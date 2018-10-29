Новости Крымнаша. Выпуск #1442 «Предатели получили московские цены и время, а всё остальное, — как в типичном российском мухосранске»

1. Оккупанты заблокировали доступ к интернет ресурсу общественного объединения “Крымская солидарность”https://crimean-solidarity.org/ru , который презентовали 27 октября. Заблокированной оказалась и страница общественного объединения в Instagram. Напомню, вчера на заседание “Крымской солидарности” ворвались оккупанты в масках. Адвокатам Эдему Семедляеву, Лиле Гемеджи, а также координатору общественного объединения Диляверу Меметову вручили “предостережения о недопущении нарушения законодательства в сфере экстремизма и терроризма” https://ru.krymr.com/a/news-v-krimy-zablokirovali-sait-krymskoi-solidarnosti/29567934.html(фото).

2. Оккупанты не дали вчера жителям отравленного Армянска провести запланированный митинг. Многие люди даже побоялись прийти. На площади ограничились лишь сбором подписей под письмом к луноликому, раздали гуманитарную помощь многодетным семьям, а также пожаловались на “полное лжеинформирование местными СМИ и бездействие властей” https://twitter.com/krymrealii/status/1056458660963065856 (видео).

3. В военном лагере “Артек” оккупанты учили детей надевать боевую одежду и противогазыhttps://ru.krymr.com/a/news-detei-v-arteke-uchili-nadevat-protivogasi/29567982.html

4. Строителям трассы “Таврида” задерживают зарплату, аванс не выдали. Знакомый пришел денег занять. Сдулась рашка. Спросил, когда рухнет мост? Сказал: “Там сколько нарушений технологии, что долго рассказывать”.

5. Севастополь. Для расширения автодороги и моста на улице Пожарова (район остановки Дмитрия Ульянова) оккупанты частично снесут христианское кладбище. Оно называется “Всех святых”. Там в VII веке был похоронен св. Мартин (почитается и католиками, и православными). “Богобоязненный и богоизбранный народ”, говорили они. В общем, та же самая ситуация, что и на Кырк-Азизлере.

6. Раися принесла бесплатную медицину, как и обещала: “У нас государство ловко противопоставило пациентов и врачей в госмедицине. Пациентам пообещали, что по ОМС их будут лечить бесплатно. А врачам не дали ни средств, ни времени на это лечение. Пациенты слышат по телеку от самогО, что им что-то там положено, верят и идут получать. Получают то, что есть. И да, не все понимают, что такова жизнь. По телеку же пообещали! Только там не уточняли, что бесплатного обследования можно и год ждать, как и бесплатного лекарства, которое, возможно, еще и не поможет. Вон, тема есть про льготные лекарства. Люди их добиваются только через суд. И некоторые доктора потом говорят: какие злые эти пациенты! Вот они жалобы пишут, а там доктора накажут. А пациентам просто жить хочется” https://twitter.com/Kosstik8/status/1056461730761621504 (скрин).

7. Вплотную пришлось столкнуться, с тем что оккупанты называют медициной. Если маты опустить, то можно просто промолчать. Вся система выстроена явно по заветам доктора Геббельса. Ясно одно, что в Крыму полностью за это время убита система здравоохранения, как и система образования, которую поставили на военные рельсы и одебиливание.

8. Такая картина в жилых дворах оккупированной Керчи стала нормой: “Это нормально?? Вдоль домов на Будённого постоянно паркуются грузовики и фуры, тем самым затрудняя движение транспорта. А сегодня утром увидела данный транспорт с пометкой огнеопасно. Это нормально парковать такую машину возле жилых домов? Может, ещё во дворе припаркуемся? Анон”. Комментарии: “Походу, нет. Но, так как власть у нас может только драть налоги и повышать тарифы с пенсионным возрастом, и да, мониторить спекулятивные цены на товары и продукты, то для такой власти это нормально”, “Тоже раздражают! Особенно, когда выезжаешь за домом Будённого-13, где магазин Тёма, направо. Вообще ничего за этими громилами не видно. Уважаемые водители большегрузов, даже если вы снимаете жилье/живете в том или ином доме, будьте добры, оставлять своих «партнеров» на стоянках либо на работе!” https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1056482064739024896 (фото-скрин).

9. Саранча собралась понаехать в Феодосию: “Как у вас с работой обстоят? Анонимно”. В ответах прям чувствуется величие сколеновстана: “С работой всё отлично, валом. Вот с зарплатой не очень, а работы валом. До пенсии доживут немногие”, “Гыыы, народ про вакансии спрашивает, а вы про пенсии. Выражаясь словами одного как бы «великого», «до пенсии доживут не все, вернее, доживут не только лишь все, мало кто сможет это сделать»)))”, “Хреново”, “Зарплаты не соответствуют ничему”, “Вы все обманываете! Согласно Росстату, у нас средняя з/п 35000 руб, и мы жируем”, “В Феодосии, скорее, даже букв таких нет”, “Как надо, так и «обстоят»”, “Работа есть, но зарплат нет”, “Работа есть, а денег все нет. Куда они исчезают!” https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1056485670041075712(скрин).

10. Севастополь. Что-то типа ностальгии: “Хочу добавить в Черный список бюрократию, которая всем коренным севастопольцам и крымчанам остох*рела. Помнятся мне митинги на Нахимова при Украине, но нет, и тут правительство опередили, подписали закон. Блин, как так!!!!! Людей за людей не считают!???”. Комментарий: “Шо значит вы против бюрократии??? Может быть, вы ещё и против повышения пенсионного возраста и поднятия НДС? Против помощи братьям египтянам, сирийцам и кубинцам, против Пупса и х*рни в здравоохранении и транспорте города! А может, вы ещё и Маркса Капитал читаете и труды Ленина и Морозова??? Не раскачивайте лодку. Для таких, как вы, есть отдельная статья и росгвардия(((”. Будут-будут митинги. Еще и НАТО встречать побежитеhttps://twitter.com/KrimRt/status/1056480658795708416 (скрин).

11. У современных российских патриотов любить родину лучше всего получается из Парижа и Ниццы, а ненавидеть “пиндосов” замечательно выходит во Флориде.

12. Сижу вот в YouTube который день подряд, слушаю песни новых украинских групп разного направления. Это что-то! Просто за душу берет. Нахрен руснявую попсу и шансон. Хорошо, что в Украине массово возрождается такая музыка. Это круто!!

13. Интересные два видео попались в YouTube. Посмотрите, как в Ялте встречали 2013 год, до оккупации, по киевскому, естественно, времени, и как встречали 2016 год в оккупации, по московскому времени. Разница очевидна. Крым — это Украина! https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1056513460421488640 (фото и 2 видео).

P.S. Сегодня свободная от рашизма материковая Украина перешла на зимнее время. А оккупированные россией Крым и треть Донбасса остались во вражеском часовом поясе. Напомню, весной 2014 года оккупанты перевели стрелки часов в Крыму сразу на два часа вперед. Предатели получили московские время и цены, а всё остальное, — как в типичном российском мухосранске.

Источник: crimeaua1.wordpress.com

Автор: КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1

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