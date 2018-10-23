Новости Крымнаша. Выпуск #1436 «Все нависшие над нами угрозы и тревоги уйдут из Крыма вместе с россией, а созданные ею проблемы снова придётся решать Украине»

1. Самым красноречивым фактом организации теракта в Керчи оккупантами для меня является то, что после несостыковок в опубликованных видеонарезках с камер наблюдения и разгромной критики, пропагандонам вчера была дана команда видео отовсюду удалить!!! Здесь видео осталосьhttps://twitter.com/Rigsector/status/1053928834658131969 (видео). Тем временем город продолжает жить в страхе и слухами. Растет недовольство, люди не верят оккупантам и шокированы поведением чинушей. Прочтите https://ru.krymr.com/a/pisma-krymchan-my-prospali-bedu/29556842.html

2. Жители Крыма считают, что теракт в Керчи может быть подготовкой к более масштабным действиям оккупантов: “Мост не может просто так взять и развалиться по причине амбиций Кремля и колоссальной коррупции, охватившей все отрасли хозяйства россии. А потому, когда разрушение моста примет необратимый характер, можно предположить, что его попросту подорвут”. Детальней о тех задачах, которые решают для себя оккупанты после теракта в Керчи, прочтите по ссылке. Мнение заслуживает вниманияhttps://ru.krymr.com/a/vibor-fsb-pal-na-kerch-zarema-seitablayeva/29555511.html

3. Скорость реакции плешфюрера не менее, а то и более красноречива. Когда реально происходит какая-либо жопа (сама, в смысле, а не по утверждённому плану), его долго не видно и не слышно.

4. Общее число пострадавших в результате теракта в Керченском политехническом колледже достигло 73 человек. Из них на стационарном лечении находятся 47 https://kerch.fm/2018/10/21/kolichestvo-postradavshih-pri-vzryve-i-strelbe-v-kerchi-dostiglo-73-chelovek.html

5. Тут пишут: зачем “кому-то” нужна Керчь? Встречный вопрос: а где сегодня в сети пишут про ограбление и проделки ГРУшных любителей шпилей? Про Ингушетию? Про Армянск? Вот то-то и оно.

6. ФСБшники, конечно, конченные уроды. Бесславные ублюдки. Сколько они уже взорвали или по-тихому отстрелили — сложно представить. Защитнички хреновы. Вовчика охраняют — власть и бабки.

7. В Керчи больше 20-ти убитых и десятки раненых, но мысль о несанкционированном митинге вызывает страх. Зато без бандер: “Мамы керченских учеников колледжа, и вообще, любых детских обучающих заведений!!!!! Нам надо выходить на улицы и кричать о защите наших детей. Моя дочь по счастливому случаю осталась жива в этом колледже. Я узнала, что охраны не будет!!!!! Нужно действовать!!!! Давайте собираться и требовать охрану нашим детям. Кто, кроме нас???!!!”. Комментарии: “Поддерживаю. Но если уже на следующий день были занятия во всех учебных заведениях города, то в адекватности властей я очень сомневаюсь”, “Митинги запрещены в рф, и призывы к митингам. Можете зайти на сайт Госуслуги и требовать. Иначе еще останетесь виновными”, “Ребят, а какой толк от охраны? Он (она) будут сидеть в кресле и все”, “Остается только дежурить у школы во время уроков. Конечно, тем, кто не на работе. Других вариантов, увы, нет. Любое собрание двух и более лиц будет расценено как несанкционированный митинг у дверей администрации города, а у школы имеем полное право следить за своими детьми, да и за всем происходящим”, “По украинским законам оружие подобного типа можно приобрести с 21 года. Вывод: этой бойни просто не произошло бы. Точка”, “Лично мое мнение: если он убийца-одиночка, то бояться нечего, а если был сообщник, то это уже теракт. Да, многие родители, и не только Керчи, очень боятся выпускать своих детей в сады/школы/колледжи и т.д.” https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1054105405780045825(скрин).

8. В Армянске тоже боятся несанкционированно митинговать, несмотря на то, что задыхаются и взрослые, и дети. Поэтому фотографируют плакаты со словами “Мы хотим дышать” и выкладывают их в соцсетяхhttps://twitter.com/CrimeaUA1/status/1054102148022181888 (фото-скрин).

9. В Армянске все совсем плохо: “У меня ТОЖЕ сын в пятницу потерял сознание на ровном месте. В больнице была, сказали: ринит. А в субботу задыхался. Вызывала скорую. Ничего лучше не будет. Пришло время расставлять приоритеты” https://twitter.com/KrimRt/status/1053984111457656835 (скрин). Тем временем понаехавшие торжественно сообщают, что они сваливают из города из-за кислоты и блэкаутовhttps://twitter.com/KrimRt/status/1054269408070184965 (скрин).

10. Отравленный оккупантами Армянск продолжает ржаветь со скоростью света. Я даже представить не могу, какие последствия будут для здоровья людей. Окна не открывают, на улице стараются не находиться. Детям постоянно скорые вызывают (удушье, рвота и прочее)https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1054324856089690118 (скрин и фото-шок).

11. Прогнувшиеся с потрохами под оккупантов пропагандоны из “Крым-24” в сюжете рассказали, что в Армянске все прекрасно. Вата в ужасе. Удивительно, но когда эти же пропагандоны врали про оккупендум и “ихтамнет”, ни один ватник не возмущался, а теперь: “Крым-24 — лажа полная!”, “Все в розовом цвете”, “Это брехливое СМИ. Противно от них”, “Кто-то прозрел”, “Вышеупомянутый канал, конечно, проплачен и направлен (всем понятно, кем) далеко не в пользу и правду простых людей! Вроде бы ведет вещание текущих событий, но так завуалированно. Типа-*мы с вами, ЛЮДИ*, но как только пахнет жаренным, эти вещатели глаза закрывают, уши затыкают”, “Жополизы, что тут скажешь”, “Фууу, вообще упал этот канал в моих глазах. Трусы там сидят”, “Я надеюсь, Крым-24 когда-нибудь ответит за свою ложь”, “Да не трусы, шлю… продажные. Давно забил на это любительское дерьмо”, “Да потому что наши власти закрывают всем рот. Хотя сами все понимают. Приходит домой полиция и предупреждает, мол, сидите дома и не рыпайтесь”, “СМИ федеральных каналов все врут, они под властью и говорят то, что выгодно власти, а не людям”, “Если вы не заметили, то все федеральные каналы — лажа полная”, “Это уже все поняли”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1054063390698717185 (скрин).

12. 14 сентября оккупант Овсянников анонсировал крупные финансовые вливания в медицину Севастополя из бюджета Москвы. Но не случилось — и теперь оккупанты сокращают койки для рожениц и новорожденных, чья смертность за год выросла втрое. Шокирующие цифры прочтите в статьеhttps://primechaniya.ru/home/news/oktyabr-2018/v-bolnicah-sevastopolya-sokratyat-otdeleniya-dlya-rozhenic-i-novorozhdennyh/

13. Севастопольские рыбаки жалуются, что их вытесняют понаехавшие коммерсанты из Астрахани, которых оккупанты покрывают: “На набережной Назукина ежедневно стоят 5-6 легковых автомобилей, из багажников которых торгуют рыбой, привезенной из Астрахани, однако местные рыбаки не имеют такой возможности, потому что их тут же штрафуют” https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1054294718916583424 (скрин).

14. Доступный Wi-Fi становится для крымчан диковинкой, а украинский паспорт — все более желанным: “Может, кто-то недавно был в сервисном центре Документ в Херсоне? Какая там обстановка? Когда занимают люди очередь? Реально ли пройти в течение одного дня?”, “Был буквально вчера. Списки все еще есть, они обычно валяются возле входа и по ним в 9:00 начинают пропускать, но людей не сильно много. Точно не запомнил, где-то в районе 50-60-ти в каждой очереди. На получение вообще очередь движется быстро, я был 31-ый и отстрелялся за полчаса. На подачу очередь движется медленнее, но не сравнить с тем, когда записавшихся было под 300 человек и все не успевали проходить. Вообще, стала доступна онлайн запись в электронную очередь в Херсонском документе. Нужно иметь украинский мобильный номер, на который, видимо, отправят SMS. У них там есть бесплатный Wi-Fi, работает даже во дворе”https://twitter.com/Kosstik8/status/1054005663708397573 (скрин).

15. Слово “Украина” севастопольским ватникам произнести страшно, поэтому произносят нейтральное — “раньше”: “С водой непонятки. Уже который день еле-еле течет из крана. Давления нет. Часто вообще её нет. 5-ый микрорайон. Водоканал темнит. Какие-то аварийные работы? Что случилось? Такого никогда раньше не было” https://twitter.com/Kosstik8/status/1054006563621494791 (скрин).

P.S. Керченские пропагандоны сегодня опубликовали несколько интервью с жителями Керчи, включая понаехавших, которое назвали: “Керчане чувствуют тревогу после событий в политехническом колледже”https://youtu.be/9jkJgW-emOk (видео). Житель Керчи прокомментировал сюжет так: “Я эту вашу тревогу чувствую со 2 марта 2014 года, когда на Чонгаре мою машину с ребёнком кубанские казачки с пулемётом обыскивали, а за ними стояли российские солдаты без опознавательных знаков с автоматами. И для меня ваш теракт не был «нежданчиком», и всё было ясно с 1-ой секунды”. Все нависшие над нами угрозы и тревоги уйдут из Крыма вместе с россией, а созданные ею проблемы снова придётся решать Украине.

Источник: rimeaua1.wordpress.com

Автор: КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1

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