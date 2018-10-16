Новости Крымнаша. Выпуск #1429 «Нам еще предстоит вкусить все прелести российского православного ИГИЛа»

1. На евпаторийском храме УПЦ КП повесили объявление “Наша церква канонічна” со ссылкой на соответствующее решение Константинопольского Патриарха. Пропагандоны назвали церковь — “раскольнической” и передали слова сбежавшего из Украины ФСБшника в рясах: “Покинувший Украину священник Олег Трофимов прогнозировал, что в приходы Константинопольского Патриархата будут привлекаться и другие отколовшиеся от РПЦ группировки, а впоследствии в связке с либералами эти ячейки будут задействованы для организации аналога Майдана в рф”. У бесов полыхает не по-детскиhttps://twitter.com/CrimeaUA1/status/1051779293242626053 (фото и ссылка).

2. Будни говени. Оккупанты в рамках очередных военно-террористических учений подняли по тревоге дивизионы береговых ракетных комплексов Черноморского флота http://atr.ua/news/179050-v-krymu-okkupanty-podnali-po-trevoge-diviziony-raketnyh-protivokorabelnyh-kompleksov

3. “В Керчи школьников посвятили в кадеты казачьего военно-патриотического клуба”. Кизяки — понаехавшие. Часть детей, судя по лицам, — отпрыски понаехавших. Попы из ФСБ РПЦ “освятили” шабашhttps://twitter.com/CrimeaUA1/status/1051522904591077378 (фоторепортаж и видео). Кроме того, 13 октября школьники Керчи “приняли присягу военно-патриотического клуба Юный друг пограничника”. Детям на церемонии принятия присяги в “отдел друзей ФСБ” демонстрировали видео о войнахhttps://crimeahrg.org/shkolniki-v-kerchi-prinyali-prisyagu-kazakov-i-otryada-druzey-fsb/ (фото).

4. Дети в “Артеке” бегают в противогазах https://twitter.com/KrimRt/status/1051787879276584961 (фото) и стреляют из оружия https://twitter.com/KrimRt/status/1051789670043045888 (фото). Военно-тактические занятия провели для детей и в Евпатории https://twitter.com/KrimRt/status/1051838724697411584 (фото). А какой курс сейчас в Сирии? Сколько стоит смерть вашего ребенка за идеалы крЭмлинов? Не продешевите!

5. В оккупированном Севастополе “открылся IX Славянский форум изобразительных искусств «Золотой Витязь», который проходит под председательством члена Патриаршего Совета по культуре, народного артиста россии Николая Бурляева”. На шабаш оккупанты притащили детей в военной формеhttps://twitter.com/KrimRt/status/1051801798888095749 (фото).

6. Зато без бандер: оккупанты продолжают травить Армянск. Некоторые жители уже готовы даже на переезд в Сибирь. Вот что кислота животворящая делает: “Впервые за 2 месяца приехала в Армянск. До последнего думала, что люди все накручивают и преувеличивают, но каково было мое удивление, когда спустя 20 минут на улице у меня начался сильный кашель и першение в горле. В итоге второй день лежу дома и не знаю даже, как это лечить. Может, вы подскажете? Анон”, “Верное средство — снова уехать”, “Мы в Черноморском кашляем!!!!! Что про Армянск говорить!!!!”, “Может, когда до Симферополя долетит, тогда наши власть имущие задумаются”, “Знаете, я готова и в Сибирь. Лишь бы мои дети не дышали этой х*рнёй”, “Сегодня тренировался! Дышать было тяжело, когда тело разогрелось. Такое ощущение, как изжога, как будто пожрал жирных пирожков с вокзала!”, “Я бросил. Последнюю пробежку сделал в августе — чуть не сдох потом”, “Тренироваться сейчас на «свежем» воздухе — это издевательство над организмом. Раз в 10 больше придется вдохнуть”, “О каких тренировках можно вообще говорить, если даже просто на улице находиться тяжело? Дышать нечем, а после улицы — дискомфорт и тяжесть в груди”, “А у детей физкультура на улице. Вот где забота о детях” https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1051533888965799936 (скрин),https://twitter.com/KrimRt/status/1051741904990294016 (фото с урока физкультуры в школе). Сегодня на паблике Армянска огромное количество сообщений об ухудшении самочувствия у людей.

7. Вчера во всякие “МЧС” звонили порядка 50 жителей Армянска (кто отписался — были еще, конечно). Оккупанты количество звонков из Армянска засекретили и брешут, что никто не звонит с жалобами на кислоту. Тем временем город покрыт уже свежей ржавчинойhttps://twitter.com/KrimRt/status/1051749742101835778 (фото).

8. Жители отравленного оккупантами Армянска выкладывают видеоролики, на которых показывают, что кислота снова атакует город. Все предметы в жирном налете и ржавчине. Люди самостоятельно делают тесты, которые выявляют “кислотную среду” на всех поверхностях. Оккупанты продолжают врать, а правдорубов называют “агентами СБУ” https://www.youtube.com/watch?v=dR83wzmlfj0 (посмотрите видео).

9. Был в Джанкое. Говорил с местными за Армянск. Понарассказывали ужасов больше, чем Крымский бандеровец.

10. В Армянске ожидают очередную катастрофу — водную: “Жители Армянска вы не поняли еще, что дальше нас ждет? Это не будет воды”. Комментарии: “Если немедленно не прекратить откачку остатков артезианской воды для нужд завода и не начать кислый шлам засыпать глиной, вместо заливки накопителя питьевой водой, то город будет обезвожен. Ведь уже сейчас водопроводная вода стала ужасной”, “(Ольгинец) Уже идет подготовка полным ходом по перенаправлению днепровской воды в Крым. Можете мне не писать, что это невозможно. В наше время все возможно! Думаю, в начале следующего года уже будет вода”, “Да все понимают и сидят дома. Ждут, что мамочки с больными детьми будут за всех жопу рвать”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1051568730411544578 (скрин).

11. Дадим слово обезвоженной Керчи: “Горького-9 — второй день практически нет воды. Она и так по этому адресу не ахти как идет, но второй день колонка не включается. У водоканала, по их словам, все хорошо. Может, кто, что знает?”, “Не у вас одних нет. Зато по улице течет река — аж до АТС мокро”, “То канализационная река. Поэтому у там проживающих две реальные коммунальные проблемы”, “Река течёт и по Льва Толстого. Сейчас мэрушка увидит и начнёт, как всегда, в другой группе писать и хвастаться: «Катерина, мы заткнули течь, можете резиновые сапоги в качестве сменной обуви с собой не брать». Угу. Недели не проходит от «реки» до «реки»”. Сушняк испытывает и Евпатория: “Кто знает, когда воду дадут по улице Пушкина? Сутки почти без воды”, “На Чапаева тоже с утра отключили”, “Там до моря недалеко”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1051786894265208833 (скрин).

12. Вся верхушка бандитского Крыма, включая Гоблина и Константинова, прибыла в Сирию “налаживать экономические, научно-технические и гуманитарные связи”. Вся надежда на российско-сирийскую систему ПВО http://atr.ua/news/179045-krymskie-kollaboranty-vo-glave-s-aksenovym-priehali-v-siriu ,https://twitter.com/KrimRt/status/1051814517787770881 (фото).

13. Евпатория находится на этапе развития… обратного: “Считаете ли вы, что ваш город на этапе развития? Строят ли новые дома, учреждения, или молодежь уезжает в более развитые города? Аноним”. Ответы: “Город тухнет с каждым сезоном. Заброшенные санатории за Евпаторией. Хоть один завод восстановил производство? Огромные территории пропадают даром. Себестоимость продукции — X2-X5. Какая мотивация оставаться? Кто мог, давно уехал”, “На этапе обратного развития?”, “Нет”, “Молодёжи нужна стабильность и перспективы роста. Какие у нас перспективы?”, “Разрушающиеся учреждения, особенно детские, просто режут по сердцу”, “Пока молодежи тут нечего делать”. Короче, кругом экстремисты, не видящие процветания. Телевизор включите, неблагодарные!!!https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1051794369915834373 (скрин).

P.S. Пятый год россия милитаризируют детей, что является военным преступлением на оккупированной территории. О моральной стороне вообще говорить не приходится. Да, многие из тех, кого вы видите на этих шабашах, являются детьми понаехавших, но и местных идиотов хватает, которые готовы отдать жизнь своего сына или дочери за интересы преступного путинского режима, для которого человеческая жизнь никогда не имела никакой ценности. В лучшем случае присвоят номерок и закопают в безымянной могиле, а потом скажут: “нас там нет”. Каждый раз “принятие присяги” у детей сопровождается бесовским “освящением” представителей РПЦ — прислужников дьявола. Складывается впечатление, что многие не только не боятся войны, но и ждут её с нетерпением здесь, в Крыму. Ватники радовались, что “у нас не стреляют”, но, думаю, нам еще предстоит вкусить все прелести российского православного ИГИЛа. Оккупированная россией часть Донбасса уже вкусила.

Источник: crimeaua1.wordpress.com

Автор: КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1

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