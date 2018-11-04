Новости Крымнаша. Выпуск #1448 за 03.11.2018 «Очень жаль, что поклонники СССР не подавились колбасой по 2,20»

1. Международная расследовательская группа Inform Napalm​ опубликовала данные еще 10 российских военных, награжденных медалью Министерства нападения россии — “За возвращение Крыма”. В 2014 году путин и вата этих ублюдков называли “спонтанно возникшей самообороной” https://ru.krymr.com/a/news-informnapalm-opublikoval-dannye-rossijskih-voennyh/29579672.html

2. В Киеве задержали экс-председателя апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука, которого разыскивали за госизмену. Он оказывал помощь оккупантам “в переходе судов АР Крым на российское законодательство”, “Он лично засвидетельствовал представление Натальи Поклонской в фейковой прокуратуре Республики Крым. Он опубликовал на сайте Апелляционного суда обращение к судьям, призывая брать российское гражданство. Но надеждам Чернобука на то, что ему удастся возглавить судебную власть оккупированного Крыма, не суждено было сбыться. У него давний конфликт с Сергеем Аксеновым. Так он оказался в списке персон нон-грата”. В марте 2014 года Чернобук заявлял: “Ни один судья, который решил остаться работать в Апелляционном суде, в местных судах Республики Крым, не нарушает присягу судьи Украины. Судьи Крыма докажут, что они способны учиться, способны принимать законные решения. Мы сейчас штурмуем российское законодательство. Суды Республики Крым работают, во-первых, на основании Конституции рф, во-вторых, на основании тех процессуальных законов, указанных в законе о принятии в российскую федерацию и образованию в ее составе нового субъекта”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1058690668154028033 (скрин, фото задержания и 2 ссылки).

3. Оккупант Овсянников типа “проиграл суд первой инстанции” по сносу ТРЦ “Муссон” в Севастополе. Комментарий жительницы города: “Хороший знак! Теперь все, у кого власть забрала землю, дачи, снесла гаражи, отжала бизнес, будут подавать в суд. Гарантии выигрыша в рф нет, в ЕСПЧ вероятность выигрыша близка к 100% — суд защищает гражданское население на оккупированной территории, согласно Женевской конвенции”. Чует сердце, что к завершению оккупации все жители Крыма текст конвенции выучат наизустьhttps://twitter.com/KrimRt/status/1058380040415690753 (скрин).

4. Услышал сегодня феерическую дичь. Запорожские сепары в Крыму уже который год не могут получить “гражданство” русни — ни судом, ни взяткой. Собираются жаловаться в ЕСПЧ!!! Еще раз — сепары пишут жалобу в ЕСПЧ, чтобы им дали “гражданство рф” в Крыму!

5. Медицина Крыма встала на рельсы программы “Умереть в россии”: “Анонимно. Хочу внести в Черный список нашу скорую помощь. Ночью у отца схватили почки, настолько острая боль, что человек не мог двигаться вовсе, рвота, целый комплект приятностей. Скорая приехала спустя два с половиной часа!! Оператор это объяснила тем, что в эту смену у них всего две машины скорой помощи. Как работает эта система? Две машины на весь Симферополь?? При этом больного увозили в состоянии живого мяса просто”. Комментарии: “Реформа медицины желает вам скорее вымереть”, “Чушь. У моего деда, когда почки схватили, он принципиально встал (а это был выходной), пошел — взял Берлин и БАМ построил. Не люди щас. Хлипоть одна. Нытики” https://twitter.com/KrimRt/status/1058354876219047936(фото).

6. Севастополь и обещанные предателям гигантские российские пенсии: “«Я плачу за квартиру 12 тысяч рублей и пью лекарств на 18 тысяч в месяц. Мне уже на еду и одежду не хватит», — сказал депутат Николай Арефьев. ВОПРОС: А КАК ЖЕ НАШИ ПЕНСИОНЕРЫ ВЫЖИВАЮТ НА ПЕНСИЮ 12 ТЫС?”. Комментарии: “У моей мамы вообще 8700 пенсия! Этими копейками зад можно подтереть. В аптеке, и правда, больше оставляет”, “У моей тоже 8700, и лекарств каждый месяц на 14000 покупаю. Про еду, одежду и квартплату просто молчу”https://twitter.com/KrimRt/status/1058711396903501824 (скрин).

7. Парадоксы послемостовой жизни: “Вопрос цены!!!! И что будет, когда откроют мост))) Сегодня узнавала цены ракушки. Разница в сравнении с прошлым месяцем — удорожание на 5 рублей. Вопрос, с какого перепуга? Внимание, ответ: карьеры подняли цену, т.к. открыли мост и машины, везущие сюда лес, обратно забирают нашу ракушку, чтобы не ехать порожняком. Вот и упали цены с мостом)))”. Как вы уже, наверное, догадались, пиломатериалы тоже не подешевели https://twitter.com/KrimRt/status/1058372026568765441 (скрин).

8. В Крыму в последние дни участились блэкауты: “Кто знает, почему свет в Приморском и Ливадии отключали?”, “Кто знает, почему такие тупые вопросы пропускают?”, “Потому что, блеадь, его отключали на другом районе аж на три часа”, “Экономють”, “Слышал, что олигархов, живущих в Приморике, будут отключать постоянно”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1058454909488652288 (скрин).

9. Сименс, ты шо за турбины продал росиюшке? Жители Судака жалуются на скачки напряжения и выход из строя бытовой и компьютерной техники https://twitter.com/KrimRt/status/1058371073690009600 (скрин).

10. “Мобильные генераторы оставят в Крыму еще на год на всякий случай”. Для мобильных генераторов пора уже фундамент из бетона заливать http://fresh.org.ua/novosti/151278/mobilnye-generatory-ostavyat-v-krymu-eshche-na-god-na-vsyakiy-sluchay_2018-11-02

11. В Госдуре подготовили законопроект о кибердружинах. Жители Феодосии комментируют: “Скоро можно будет либо патриотичный сироп лить, либо котов постить. Свобода слова, фули”, “А чем ещё российские чинуши, депутатеры порадуют народ, на котором паразитируют? Может быть, полицией, которая охраняет и защищает обычных граждан? Увы, нет. Может быть, власть имущие будут делиться ресурсами, собранными с территории страны, со всеми ГРАЖДАНАМИ?? Опять нет. Может быть, начнут хотя бы Конституцию не править и не нарушать? Тоже нет. Народ, тут только революция, законы в этой стране не действуют. С прискорбием вынужден согласиться со многими другими: россия — не правовое государство”, “Путинские выбл*дки”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1058457001938829313 (фото-скрин).

12. Помните, как полутруп СССР изрыгал Буран и прочие “ответы империалистам”? Теперь Рогозин бредит Луной… Те олени хоть что-то делали, а эти только трындеть горазды.

13. Симферополь. Позавчера на Севастопольской (там перерыто, пробки — капец, движение — метр в час) машина с супер автозвуком просто подскакивала от играющей в салоне песни “Плакала” украинской группы “KAZKA”. Великолепно. Водитель порадовал народ на остановке. Кстати, каждый третий рингтон у молодежи в Симфи — она же. Украинизация, однако.

P.S. “Жаль. Очень жаль, что поклонники СССР не подавились колбасой по 2,20 и мороженым севастопольского хладокомбината по 15 копеек”, — с сарказмом написал наш человек в оккупации. Ни для кого не секрет, что предатели, сбивая копыта, неслись на оккупендум за Советским Союзом порабощенных народов — с ГУЛАГами, репрессиями, отсутствием свободы, очередями, дефицитом и прочими ништяками. Собственно, что хотели, то и получили.

Источник: crimeaua1.wordpress.com

Автор: КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1

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