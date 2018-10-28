Новости Крымнаша. Выпуск #1441 «Везде хорошо, где вас нет»

1. Репрессии. На заседание “Общественного объединения “Крымская солидарность” сегодня снова нагрянули оккупанты в масках из “Центра Э” (“по борьбе с экстремизмом”) и “прокуратуры”. Целью вторжения, по их словам, стало вручение постановления координатору “Крымской солидарности” Диляверу Меметову, а также адвокату Лиле Гемеджи о необходимости явиться в “прокуратуру”. Активисты “Крымской солидарности” ежемесячно проводят встречи с адвокатами, семьями политзаключенных и неравнодушнымиhttps://twitter.com/CrimeaUA1/status/1056157400783339520 (фото-скрин). И посмотрите большой фоторепортаж по ссылке https://ru.krymr.com/a/photo-maski-shou-silovivki-na-zasedanii-krymskoi-solidarnosti/29567168.html

2. Тысячи жителей Севастополя, проживающие в общежитиях, оказались под угрозой выселения. Оккупанты положили на их квартиры глаз, чтобы заселить понаехавших. Людям отказывают в заключении “договоров социального найма”, т.к. “жильцы не предоставили полный пакет документов”, который собрать практически невозможно https://ru.krymr.com/a/sevastopolskie-obschezhitiya-zhizn-vne-zakona/29566087.html

3. Хорошо Севастополю в родной говени: “Да, огонь ситуация. Я — индивидуальный предприниматель. Платил городу за аренду места под НТО площадью 12 квадратов 2500 в месяц (были ещё украинские документы, павильон свой). В апреле город посчитал, что это мало, и поднял аренду до 13000 в месяц (156000 руб в год за 12 квадратов земли)” https://twitter.com/KrimRt/status/1055783794454810624 (скрин).

4. По оперативным данным группы “Информационное Сопротивление-Крым”, 17 октября в керченском колледже произошла перестрелка между ФСБшниками и Росгвардией. Может быть, именно об этих людях в масках, которые расстреливали студентов, говорили очевидцы? Прочтите https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1055907691883847680(скрин).

5. Т.н. “мэрия” Керчи создаст себе маленькую армию, которую назовет “народная дружина Керченская”. В эту “дружину” соберут весь криминал города, включая понаехавших, которые будут пасти холопов и разгонять недовольные бунты, если такие случатся http://fresh.org.ua/novosti/151046/meriya-kerchi-sozdast-sebe-malenkuyu-armiyu_2018-10-26

6. Сегодня немногочисленные жители отравленного оккупантами Армянска вышли на пикет “Спасите жизнь наших детей”. Люди требовали провести объективное исследование экологической обстановки в городе. После пикета повезут челобитные в Москву к путину. Оккупанты на площади отключили вебкамеруhttps://twitter.com/CrimeaUA1/status/1056124307296915457 (фото-скрин и ссылка).

7. Оккупанты в Армянске исключили из “Единой россии” т.н. “депутата” Виктора Мохова. Мохов понаехал с Урала задолго до оккупации. Химик. Работал на “Титане”. Научился в Украине всякому и КАТЕГОРИЧЕСКИ отказался тихо “помирать в россии”, и другим жителям настойчиво советовал УЕХАТЬ, спасаться. Вот за это и за последнее интервью “СМИ” его и выкинули https://twitter.com/KrimRt/status/1056069211058044928 (скрин).

8. Талипов призывает жителей Армянска, вместо пикетов, митингов и, не дай Бог, бунтов, скачать шаблон челобитной сцарю и писать-писать-писать. Отрабатывает похлебку, держит руку на пульсе, чтобы стадо вдруг что не надумало https://twitter.com/KrimRt/status/1056144997353955328 (фото).

9. Армянск. Прекрасные новости! Со здания Киноконцертного дворца окончательно демонтировали вывеску на украинском языке! Ужасное украинское наследие побеждено! Слышите, как вольно и полной грудью задышали освобожденные от “палаца” жители Армянска? https://twitter.com/KrimRt/status/1056073656722432000 (фото).

10. Дом культуры в Бахчисарае пожарники опечатали, всех вышвырнули на мороз. Театру “Рампа”, который отметил 30-летие, пришел кирдык!

11. Вот это ватное рубилово. Главная интрига, будет ли обращение с падением на колени или нет: сегодня в Ялте пропагандон Сардыко провел санкционированный митинг, на котором плакались путину на свою несчастную жизнь и беззаконие. Главный плакат на митинге гласил: “ПУТИН, СПАСИ ЯЛТУ!”https://twitter.com/KrimRt/status/1056190701556391937 (фото). За митингом наблюдал полицай-бурятhttps://twitter.com/KrimRt/status/1056190926220083200 (фото).

12. Ватный капец и отсутствие видения причинно-следственной связи: “Народ, это у меня одной или у всех складывается впечатление, что нашу любимую Ялту хотят разорвать разрушить и стереть с лица земли? Скажите, зачем Совмин присылает нам мэров-однодневок? Такое впечатление, что им дают украсть, растащить бюджет города вдрызг. Господи, помоги нам. Может, давайте обратимся к Аксенову и попросим поставить мэром наших ребят, которые и слово не боятся сказать и город приводят в порядок своими силами и ни в каких партиях не состоят?”https://twitter.com/KrimRt/status/1055808294353338369 (скрин).

13. Севастополь. Платон Беседин — ярый любитель говени, очень помог ей впереться в Крым, но не наслаждается что-то своим же детищем. Говорит, что еще никто и никогда, “не считая 90-х”, так не издевался над жителями Севастополя, которые замерзают в собственных квартирах: “Почему сверхэнергетическая держава россия обеспечивает теплом Европу, но не в состоянии, судя по холодным батареям, дать тепло в дома собственных граждан? Вы там охренели, что ли, совсем? Беспредел и издевательство над севастопольцами. Дайте людям тепло, сволочи!” https://twitter.com/KrimRt/status/1056161570630365184 (скрин).

14. Жители оккупированной Ялты радуются послемостовой жизни: “Лучше бы так цены на алкоголь и сигареты дорожали, как на хлеб. Охренеть можно. Захожу в магазин, беру батон, иду на кассу, даю 26 по привычке. А мне кассир говорит: 30 рублей! Ах*еть можно!”. Комментарии: “Батон за 34 руб сегодня покупала в магазине возле дома”, “У нас 32 руб”, “Подорожает, не переживайте, все подорожает: хлеб, сигареты, алкоголь, бензин и т.д., и т.п.”, “Назревает вопрос, а как жить-то? Цены растут, зарплаты нет”, “С нового года НДС 20% — все подорожает”, “Не беспокойтесь, цены на алкоголь и сигареты тоже растут в геометрической прогрессии”, “Будь доволен, мост же построил Вова”, “А ты шо, думаешь, только хлеб дорожает? Алкоголь и сиги дорожают еще быстрее”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1056163720462848000 (скрин).

15. 27 октября в Евпатории праздновали “День Охи. Греческое сопротивление. 1940-1945”. Это когда грекам фашистские итальяшки поставили ультиматум об оккупации. Вот уж точно праздник для крымчан. Только греки послали оккупантов нах, а крымчане наоборот.

16. Понаехи прорываются в Керчь: “Хотим с дочкой переехать в ваш замечательный город. Как у вас со школами, работой, съемным жильём?”. Ответы: “Ничего о городе не знать и хотеть переехать”, “Всё хуже, чем везде. Оставайтесь у себя”, “Бегите”, “Везде хорошо, где вас нет”, “Это будет ваша ошибка”, “В краснодарский край лучше ехать. Нефиг в Крыму делать ещё ближайшие лет 10”, “(Понаехавшая из Саратова) И все удивляюсь, почему всегда так пишут в группах? Один негатив”, “И чего вам в Саратове дружно не жилось?”, “(Понаехавшая отвечает) Там люди обременены другими заботами. Здесь пока этих забот нет! Ура!”, “(Ольгинец пишет) Не хотят, чтобы россияне обживали Крым” https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1056175045553389569 (скрин).

P.S. Понаехавшая из Саратова написала, что в её родном городе люди обременены заботами, которых в Крыму ПОКА нет. Просто вдумайтесь: в доведенном до ручки оккупантами Крыму, обложенном санкциями, ей кажется лучше, чем в Саратове! А ватники говорили, что “Украина угробила Крым”. Сейчас, кстати, так говорят все реже — разница между Крымом до оккупации и Крымом в оккупации все разительней в пользу первого. Прав был один из керчан, который ответил понаехавшей: “Везде хорошо, где вас нет”.

Источник: crimeaua1.wordpress.com

Автор: КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1

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