Новости Крымнаша. Выпуск #1435 «При Украине такого не было. Мы счастливо жили, гораздо лучше, чем теперь»

1. Оккупанты опубликовали частичное видео с камер наблюдения, на котором видно, как Росляков застрелил одного студента колледжа, бесцельно расстреливал компьютеры и другую технику, а также зафиксирован момент мощного взрыва на первом этаже учебного заведенияhttps://primechaniya.ru/home/news/oktyabr-2018/opublikovano-video-rasstrela-v-kerchenskom-kolledzhe/ (видео).

2. На керченском паблике комментируют опубликованные оккупантами нарезки видео с Росляковым. Вопросов у людей ещё больше, чем ответов: “Судя из ролика, ещё двое пацанов сообщников”, “Опять обрезанные куски, слепленные для СМИ”, “Явно не один, слишком много обрывков среди записей. Даже вырезали, где преподавателя убили”, “Так и понятно, что не один, потому что погибших больше, а он по компьютерам стреляет”, “Вообще тупо нарезки, и показали два убийства и расстрел компов. Такое… Сами роликами своими сеют сомнение в их достоверности”, “Где же всем навязанный суицид в библиотеке?”, “Какой он разудалой походочкой идет. Большие сомнения, что паря с жизнью проститься решил. Так лихо огнетушитель расстрелял. Да у него явно в голове виды на большое светлое будущее”, “И каждый день нам выкидывают что-то новое!”, “Наконец-то пруфы подъехали с федерального анала. Еще не сказали, что сообщниками были украинские диверсанты? Или я что-то пропустил?”, “Как же он успел столько убить и ранить за короткий промежуток времени, если на видео он не спеша бродит по лестницам и коридорам, и лениво стреляет по компьютерам? А выжившие рассказывают, как их расстреливали в школьном дворе, когда они бежали к забору!”, “Все равно что-то тут не так, кажется”, “По моему мнению, он был подсадной уткой, а основные убийцы — за кадром”, “Почему женщина и парень на пути Рослякова после взрыва так спокойно себя ведут? Только что разнесло первый этаж, а они не спеша шли по коридору”, “Все эти теракты нужны спецам, чтоб люди были в диком страхе, и тогда протолкнуть фашистские законы, как в США, чтоб создать тотальный контроль — чипы, биометрия”, “Напоминает 90-е, когда братки (в данном случае — росгвардия) громили ларек, а потом говорили, что надо быть под ними, чтоб такого п*здеца не было”, “Очередная ложь”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1053950736684474369 (скрины). И еще несколько комментариев прочтите по ссылке https://twitter.com/KrimRt/status/1053928278573101058 (скрины).

3. Если оккупанты будут продолжать нести чушь, в которую верят только ватные россияне, то наша вата обвинит в теракте самого путина: “30 тысяч человек собралось на площади. Почему не начали кричать: скажите правду!?? В городе растёт недовольство до такой степени, что скоро будет бунт! Мер не нравится!? Набережная!? Аксёнова хаем!? Кого ещё?”. Ответы: “(Из Москвы пишет) Какую правду вы хотите услышать? Всё и так очевидно. Действовал он один. Или вы правда верите в людей в масках и автоматами? А куда это они вдруг испарились-то?”, “Есть много очевидцев, чё непонятного, которые говорят, что был он не один”, “Ему из Москвы виднее, чем вам в Керчи”, “Теракт — это способ массового запугивания людей. Не говорят, чтоб панику не поднимать. Но если он был один, он мертв, зачем усиливать охрану школ, детсадов и учебных заведений? Чтобы Росляков не пришел?”, “Рязанский сахар 2.0. ФСБ делает свое дело”, “Один бы стольких не перестрелял”, “А где вообще наш мер? Даже соболезнования родственникам не выразил. Позорище”, “Очевидно, что он был не один. Люди, одумайтесь. Один парень и столько жертв? А его самоубийство — бред. Там видно на фото, что не сам, его просто убрали, аккуратно подложив оружие. Да элементарно его бы сумками закидали или прибили уже пока он перезаряжал оружие!!! Подумайте головой. Там был не один”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1053732601226317824 (скрин).

4. Оккупанты сообщили, что “информация, распространяемая в сети Интернет о том, что подозреваемый в убийстве в Керченском колледже проходил подготовку по программе патриотического воспитания МВД россии, не соответствует действительности”. А чего так засуетились, бедолаги? Я правильно понимаю, что из их заявления следует, что т.н. “патриотическое воспитание”, которое оккупанты ВСЕГДА проводят с оружием, может повлиять на детскую психику, поэтому они сразу решили откреститься от Рослякова?https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1053721028453695488 (фото-скрин).

5. По теракту в Керчи и комментариям “крымчан” на российском ТВ. Не забывайте, что в бойне погибло 5 “крымчан” из Челябинска и Краснодара. Так же и по комментариям в соцсетях — в Крыму понаехов немерено. И да, Север Крыма вообще не воспринимает привязку трагедии к Украине. Категорически! Кислота таки очищает мозг (извините). Фотографиями и видео из Керчи забиты все федеральные каналы. Эфир заполнен под завязку. Два месяца умирает захимиченный Армянск. Царь хоть слово сказал? А по Керчи — сразу Интернет виноват. Чепурнет — наше спасение! Значит, это нужное для рф событие для решения важных задач выживания режима https://twitter.com/KrimRt/status/1053959737245622272 (фото).

6. Многие уже видят, что такое настоящая россия. Со мной даже ватники в Севастополе уже согласились, что Крым россия взяла без крымчан. Прогресс.

7. В Армянске все очень плохо. Дышать нечем — люди задыхаются. От направления ветра только зависит, где сильнее, а где меньше. Монета три дня для эксперимента лежала на воздухе — заржавела… Авто утром в налете кислоты… Швабра за сутки “похорошела” на воздухеhttps://twitter.com/KrimRt/status/1053914806804189185 (фото).

8. Оккупанты в Армянске рисуют фейковые цифры проб воздуха, которые показывают, что в городе свежий, чистый, горный воздух. Местами — лечебный https://twitter.com/KrimRt/status/1053913920472264704(фото). “Сегодня в 11:30 возле Гайдара так воняло, что горло заложило в считанные минуты и глаза чуть из орбит не повылазили. Хотя я сама очень скептически относилась ко всему этому, но последние 2 недели, правда, творится кошмар” https://twitter.com/KrimRt/status/1053915299840512000 (скрин).

9. В оккупированной Феодосии сегодня снова искали воду: “Что с водой? Крымская. Когда дадут? Анон”, “Белый Бассейн тоже без воды!”, “И район Нефтебазы”, “И зачем нам в воскресенье вода? Все на природу! Последние тёплые денёчки осени проходят!”, “На Старшинова тоже нет!”, “Галерейная тоже ждёт воду”, “Дождь к обеду обещают, вот и будет вода на Крымской”, “Украина вернется — вода будет без перебоев”, “В Херсонской области достаточно))). Но вода вонючая у них, что пи*дец)”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1053941961613328391 (скрин).

10. Крым чей? Российские банки вполне доходчиво объясняют: “Хочу отнести в Черный список Банк Тиньков!!! Заполнил анкету на получение пластиковой карты. Позвонила девушка и уточнила личные данные. Через 15 минут пришло сообщения, что карту одобрили и я ее получу в течение 2-3 недель через Почту россии. Еще через минут пять позвонил сотрудник банка, извинился и сказал, что карточку я не получу, т.к. данная услуга распространяется только для граждан рф, а Крым и Севастополь не являются таковым!!! И я получил отказ, так как я не являюсь гражданином рф, хотя родился и вырос в Севастополе, имею паспорт рф. Вот вам и камни с неба. Крым и Севастополь, как чемодан без ручки, — и выкинуть жалко, и нести тяжело!!!!!”. Комментарии: “Когда закрыли Байкал-банк, мы пытались остатки со счёта перекинуть на мобильники. Ага. Получили ответ, что функция не доступна. Мы находимся в ближнем зарубежье. Для кого-то наш статус ещё не ясен? Не парьтесь”, “Аффтор так возмущается, как будто до этого 4,5 года был в экспедиции на Северном полюсе, и вот, ёпт, выбрался. Даже государственные компании на Крым и Севастополь положили первичный половой орган. Это там, у Киселёва и путина, мы — россия, а у их подчинённых мы, того, ну, аффтору по телефону всё сказали, что и кто он”, “Вы что? Не знали? Казахстан, любой уголок россии, только не Крым! Крымнаш. Мы в воздухе! Или в жопе… Уже!”, “Ауууу, ребят, почитайте, чем является Крым для россии. Мы субъект для мира, оккупированная территория, а на деле — мусор”https://twitter.com/SouthUkr/status/1052361410095849473 (скрин).

P.S. Ольгинцы сегодня с новой силой атаковали крымские паблики, на которых жители оккупированного Крыма возмущаются тем, что оккупанты милитаризируют детей: “Ну, а при невмерлой навыки стрельбы сразу в Донбассе получали бы. А дебилу шо ружьё, шо бита, шо молоток. Шо в лагере, шо в подворотне. Так что не фиг «…при рф…»”. Но ольгинцу ответили: “При Украине такого не было. Мы счастливо жили, гораздо лучше, чем теперь. Меньше нужно слушать Киселева и Скабееву, а теперь и путина с его историями про рай. А лучше съездить в Одессу, Киев, Днепр и самому посмотреть, как люди живут”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1053955906239631360 (фото-скрин).

Источник: crimeaua1.wordpress.com

Автор: КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1

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