоит в городе. Они что, издеваются? А в отчетах все в норме”, “Да, всю ночь воняло. Это запах осенних листьев!”, “У меня машина опять вся жирная, в налете”, “Воняет постоянно. Ночью на «старте» вообще дышать нечем. Ворота в налете. Надо собирать манатки и валить отсюда”, “Частный сектор, ул. Иванова — воняет кислотой, ещё и как! Сильнее, чем вчера! На подоконниках маслянистый налет”, “Машина вся в маслянистом налёте. И налёт был еще со среды на четверг, и с четверга на пятницу. Опять нас травят”, “Вчера вечером ужас как воняло. Васильева-5. Пришлось закрыть окна”, “Люди, откройте окна и посмотрите, какие у вас подоконники с улицы. Особенно с западной стороны. Асфальт опять весь в маслянистом налете”, “Та воняет опять. Нос крутит и горло першит”, “Выглянула проверить. Да, есть такое. На ощупь жирное (не пыль). Окна мыла неделю назад (+ фото)”, “У нас не только снаружи, но и изнутри окна в маслянистой гадости. Протерла стекло салфеткой — салфетка чёрная. Окна были вымыты пару дней назад. Да, были. Ещё с начала весны у меня начались ужасные проблемы с горлом. Симптоматика знакомая уже всем: першение в горле, отек, ни с чем не связанный кашель, осиплость голоса и т.д. Чего я только не пила и чем только не лечилась. Помогали лишь антигистаминные препараты. Лор также разводил руками и списывал всё на аллергию. Вот теперь только я понимаю, что это такое было со мной. Да и сейчас время от времени возвращается. Живём всей семьёй на антигистаминных препаратах”, “Вчера вечером и сегодня утром очень сильно воняет, дышать невозможно”, “Да все очевидное. Поднимитесь на возвышенность или на крышу и посмотрите на кислотонакопитель. Где-то из центра озера поднимаются клубы серо-желтого дыма и все идет по направлению ветра. К эпицентру реакции в кислотонакопителе пытались просыпать дорогу из фосфогипса, но что-то пошло не так, как планировали”, “Мелкие насекомые давно пропали. Ни жучков, ни паучков. Даже в квартире паучки уже не заводятся. Раньше за окном паутину плели. Щас ни одного”. Севастопольские пропагандоны написали: “Соцсети стали единственной площадкой, где жители Армянска могут рассказать о реальной ситуации в городе. Власти не хотят их слышать, утверждая, что уровень загрязнения воздуха находится в пределах нормы. Накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что предприятие «Крымский Титан» заработает уже на следующей неделе”. Зато без бандер!https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1051405386908135424 (скрины, фото и ссылка).

3. Роксолана дала рекомендации всем писунам: “Дорогие писуны писем путину! Прекращайте маяться ерундой. Прокуратура АРК — вот правильный адрес помощи для вас. Да, не завтра. Но ПОТОМ вы получите от россии все до копейки. Не тупите! Обратившись ПРАВИЛЬНО, вы спасете себя и имущество, и поможете стране собрать доказательства для суда в Гааге” https://ark.gp.gov.ua/ua/kontakty.html (контакты).

4. В оккупированной Ялте понаехавшие кизяки состязались с детьми в рубке шашкойhttps://ru.krymr.com/a/news-kazaky-v-yalte-rubilis-shashkami/29541945.html (фото).

5. На работе местная вата плакалась, что понаехало много залетных гопников, воров, отморозков и прочего быдла. Говорят, “стало страшно ходить вечерами”. Предложил им считать это нагрузкой “русского мира”. Ну и сказал, что ловить этих залетных никто не будет — они же не репостят и не лайкают в соцсетях, а значит, — не бандиты.

6. Уверен, в каждой компании, у любого крымчанина, каких бы он политических взглядов не придерживался, была пара-тройка проукраински настроенных знакомых и обязательно два-три человека с восторгом встретивших “русскую весну” и оккупацию полуострова. Вот и у меня были среди друзей-знакомых и те, и другие. За последние 4,5 года с одними я практически перестал общаться, с другими — нет. Но осталась прослойка людей, которым на политику плевать. Те самые — “лишь бы не стреляли”. На днях на юбилее одного из таких знакомцев я встретился с самыми ярыми ватниками из своего бывшего круга общения. Чтобы вы понимали их упоротость, это те, кто поддерживал “антимайдан”, прятал беркутовцев после их бегства с Майдана и участвовали в блокировании украинских воинских частей. Ну, понимаете, то самое непробудное ватное днище. И вот услышал я от этих человеков такие истории… Одного из них занесли в базу “Миротворца”. Занесли за то, что он что-то там воинским частям рф продавал, и его конкуренты-партнёры сдали. Но старательные украинцы порылись в его соцсетях и нарыли фотографии с блокпостов, хвастливые высказывания об участии в силовых акциях “самообороны” и т.д. Человек загрустил. Злится. Уже рассказывает, что его все неправильно поняли. Он “просто рядом стоял”. И просто такой, как все. Никого не трогал, а флаг и автомат брал ради красивой картинки. Стёр всю историю из соцсетей. Осмысливает, как это скажется на нем, имуществе и семье, ЕСЛИ ЧТО… Вспомнили в беседе про второго его единомышленника. Тот поумнее оказался. В 2014 году всем хвастался, что награждён медалью “За отжим у соседа хаты”, но быстренько смекнул, что к чему. Стёр всю информацию о себе из соцсетей. Всем рассказал, что во время событий 2014 года его в Крыму даже не было — и это правда. Медаль получил на шару. В 2017 году этот ватник сделал себе, жене и детям новые украинские документы, а в политических диспутах участвовать перестал. Так вот, первый второму люто завидует. Прям до скрежета зубов. Жалеет ли он о своих действиях? Нет! Он жалеет только о том, что попался. Он попался, а его однодумец вышел сухим из воды. По крайней мере, пока. Не удивлюсь, что наступит день, когда он его сдаст. Просто от жабы. Как ребенок, разбивший окно в детском саду, сдает всех, кто с ним рядом стоял. Интересно и то, что нас — тех, кто остался верен Родине и не скрывает этого — они боятся меньше, чем друг друга. Наверное, подсознательно понимают: предавший раз — предаст снова, а оставшийся верным таким и останется.

P.S. “Предавший раз — предаст снова, а оставшийся верным таким и останется”, — написал крымчанин. С этим трудно поспорить, и оккупанты об этом тоже знают… Сегодня мы отмечаем День Защитника Украины. День тех, кто НЕ ПРЕДАЛ и для кого слово “присяга” — не пустой звук. День тех, на кого возлагаем надежды и кому доверяем. День тех, за кого молимся и чей подвиг никогда не забудем. День тех, кому помогаем всей страной… Сегодня не День всех мужчин. Сегодня День настоящих Воинов! С праздником вас! И спасибо за всё!

Источник: crimeaua1.wordpress.com

Автор: КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1

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