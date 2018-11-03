Новости Крымнаша. Выпуск #1447 «А где здеся можно на дырочку сходить?»

1. Никто в Крыму не может чувствовать себя в безопасности, особенно, если ты честный журналист: “Товарищи полицейские, участковые, Э-шники (прим — из “центра по борьбе с экстремизмом”) и прочие. Если вы так жаждете пообщаться, не стоит пугать и расстраивать моих соседей. Позвоните, напишите в ФБ, наконец. Номер телефона, уверен, вам известен, или можете позаимствовать у ваших коллег с Франко (прим — адрес логова ФСБ в Симферополе)”, — написал журналист Антон Наумлюк https://twitter.com/KrimRt/status/1058270198048931840 (скрин).

2. Оккупанты продолжают судилище над предателями Украины Павлом Степанченко (пиНжак) и пропагандоном Алексеем Назимовым. На последнем заседании ненавидящий Украину Назимов “попросил суд учитывать, кроме российского, его украинское гражданство”. Во как! Тем временем Степанченко сказал, что считает “судилище показательной расправой и репрессивными действиями властей, чтобы запугать граждан, не дать им выходить на протестные акции”. Приговор оккупанты огласят уже 15 ноября https://twitter.com/KrimRt/status/1058269467053056000(скрин).

3. Ватники ждали, что мост сделает их богаче и счастливее, но скрепу, как и ожидалось, оккупанты используют для переброски военной техники в Крым https://twitter.com/KrimRt/status/1058298383687933953 (фото).

4. Оккупанты заявили, что роуминг в Крыму не будет отменен, пока действуют, как сказал путин, полезные санкции. Оккупанты сообщили, что по тем же причинам в Крыму отсутствуют “крупные российские банки и все остальное”. Оторжались Искандеры, отсмеялись Тополя http://atr.ua/news/179699-poka-ne-otmenat-sankcii-okkupanty-rasskazali-kogda-otmenat-rouming-v-krymu

5. Оккупанты обвинили в плохом качестве связи самих крымчан, которые якобы отказываются предоставлять место для установки оборудования на объектах недвижимости, а также своих ихтамнетов, по требованию которых многие “вышки связи” были демонтированы. До оккупации украинская связь в Крыму была великолепной!http://podpricelom.com.ua/read/politics/v-plohoj-mobylnoj-svyazy-na-poluostrove-chasto-vynovny-sam-krymchane-mynystr.html

6. Моя родственница работает в одном из институтов в Симферополе. Собрали комиссию, ездили в Армянск собирать почву на анализ. Сказала: “Там в результатах пипец как всё печально”.

7. В Армянске все продолжается: “Вот и поменялся ветерок, теперь опять начался жуткий запах!! Читаю комментарии многих людей, особенно тех, кто считает, что мы только пиаримся и нифига не делаем. Так вот, предлагаю вам предложить сейчас свои варианты решения проблемы, чтобы не казаться голословным!!”, “И просто интереса ради: чем сейчас «чихает» накопитель при таких температурах? Обвиняли вроде сильную засуху и 50-градусную жару. Что будут говорить, когда его снегом засыпет, или дело не в нем?”, “Какая разница, кто виноват. Если найдут виновника, чадить не перестанет. Как гласит поговорка: спасение утопающих — дело самих утопающих”, “Ребят, как думаете, если зимой выпадет снег и будут продолжаться выбросы, то поменяет ли снег цвет, например, на желтый?” https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1058081017108541440 (фото-скрин).

8. Предатель Украины из Симферополя Олег Кочеров, который освещает экологическую катастрофу в Армянске, сказал: “К сожалению, для нормализации экологической обстановки в городе Армянске и селе Перекоп ничего не сделано, люди продолжают дышать воздухом с высокой концентрацией химических элементов, на поверхностях периодически появляется бурая маслянистая субстанция, имеющая специфический едкий запах. Доподлинно известно, что некоторые люди, имеющие доступ к реальным результатам лабораторных испытаний отобранных проб, в спешном порядке решили бросить все и покинуть город. У большинства местных жителей просто опустились руки. Идет лжеинформирование о реальном положении дел со стороны Мининформа Крыма. По моим наблюдениям, люди полностью разочарованы местной и республиканской властью. У кого была возможность покинуть город, тот сделал это после первых выбросов и последствий от выбросов, еще в сентябре. Многие пытаются продать жилье и покинуть зону бедствия. Но существуют и незащищенные слои населения, которые смирились с положением дел. Проблема не устранена, выбросы продолжаются. Нужна эвакуация жителей. Власти Крыма не отличаются своей оригинальностью уже более четырех лет — они только на «своей стороне», на мой взгляд, судьбы крымчан их не интересуют”https://ru.krymr.com/a/zhiteli-armyanska-razocharovany-vlastyu/29578263.html

9. Армянск — город-катастрофа. Кислота доедает храм вероотступников-сектантов! Срочно надо перейти в КАНОНИЧНЫЙ патриархат! Покайтесь! Пока не поздно! https://twitter.com/KrimRt/status/1058278491551121413 (фото). Аналогичная ситуация с храмом секты РПЦ в селе Перекоп https://twitter.com/KrimRt/status/1058280780374392832(фото).

10. В Керчи гадали, почему половина города снова осталась без воды: “Почему на Баме опять нет воды?”. Ответы: “У половины города её нет”, “Это Керчь”, “Еврейский заговор”. Приз за частично правильный ответ уходит в Запорожье: “Риторичне запитання. Був Крим українським — була вода. Став російським — немає води. Зв’язок чуєте? Ну, можливо, по мосту воду запустять. Хоча треба чекати”. Ответ частично верный, т.к. Крым не “стал российским”, а стал оккупированным https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1058082632561557507 (скрин).

11. Значительная часть оккупированной Керчи сегодня с 23:00 на 4 часа накроет блэкаут. Оккупанты проводят стопяцотысячную типа “реконструкцию” https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1058320440626724865 (скрин). Блэкауты продолжаются и в других городах. А шо там Сименс говорит? Как турбины? Запустили с толкача?https://twitter.com/KrimRt/status/1058329308664598530 (скрин).

12. Ватостопольцы знакомятся с раиским “где живем — там и срем”: “С 86-го по 91-ый мне пришлось провести много месяцев в военном городке на Северном Кавказе. Пакеты с мусором летели из офицерских квартир прямо в овраг со свистом. Контейнеры стояли перед подъездами. Так что, не в министре дело”, “С 2015 по 2017 жила в военном городке на Северном Кавказе, ситуация не изменилась. Свиньи такие, что представить сложно. Я реально первый раз столкнулась с понятием «где живём, там и срем» в реале. Перед домом посадила клумбу, розы, хризантемы и семена. Кусты спёрли сразу, семена позже, как взошли. Мусор оставить в подъезде мешками — легко, выкинуть с окна — да ради Бога” https://twitter.com/Kosstik8/status/1058072085606604800 (скрин).

13. Севастополь. Раньше и сейчас. И так во всем Крыму. Именно так: “Хочу поделиться «КРАСОТОЙ», которая находится в парке Победы. Уже ходить страшно мимо этого мусорника. На этом участке парка растут красивые сосны, РАНЬШЕ гуляли, дышали хвойным воздухом. СЕЙЧАС вонь от мусора, который никто не вывозит, не выносит, ужас. Бегают крысы, валяются шприцы с иголками. В общем, реконструкция парка”https://twitter.com/KrimRt/status/1058335046292172800 (фото-скрин).

14. Ремонт дорог в Симферополе соответствует оккупационным нано-гостамhttps://twitter.com/KrimRt/status/1058359015699292167 (фото-шок) иhttps://twitter.com/KrimRt/status/1058347454184218625 (фото-шок).

15. А что, сегодня на россии ничего не горит, не взрывается, не тонет? А где же стабильность?

P.S. Перлы понаехавших в Крым: “А где здеся можно на дырочку сходить?”. С таким вопросом понаехавшие из “великой” и “могучей” ищут общественный туалет, о чем сообщают жители Крыма. Они там у себя до сих пор “на дырочку” ходят… Господи, помоги нам пережить это нашествие!

Источник: crimeaua1.wordpress.com

Автор: КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1

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