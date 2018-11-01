Новости Крымнаша. Выпуск #1445 «Оккупанты растят детей-убийц!»

1. Сегодня на судилище оккупанты оставили под стражей до 25 декабря задержанного после обыска накануне Гафарова Дилявера https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/726938007673658

2. В Керчи, где совсем недавно совершен теракт с десятками убитых, на базе детского оздоровительного лагеря “Черноморочка” стартовала “юнармейская смена”. В рамках смены работают военно-прикладные площадки, где детей учат стрелять из винтовок и пистолетов. Организатором шабаша выступил региональный штаб “Юнармии” и его руководитель, нацист и шовинист, Криворученко Олег http://atr.ua/news/179608-posle-terakta-v-kerci-okkupanty-snova-ucat-detej-strelat (шокирующий фоторепортаж и подробности).

3. В Севастополе в оккупационное движение школьников “Юнармия” оккупанты втянули уже 1800 несовершеннолетних детей, которых обучают владению оружием и ведению боевых действий. Об этом военном преступлении гордо отрапортовали сами оккупанты. Подробности и шокирующие нормального человека фото смотрите по ссылке https://crimeahrg.org/okkupatsionnyie-vlasti-sevastopolya-zayavili-o-rekordnom-popolnenii-ryadov-yunarmii-v-gorode/

4. Оккупанты собираются распилить 2 миллиарда рублей на озаборивание школ и детских садов Крымаhttp://www.sobytiya.info/news/krymu-mozhet-ponadobit-sya-2-milliarda-na-ozaborivanie-shkol-i-detsadov . Зданию ФСБ в Архангельске, где сегодня студент совершил теракт, никакая охрана не помоглаhttps://twitter.com/CrimeaUA1/status/1057578827784876032 (фото и подробности).

5. Вчера оккупанты сообщили, что “моряков российского судна «Норд» обменяли на задержанных в Крыму украинских моряков судна ЯМК-0041”. В Госпогранслужбе Украины прокомментировали: “Сообщения, распространенные российскими медиа, являются манипуляторными и никоим образом не соответствуют действительности, говоря об обмене, так как все граждане являются украинцами. Неизвестно, по каким причинам моряки «НОРДа» пожелали поехать домой именно сегодня (30.10.2018), ведь они это могли сделать еще несколько месяцев назад. Им могли угрожать и держать в посольстве рф. А то, что оккупанты отпустили задержанных граждан Украины, является естественным, поскольку их не в чем обвинить”. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова добавила: “Хочу подчеркнуть: это был не обмен. Моряки судна «Норд», которые сегодня также вернулись в Крым, свободно передвигались по территории Украины. Их, в отличие от украинцев в Крыму, никто не удерживал”. Также она уточнила, что моряки керченского судна вернулись в Крым по украинским документам, т.к. являются только гражданами Украины https://ru.krymr.com/a/news-moryaki-kerchenskogo-sudna-nord-vyehali-v-krym-po-ukrainskim-dokumentam/29573532.html

6. Ветер сменил направление — Армянск снова задохнулся: “Кому-то воняет сейчас? Ветер поменялся, я опять задыхаюсь. Позвонила в ЕДДС, сказали, что звонков нет. Только с Перекопа звонят”. Комментарии: “Согласен, воняет!”, “2 дня было хорошо, щас ветер поменялся, опять вонь стоит!”, “Ещё туман кислый”, “Шел по темноте — туман странный был. Не туманистый. С востока клубами двигался, как дым. И сухой”, “Да, вонь уже идёт от наших стенаний, дорогие горожане. Два дня назад всё перемыла. Рамы — изнутри и снаружи. Сегодня опять коричневый налёт. А состояние-то какое? Приехали дети. Страшный кашель у малышей, слезоточивость. Это что?”, “Только что звонила в Симферополь на горячую линию и к нам. Воняет, и от тумана привкус кислый во рту”, “Сволочи((, так жить и зависеть от направления ветра!”, “Мою и мою. Только выхожу на лоджию — сопли, слёзы, одышка. Приехали вполне здоровые дети с материка. Сразу же горло, кашель, даже температура повышается. Такое желание: всех собрать в моей квартире на моей лоджии минут на 5. Приходите, гости дорогие. Не вру. Достаточно 5 минут побывать, а потом долго чухаться во всех частях своего тела”, “Я отвечаю, жизни и здоровью ничего не угрожает. До пенсионного увеличенного возраста вы не доживете. Верьте мне, я никогда не обманываю — С. Аксёнов. Ну, а я скажу: Серёжа, ты б…л. Вонь ужасная. Глаза режет, кашель появляется”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1057380221538721793 (скрин).

7. Жители Армянска и Перекопа жалуются на действия врачей, которые отказываются диагностировать аллергические реакции, которые люди связывают с химическим отравлением https://ru.krymr.com/a/news-v-armianske-staviat-nevernie-diagnozi/29573088.html (видео).

8. Я же говорю, кислота пошла в определенном смысле на пользу жителям Армянска: “Местные власти, как и многие в Крыму, четко встроились в челендж: кто против позиции «все хорошо» — диверсант. Выслуживаясь перед вышестоящими и затыкая рот правде, учтите, вы не патриоты страны и не представители народа, а лишь кучка трусов, которые боятся потерять хлебное место и лижущие вышестоящие задницы подонков. Анон”, “Мне очень жаль вас, если вы только щас это поняли. Только умственно-отсталый до сих пор не понял суть происходящего”, “Да людей в Армянске все устраивает, САМИ жители города не хотят них*ра делать. Они горой стоят за вонючий завод, с зарплатой 15-20 тыс, готовы себя и детей за копейки вытравить!! Сидят в группах ноют, а по факту 70% — сыкуны!! Соответственно, что хотят, то и имеют!! Я посмотрю, как умники запоют весной, когда типа воздух будет больше 20°”, “Посмотрел фильм Дурак 2014 года. Он рассказывает о жизни простых людей и работы администрации. Так похожа ситуация”, “Смотрели. Прискорбное окончание фильма. Но весьма предсказуемое”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1057573766543429632 (скрин).

9. Оккупанты продолжают зачистку предателей Украины. За мошенничество арестован бывший т.н. “начальник госкомитета по государственной регистрации и кадастру” Бахчисарайского района Рустем Джанбазов. Ранее коллаборант, в том числе, занимал должность “прокурора” в отделе по “надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры” http://atr.ua/news/179595-v-krymu-arestovan-podelnik-balbeka-dzanbazov-smi (фото).

10. В Севастополе избивают детей за “неправильную” одежду. Новые веяния пришли к нам с понаехавшими из-за мостовья. Подростков останавливают на улице и требуют “пояснить за шмот”. Если ответ не удовлетворяет идиотов, то подростков жестоко избивают на глазах у прохожих http://meridian.in.ua/news/37696.html

11. Крым утопает в родной говени: “Прекрасный был сегодня денёк, и решили мы съездить в лес. Если честно, я в шоке!!!! Это в районе Кизилташа. РАНЬШЕ очень любили это место за красоту. Теперь… Неужели это вижу только я, куда смотрят местные власти? Не анонимно” https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1057372552883003392 (фото-скрин).

12. “Легендарный Севастополь” засрали в прямом смысле этого слова военные оккупанты. Ватники создали тему “Позор военным рф”, в которой не подбирали слов в отношении высвободителей: “Столик сожгли за неимением дров, на дрова также пустили много деревьев, территория степи и леса завалена горами покрышек и мусора, остатки сухпайков и битого стекла, не закопанные сортиры в виде ям с говнищем”, “Завоеватели, ёпт!”, “Говнари в погонах”, “Ну, так дома же под себя гадят. Не в гостях, чай”, “Да, все правильно в теме! Позор военным рф! Не укровоякам, не военным Зимбабве — военные рф. Насрали — им и ПОЗОР!”, “Как народ воспитали, так он себя и ведет”https://twitter.com/Kosstik8/status/1057371643016822791 (фото-скрины). Запоребрики и особо упоротые начали писать, что позор не военным, а тем, кто создал “провокационную тему”, но другие ватники с этим не согласилисьhttps://twitter.com/Kosstik8/status/1057597544375693318 (скрины).

13. Житель Севастополя прокомментировал приключения Кузи: “Огромный корабль утопил самый большой док. В ответ на авианосец напал башенный кран и проломил ему палубу. Кто же думал, что восстание машин начнется на свалке металлолома?” https://ru.krymr.com/a/dym-avarii-nekhvatka-krestikov-neudachi-admirala-kuznetsova/29573159.html

P.S. Я наивно полагал, что оккупанты хотя бы ради “приличия” на какое-то время перестанут давать детям в руки оружие. Но нет, все продолжается с новой силой — даже в Керчи. Оккупанты растят детей-убийц — и в россии, и в оккупированных ею Крыму, Луганске, Донецке… Да, можно хотя бы частично оградить от милитаризации своего ребенка, не отдавая его в такие “кружки”, где детей учат убивать. Но никто вам не даст гарантии, что другой ребенок по своей инициативе или в результате разработки ФСБ снова в людном месте не совершит массовое убийство. Почему-то весь мир закрывает глаза на то, что творит высокодуховная секта православных террористов, уничтожившая уже не одну сотню тысяч человеческих жизней.

Источник: crimeaua1.wordpress.com

Автор: КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1

Новости портала «Весь Харьков»