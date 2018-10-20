Новости Крымнаша. Выпуск #1433 «Россия — это смерть. Никогда не зови смерть в свой дом!»

1. Владимир Балух, осужденный за вывешивание флага Украины над своим домом в оккупированном Крыму, доставлен в пыточную исправительную колонию № 2 в Керчи. Практику жесточайших пыток в колонии ввели понаехавшие из россии ублюдки http://atr.ua/news/179208-politzaklucennogo-baluha-etapirovali-v-kerc-cijgoz

2. Сегодня в оккупированной Керчи прощались с жертвами теракта. Россия приносит только смерть, горе и слезы https://ru.krymr.com/a/news-v-kerchi-tisyachi-ludey-na-panihide-po-pogibshim-v-kolledge/29552391.html(фото и видео).

3. В крымском селе Горностаевка прошли похороны одного из погибших во время теракта в Керчи, мусульманина Рудена Джураева https://ru.krymr.com/a/news-v-gornostaievke-horoniat-rudena-dzhuraieva-pogibshego-v-kerchi/29552756.html (фото).

4. Вчера вечером Севастополь и окрестности снова содрогались от взрывов. Оккупанты проводят военно-террористические учения, нагоняя страх на жителейhttps://twitter.com/CrimeaUA1/status/1053208070829064195 (скрин).

5. На керченском паблике написали про погибшего во время теракта в Керчи жителя Челябинска, которого крымнашистские родители притащили с собой в оккупированный их страной Крым: “У нас в Челябинск привезут парня нашего, не любил Крым и колледж, хотел вернуться обратно в город(((((((((”. Тем временем местные жители комментируют сообщения оккупантов об “украинском следе” в теракте: “При Украине такого беспредела не было. Думаю, если бы сейчас был референдум, мы бы по-другому точно проголосовали. Хлебнули, блин, русского мира. Оккупанты, убирайтесь из Крыма. До 2014-го никаких терактов в Крыму не было. Полные пляжи были, за репост не сажали. И тут пришли москвичи со своим русским миром и забрызгали нашу Керчь кровью”, “Аксёнов орал родителям, что ему не 18, а 22 года! Повесили всё на одного. Не верю!”, “После «дважды ездил на выходные в Харьков» стало понятно, читать дальше не имеет смысла. Выбросьте на х*й свои телевизоры!”, “Не, ну, конечно, без Украины новость — не новость. Всё, что написано, так банально и предсказуемо”, “Где он взял столько денег, чтобы все это купить? Не верю, что все это сделал один человек. А то, что начнут гнать на Украину, ожидаемо. Почему во всем виновата Украина??”, “Не смотрю и не читаю СМИ вообще. Все реальные свидетели говорят, что было несколько человек. Его поза самоубийства очень неестественная. Ощущение, что ружье ему туда положили”, “Долго же ждала, когда Украину приплетут. Дальше даже эту чушь читать не стала”, “Да никто в Крыму уже давно не верит про орды бандеровцев и т.д.”, “Вот и к нам пришла «глобализация». И как мы без неё раньше жили?”, “Дурачок Константинов сразу нес пургу об украинском ветерке. Любят у нас Украину во всем винить”, “Власти что-то утаивают от нас. Теракт, как всегда, выгоден властям”, “Во всем виноваты украинцы… Как обычно. Больше не на кого вину слить?”. И только рашисты ведутся на всякую чушь: “Если есть предположение, что он ездил в Харьков, так, может, запретить ездить на Украину? Закрыть границу и никого не пускать! Мы же не знаем, что там происходит”, — написал нацист из Томска https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1053270350774132737(скрин).

6. В Керчи, выпрыгнув с 4-го этажа, попытался покончить жизнь самоубийством 20-летний парень, девушка которого была убита во время теракта в колледже. Парень выжил, но получил тяжелую травму позвоночникаhttps://inforesist.org/tragediya-v-kerchi-paren-pogibshey-studentki-vyipal-iz-okna/ (фото).

7. Инсайд. Крымчане, пишущие в оккупации, будьте аккуратнее с выражениями и формулировками. Под шумок принято решение всё-таки каких-нибудь “диверсантов” или минимум сочувствующих им “найти и обезвредить”.

8. Оккупанты ввели в Крыму режим ЧС, т.к. (цитирую идиотов) “сложилась чрезвычайная ситуация ТЕХНОГЕННОГО характера регионального уровня”. Нет, речь не про отравленный Армянск, а про теракт в Керчи https://primechaniya.ru/home/news/oktyabr-2018/v-krymu-vveden-rezhim-chs-posle-tragedii-v-kerchenskom-kolledzhe/

9. По всему Крыму на дорогах выставили наряды полицаев. Таки план “Перехват”. Всем хорошим людям в Крыму надо быть осторожней. Себя они перехватить не смогут, а кого-то им перехватить надо! Если они лепят заборы и закрывают ворота — будут теракты. Т.н. борьба (озаборивание), как мы и говорили, нужна исключительно для увеличения количества жертв. Терроризм для россии — это элемент социальной и гражданской жизни, инструмент политики и экономики, часть пейзажаhttps://twitter.com/KrimRt/status/1052963506109210625 (скрин).

10. Оккупанты собираются выяснить, “насколько грамотно был организован досуг для студентов колледжа, спектр кружков и секций, проводились ли занятия по патриотическому воспитанию молодежи”https://twitter.com/KrimRt/status/1053213674507264001 (скрин). Напомню, в колледже, где произошел теракт, как и в остальных учебных заведениях Крыма, оккупанты ПОСТОЯННО проводят военные шабаши, воспевающие войну и смерть. Наверное, теперь таких шабашей станет больше http://atr.ua/news/179182-avtomaty-i-voennaa-forma-kak-v-kercenskom-kolledze-otmecali-9-maa (фото и видео).

11. Лицемерие говени. Лагерь “Артек”, где оккупанты учат детей стрелять из разных видов оружия, скорбит о последствиях и своей воспитательной работы. Некоторые дети были одеты в военную формуhttps://twitter.com/KrimRt/status/1053224959512862721 (фото).

12. Армянск продолжает задыхаться: “Важная информация! На детские сады пришел приказ максимально ограничить пребывание детей на улице”, “И сколько принимать гистаминные препараты? В нос капать? В глаза? Пить Полисорб?? Об этом думают?”, “Дышать тяжело. Дымка на улице, как туман. За…ли”, “Звонить надо всем. Звоните”, “Ужасная боль в груди. Утром ребенка отводила в сад. Не могу прийти в себя, боль ужасная. Про ребенка и писать не хочу. Слезы на глазах”, “Тогда нет смысла вообще детей в сад водить!”, “Работаем на улице. Голова опять болит. Выплёвываешь сладко-кислую слюну. Сколько это будет продолжаться? Когда займутся конкретно решением проблем? Я здоровый молодой человек. Не хочу, чтобы в моем организме зарождались непонятные симптомы, а в будущем — и болезни. Стальные кабеля от кислоты падают — мы их поднимать ездим. Это шутки, что ли?”, “Это, походу, долго будет продолжаться. Никто ничего не делает, всем на все насрать!!!!!!!” https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1052940479808049152(скрин и фото приказа, в котором оккупанты ссылаются на просьбу родителей и “незначительное превышение ПДК (предельно допустимых норм) по хлористому водороду”). “На часах 1:18. Открыл окно. Дальше комментировать не хочется. Бл*ть, реально хочется орать. Давайте что-то реально делать. Сегодня в школу мои дети не пойдут”, “Так и есть. В 0:40 проснулась от удушья и кашля. Без слов”, “7:32. Мой ребенок тоже не идёт. Вонища и туман”, “Дети дома. Выскочила в 7 утра документы передать. Итог 5-ти минут на улице — лицо щипает, горло, нос, першение и жжение. Дышать нечем. Может, хватит уже над людьми издеваться?!”https://twitter.com/KrimRt/status/1053173869224357889 (скрин).

13. Три дня в Армянске полный капец. Сегодня накрыло дико. Осенний туман смешался с испарениями кислотонакопителя. Город покрыт каплями, видимо, серной кислоты. Жирный налет. По серной кислоте инфу не дают — скрывают. Показывают только по хлороводороду — превышение ПДК в 2 разаhttps://twitter.com/KrimRt/status/1053176288473694208 (фото). В городе снова умирают голуби и дворовые коты https://twitter.com/KrimRt/status/1053284226978725888 (фото).

14. “Рос. пограничники и украинские — все в респираторах. Сказали, что так длится уже почти сутки. Рано утром запах был ужасный, даже глаза слезились. Все, кто подъезжал к КПП, чтобы выехать на материк, закрывали лицо, чем могли, чтобы не вдыхать эту гадость. Земля пожелтела совсем”, -сообщают очевидцыhttps://twitter.com/KrimRt/status/1053220157173186560 (фото).

15. Бывший министр финансов Крыма Павел Токарев (в оккупации был советником Константинова), предавший Украину и поддержавший оккупацию Крыма россией, погиб в автомобильной аварии. Учитывая зачистку оккупантами коллаборантов в последние дни на полуострове, авария могла быть не случайнойhttps://ru.krymr.com/a/news-pogib-ex-ministr-finansof-krima/29552609.html

P.S. В заключение выпуска процитирую слова Роксоланы, которые полностью разделяю: “Россия — это смерть. Никогда не зови смерть в свой дом! Она услышит и придет! Гробы вереницей — это и есть русский мир”…

Источник: crimeaua1.wordpress.com

Автор: КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1

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