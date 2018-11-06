Новости Крымнаша. Выпуск #1450 «Самый вкусный пломбир был у НКВДшников»

1. Голосеевский районный суд Киева 5 ноября на два месяца арестовал бывшего председателя Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука, который продался оккупантам с потрохами, но они его вышвырнули. Сейчас Чернобук отрицает все обвинения https://ru.krymr.com/a/news-sud-v-kieve-arestoval-eks-glavu-apellyatsyonnogo-suda-kryma/29583139.html

2. Родители пострадавших в керченском колледже детей жалуются на невыплату компенсаций, несмотря на бодрые заявления оккупантов о том, что они “выплатили компенсации всем пострадавшим во время нападения на политехнический колледж в Керчи” https://ru.krymr.com/a/news-v-kerchi-ne-vsem-postradavshim-v-kolledje-ne-daut-kompensacii/29583143.html (2 видео).

3. Оккупанты и вата в Симферополе вчера отметили “День народного единства”. Отмечали с оружием, которое традиционно дали в руки детям. А футболочки “НЕНАВИСТЬ” детям в гримерке ФСБ-пикчерз выдадут, если шоhttps://twitter.com/KrimRt/status/1059400483746603008 (фото). Сегодня же в Симферополь нагрянул очередной неканонический крестный ход секты РПЦ с иконой Божьей Матери “Скорбящая Симферопольская”https://www.3652.ru/news/2205691/segodna-v-simferopole-vstretat-krestnyj-hod-s-vsekrymskoj-svatynej

4. Севастополь. Снос оккупантами очередного рынка. Покращилось многим заметно: “Полюбуйтесь на то, как правительство города притесняет простых граждан, лишая их единственного места работы. Многие годы существует «Сталинградский рынок», а, оказывается, его «не существует» вовсе, а люди всё это время платили налоги, из которых часть, естественно, уходила в бюджет города и в пенсионный фонд. У многих предпринимателей патенты оплачены до конца года, а по факту работать разрешили до 7 ноября 2018. Людей лишают единственного источника дохода без каких-либо компенсаций и не предоставляют никакого альтернативного места для работы. Людям не дают спокойно распродаться. В ларьках просто отрезали свет, и предприниматели вынуждены использовать маломощные источники освящения. Я уже молчу о том, что местные жители против снесения рынка, где они покупали свежие продукты питания по доступным ценам, не такие, как в супермаркетах, и промышленные продукты”https://twitter.com/KrimRt/status/1059017098113019906 (фото-скрин).

5. Севастополь. Как перестать ржать? Сам нагадил — сам возмущен! Исконный, видимо: “По поводу поста про рынки. Я каждый год на все лето приезжаю в Севастополь из Москвы, и каждый раз наслаждаюсь продуктами, купленными у очередной бабульки на рынке из своего хозяйства. Уважаемые севастопольцы, пожалуйста, не сносите рынки, а просто приведите их в порядок, т.к. та же самая бабулька не сможет арендовать помещение в торговом центре. В нашей стране в торговых центрах на прилавках лежит ОДНА ИМПОРТНАЯ ХИМИЯ, которую есть невозможно. 98% этих продуктов есть НЕЛЬЗЯ. И поэтому я езжу в Крым с ребёнком каждый год, чтобы поесть настоящих продуктов с огорода, а не импортную резину. Поверьте, в Москве вы с огнём не сыщете натуральных продуктов, даже за большие деньги. Берегите рынки” https://twitter.com/KrimRt/status/1059401698991583232 (скрин).

6. Кислота не пройдет! Оккупанты начали обносить забором с колючей проволокой кислотонакопитель возле Армянска. Тем временем город снова накрыло: “Для всех, кому пахнет, выходите сейчас подышать свежим воздухом, как на 1 сентября. Дышу — аж голос пропадает. Мммм”, “Вышла в 4 утра, и офигела сегодня. Реально воняло, как на 1 сентября!!!”, “Согласна. Приехали сегодня в 3:45 утра, запах ужасный. Ребенок плохо себя чувствует”, “Провокаторы! Ночью спят люди, а не дышат на улице”, “Да, ночью воняло сероводородом. Причём сильно”, “Мы все умрем” https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1059367067906985984 (фото и скрин).

7. Несмотря на поставленный забор и понижение температуры, люди в Армянске задыхаются: “Все обещания наших властей не сбываются!! Холода пришли, а ситуация не меняется! Сегодня сильно ощущается во рту жжение, щипит язык!!!! Когда все это кончится, что будет с нашими детьми?????!!!!!!!!!!”, “ХИМАТАКА”, “Здесь писать об этом — нервы свои не щадить. Сразу налетает бригада, которой ничего и никогда не воняет. И будут просто «долбить» оппонентов по всем фронтам”, “(Ольгинец пишет) Да кто вам мешает, валите отсюда!”https://twitter.com/KrimRt/status/1059368149756403712 (скрин).

8. Ватник из Керчи, путешествуя по материковой Украине, понял, что картинка из российского зомбоящика в корне отличается от реалий: “Уважаемые керчане, это для тех, кто очень не любит Украину, а также наших братьев и сестёр, кто «ВЕРИЛ» в большое будущее. Продолжая свой двухмесячный тур по братской стране, я сегодня прибыл в один из областных центров (прим — в Житомир). Люди очень вежливые и порядочные, сверх очень «УБИЛА» чистота и порядок, урны и мусорные контейнеры, бесплатные концерты звезд на улице и т.д. Не будем о верхушке страны, я о простых людях. Общался я со многими людьми, говорил, что из Крыма, люди принимали и понимали очень тепло”. Комментарии: “Кацапы — это цепные псы без своего мнения. Кинутся на все, как бешеный пес, что им покажут в кремле-СМИ. Стадо”, “(Из-за поребрика пишет) Вы думаете, что такие урны появились бы в Крыму, будь он Украиной? Да щас”, “Чёт не видно патриотов россии. А как же защищать великую державу! Одни кацапы, смотрю, пишут”, “Респект”, “Хороший пост”, “ВСЁ шло по плану, но сработал стадный рефлекс. Везде хорошо, где руководство страны заботится о людях. Привет братьям и сёстрам в Украине”, “Украину любят, но не любят тех, кто стоит у власти Украины”, “При чем тут Украина? Мы не любим Правительство и Раду в Украине”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1059389062455455746 (фото-скрин).

9. Евпатория. Новый фонтан устал: “Вчера по случаю государственного праздника был на городской площади, и просто прозрел. Музыкальный фонтан, который недавно построили, уже капитально ремонтируют. В связи с чем вопрос: он очень плохо был построен изначально или кто-то отмывает деньги?”https://twitter.com/KrimRt/status/1059403825415680001 (скрин).

10. Оккупанты в Херсонесе установили множество светильников, напоминающих виселицы с табуретками. Готовятся… https://twitter.com/KrimRt/status/1059413637377474561 (фото). В шоке даже ватники: “Чисто поржать. Тот случай, когда деньги есть, а мозгов нет. Позорище. И это я еще про деревянные домики, так напоминающие понаехавшему директору музея Суздаль, скромно молчу. Потому что кипарисы в кадках — это разрыв шаблонов. Максимальный репост уродства от директора Херсонеса, чтобы до минкульта дошло”https://twitter.com/KrimRt/status/1059414140182294529 (скрин).

11. Севастопольские пропагандоны сообщают о новостях процветания и распиленных миллиардах: “Первый реконструированный с 2014 года парк в Севастополе — парк Анны Ахматовой деградирует и рушится с космической скоростью. При этом губернатор Дмитрий Овсянников отчитывается о нем перед Москвой как о выдающемся достижении своего правительства и уникальном общественном объекте. Все это в полной мере относится к благоустройству Севастополя. Свежеукатанный асфальт проседает сразу за катком. Разметка стирается через неделю. Новые лампочки перегорают прямо в руках монтера. А парк имени Ахматовой рассыпается в прах, как будто год здесь идет за десять” https://primechaniya.ru/home/news/noyabr-2018/fejk-blagoustrojstva.-park-ahmatovoj-rassypaetsya-na-glazah/ (фото).

12. Симферополь. Река Салгир обмелела настолько, что чистить её можно просто надев болотные сапоги! Но зачем так себя утруждать, подумали оккупанты https://twitter.com/KrimRt/status/1059444155217309697 (фото).

13. Крим. Каміння. Небо. Голови кримчан… 1695-ий день поспіль.

P.S. “Самый вкусный пломбир был у НКВДшников. Расстреляют, бывало, кого-нибудь, и в ларёк за пломбиром. На улице жара, солнце светит в глаза, птицы щебечут. НКВДшники щурятся, улыбаются друг другу, ловят языком капли растаявшего пломбира на дне вафельного стаканчика… Хорошее было время, доброе”, — написал севастополец.

Источник: crimeaua1.wordpress.com

Автор: КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1

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