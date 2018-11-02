Новости Крымнаша. Выпуск #1446 «Самая ярая вата — это потомки тех, кого заселили в наши дома!»

1. Оккупанты опубликовали видео задержания Дилявера Гафарова, якобы принимавшего участие в деятельности на территории материковой Украины нацбатальона имени Номана Челебиджихана и общественного формирования “Аскер”. При задержании обвинение прозвучало так: “Вы подозреваетесь в совершении преступления, предусмотренного частью 2-ой статьи 208-ой УК рф, т.е. в участии на территории иностранного государства вооруженном формировании, не предусмотренного законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам рф”. А вот созданные россией на оккупированных территориях Украины вооруженные формирования не противоречат интересам россии, как и российские войска, которых “нет”, но которых вывозят на белых КАМАЗах в россию, где тихонько закапывают. Кстати, поджаренные в Украине буряты и ихтамнеты тоже противоречат интересам рф. Именно поэтому следственный комитет агрессора периодически возбуждаетсяhttp://www.sobytiya.info/news/fsbshniki-opublikovali-video-zaderzhaniya-ukrainskogo-boevika-v-krymu-video (видео).

2. Украина перекрыла часть воздушного пространства над северо-западной частью акватории Черного моря возле аннексированного Крыма из-за проведения боевых стрельб с 1 по 4 ноября. Первого ноября на государственном испытательном полигоне “Ягорлык” в Херсонской области начались боевые стрельбы, контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней и малой дальности. В начале октября президент Украины Петр Порошенко проинспектировал учения Вооруженных сил на побережье Азовского моря и сообщил о готовности к обороне от россии https://ru.krymr.com/a/news-urkaina-provodit-strelbi-zakrila-vozdushnoe-prostranstvo/29577128.html

3. Ханский дворец. Новости “реставрации”. Административный корпус весь в трещинах. На фресках над окнами видны смещения, т.е. угол здания просел и движется к руслу реки Чурук-Су. Это ****. Мы реально его теряем. Начался новый этап разрушения Хансарая. Я недавно писал, что мы находимся накануне его, но не мог подумать, что активная фаза уже началась. Распространяйте информацию. Это пока единственный способ противостоять утрате нашего культурного наследия.

4. На месте дворца Калга-Султана в Акмесджите (Симферополь) хотят построить ХРАМ. У меня всё…

5. Армянск вчера вечером снова задыхался. Тем временем в городе состоялась встреча оккупантов с трудовыми коллективами, на которой водили вилами по воде, не сказали никакой конкретики и не нашли выхода из ситуации с продолжающимся отравлением города. Подробней прочтите по ссылкеhttps://twitter.com/CrimeaUA1/status/1057711080502378497 (скрин).

6. Жительница Армянска вернулась в отравленный город: “Не было меня 2 с лишним месяца дома. Вернулась. Неее, я не ною. Только скажите, как это все отмыть? Резиновые рукавицы есть. Респиратор найдем. У тех, у кого все здорово, прошу помолчать. Шутить можно — веселее отмывать. А в остальном… Хи-хи”. Комментарии: “Что не жалко — выбрасывайте сразу, а вообще: губка кухонная (побольше), моющее средство (получше), щётка, горячая вода, ведро терпения и в бой”, “Надо в прокуратуру Крыма писать, их ответ в генпрокуратуру отправлять, прикрепляя ответы от «экологии» и местных чинуш. Ну это же ЧЕРНОБЫЛЬ, мать его!!!! А всем говорится, что вы, простите, дураки и вам это всё кажется — МАССОВОЕ ПОМЕШАТЕЛЬСТВО И ГАЛЛЮЦИНАЦИИ. А последствия для организма вообще никого там не интересуют. Плюс-минус миллион душ для олигархов — не цена! (Сарказм). Это просто геноцид на крови и деньгах”, “У меня не получилось все отмыть. Налет убрала, а цвет остался ржавый”, “Зато умники пишут, что всё хорошо и это укрсми нагнетают обстановку!!!”, “Ужас, конечно. Я представляю, что в наших легких, да и не только. Все мы тут хорошо хапанули еще в конце августа(((”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1057991492122361862 (фото-скрин).

7. Жителей оккупированного Армянска, которым оккупанты запретили митинговать, зовут на концерт “Славься Отечество наше свободное!”, посвященный оккупационному “Дню народного единства”. И ведь найдутся холопы, которые побегут праздновать “свободу” порабощенных россией людейhttps://twitter.com/CrimeaUA1/status/1057992929011265538 (скрин).

8. Очередной выводок саранчи собрался осчастливить своим понаездом Феодосию — поступило предложение отгородиться от них забором: “Скоро уже к вам переезжаем. Подскажите, пожалуйста, нужна ли нам зимняя резина с собой?”. Ответы: “В Крым едете — все берите, тут все пригодится”, “Это очень серьёзный вопрос — пока не переезжайте, подумайте”, “Тю! Еще сюда резину тянуть! Ты шо! Здесь купишь, и все дела! В три раза дороже, правда. Потом привыкнешь”, “Денег побольше”, “Что значит переезжаем?? Не надо, мы не резиновые мексиканцы??”, “Пора забор строить, как Трампуша. Не к добру эти ихние «переезжаем»…”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1057546460621930497 (скрин).

9. Амыжыбратка съездила на материковую Украину и сильно перевозбудилась: “До слёз. Было приятно сегодня в Украине, в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) увидеть эту надпись на первом этаже пятиэтажного дома (“Керчь, мы скорбим!”). Понимаешь, что великое горе затронуло наших братьев и сестёр из Украины. К большому сожалению, это не понять многим троллям, фашистам и верхушке Украины, что чужого горя не бывает, а тем более не бывает чужих детей. Мы очень надеемся на то, что новая власть, возможно, будет с мозгами, и отношения между братскими странами наладятся”. Комментарии: “Что вы все прицепились к Украине-то??? Что, так плохо жилось вам всем!!! И что она плохого сделала??? По крайней мере, никогда детей так массово не расстреливали!!! Все жили мирно и спокойно. Никакой охраны в школах, детсадах. Никаких ограждений. Одним словом, СВОБОДА!”, “Бред несете. По всем каналам Украины выражали соболезнование, ни один канал не остался в стороне. И политики, и Порошенко, и Гройсман. К чему врать, используя трагедию, чтоб обосрать Украину?”. Еще в комментариях русня повылазила — их возмутил фон надписи в цветах украинского флагаhttps://twitter.com/CrimeaUA1/status/1057709894676164613 (фото-скрин).

10. Может, в связи с терактами в Керчи и Архангельске запретить колледжи, техникумы и заодно университеты?!? Ну ведь не ФСБ же запрещать!?!

11. Каждый в Крыму может изобразить на стене или скале то, что ему ближе. Украинцы в оккупации рисуют свой флаг, рашисты дорисовывают свастику поверх украинского флага. Каждому своеhttps://twitter.com/wasily_crimea/status/1057988976068489217 (фото).

P.S. Завершу выпуск сообщением крымского татарина: “Заметил, и уже давно, что самая ярая вата — это потомки тех, кого заселили в наши дома! Это те, кто привык жить “на всём готовом”! Яркий пример — Бахчисарай, старый город. Кто был — видел, как стоят наши дома в том же состоянии, в котором они были в 1944 году. Единственное изменение — спутниковые тарелки”.

Источник: crimeaua1.wordpress.com

Автор: КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1

Новости портала «Весь Харьков»