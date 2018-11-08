Новости Крымнаша. Выпуск #1452 «И НАТО так же встретят, и поползут на коленях с караваем»

1. Понаехи прут в Симферополь: “Пишу из города Владимира. Давно мечтаю переехать в Крым. Подскажите, пожалуйста, ЛЕГКО ли найти квартиру для съема на первое время в пределах 15 тыс в месяц в Симферопольском районе, не в самом городе, а в загородном?”. Ответы: “Если в районе, то можно найти. В городе за такую сумму жильё не найти”, “Не едь сюда лучше”, “(Уже понаехавшая пишет) Привет, землячка! Не советую”, “Во Владимире дешевле! А у нас за такие деньги можно коврик у моей кошки в коридоре снять!”, “На кой член ты нам тут нужна? СИДИ В СВОЁМ МУХОСРАНСКЕ!”, “Что вы сюда прётесь? У вас же на материковой рассее лучше, чем у нас. Нас же долго биендеровци «гнобили», мы ж «отсталые» тут живём. Не приперлись бы вы вашей ордой, так и у нас получше бы жилось” https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1060132119488413697 (скрин).

2. Порошенко сегодня подписал закон об уголовной ответственности для россиян за незаконное пересечение границы Украины. Понаехам на заметку https://ru.krymr.com/a/news-poroshenko-podpisal-zakon-ob-ugolovnoi-otvetstvennosti-za-nezakonnoe-peresecjenie-granitsy/29587637.html

3. Жена ихтамнета в Армянске жалуется, что у её детей проблемы со здоровьем, несмотря на то, что детей ихтамнет два месяца назад эвакуировал в родной Волгоград. “Врачи толком сказать ничего не могут”https://twitter.com/KrimRt/status/1060117605875367936 (скрин).

4. Пока еще оставшиеся в зоне экологического бедствия люди пишут: “Я лично уже на панике. Ребенок на волоске от астмы — 8-ой приступ за 2 месяца, и так все дети по кругу!!!”, “Боюсь, что, даже если люди начнут умирать, с патологоанатомов возьмут подписку о неразглашении, и будут штамповать нужные заключения”, “У меня и у детей, у всех троих, постоянный бронхит, и никак не вылечим. Откладываем денег, чтобы уехать. Врачи тоже говорят, что надо увозить детей” https://twitter.com/KrimRt/status/1060124624695017473 (скрин).

5. Севастополь. Посмотрите, какие живописные места Крыма уничтожают оккупанты ради трассы “Таврида”, которая строится, чтобы улучшить военную логистику: “Добыча известняка в непосредственной близости от Балаклавы, с отвалом в сторону моря” https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1060147144202600448 (фото).

6. Оккупанты нагнетают: “Сегодня в администрацию села Молодежное Симферопольского района пришли два конверта с неизвестным порошком. Сейчас в Молодёжном работают полицейские, сотрудники следственного комитета”. Отправьте порошок в МИД россии — у Захаровой ломкаhttps://twitter.com/CrimeaUA1/status/1060161063252045824 (скрин).

7. По улицам оккупированной Феодосии прошли живые трупы сгнившего совка в честь 101-ой годовщины Октябрьской революции. Немногочисленные совковые имбецилы держали в руках красные тряпки с советскими лозунгами и портреты Сталина. Шабаш завершился возложением цветов к памятнику Ленинуhttps://twitter.com/CrimeaUA1/status/1060092282588839938 (фото).

8. Призрак коммунизма бродил с портретами Сталина и по улицам Севастополя. Коммуняки критиковали оккупантов за реформы и требовали вернуть советскую власть. В роли надзирателей красноперую вату пасли кизяки с нагайками. На митинге звучали лозунги “Слава великому Сталину”, в руках имбецилы держали плакаты “За Родину, за Сталина”, “Да здравствует Великая Октябрьская Социалистическая революция”, “КПРФ предупреждает! Голосование за «едро» приводит к повышению пенсионного возраста”. После митинга коммуняки и их сторонники прошли с музыкой и плакатами по проспекту Нахимова. “Пионеры” скандировали речевку: “Кто шагает дружно в ряд? Пионерский наш отряд! Мы молодцы, пионеры-ленинцы”. “Комсомольцы” подпевали: “Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1060125473521520640 (фото).

9. В отравленном оккупантами Армянске два десятка ватников собрались с красными тряпками возле позеленевшего от кислоты Ленина. Дышите глубже! https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1060112131293700096(фото).

10. В Керчи красный шабаш был очень скучным. Главный коммуняка сказал, что они “люди законопослушные, поэтому сейчас чисто возложим цветы” https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1060108090253721601 (фото и видео).

11. В Евпатории ватники возмутились ущемлению русского языка в связи с тем, что вывеска на детском лагере написана нипаруцки. Смешно, конечно, но у меня вопрос: сколько из возмутившихся являются реальными жителями Евпатории, если они не знают, что “GAGARIN” (именно латинскими буквами) — это официальное название детского лагеря? Зато кричат про неуважение к русскому языку и предлагают собрать подписи за изменение вывескиhttps://twitter.com/CrimeaUA1/status/1060115387789008896 (фото-скрин).

12. На ЖД вокзале Джанкоя безлюдно, тихо и чисто https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1060111229795135488(фото).

13. Тема русиш швайне в Крыму продолжается. Севастопольские ватники прозревают от сути рузгемира: “(Из-за поребрика пишет) У меня вопрос. А темы «укровоенные свиньи», «позор ВМСУ» — были подобные? Я не помню. Или укровоенные не гадили, и мусор, как японцы, за собой убирали? Или раздражает, только когда русские военные мусорят? Или про укровоенных боялись создавать подобную тему? Или дело в национальной солидарности — украинские части не трогали? Не пойму? Все 20 лет крымскую природу арийские укрочасти, что, правда, не загрязняли? Одни руссише швайне?”, “И таки да. А вот стреляли там и при хохлах, и при этом дерьма там в таком количестве не было. По тарелочкам там стреляли уже лет 15, а дерьмо в таких количествах вылезло за последние 3 года. И уж срать там, где ты планируешь проводить тренировки, да тебе же ещё придётся в этом дерьме ползать либо просто находиться”, “ВС рф рискуют сменить укоренившееся в Крыму прозвище «Вежливых» на иное, не столь симпатичное (+ фото)” https://twitter.com/Kosstik8/status/1060134663593881600 (фото-скрин). “Реально — горы мусора. Я такого при хохлах не видел. Сам военный (не переприсягнувший), но автора темы полностью поддерживаю. После увиденного — стыдно за тех, с кем стою в одном ряду. Я не знаю, какую армию «тарелочников» нужно туда привести, чтобы насрать такие горы сухпайка армейского. Насрали именно военные. И от этого никуда не деться. Пора смириться с правдой. Снимите розовые очки. Они имеют гадкое свойство биться стеклами внутрь”, “Учитывая хайп на форуме, скоро представляю себе народ у штаба ВМФ с плакатами: «Свиньи, уберите за собой! Укропы так не гадили!». А там и до Майдана рукой подать”. Ихтамнет снова пишет: “В информационной схватке проигрывает тот, кто говорит правду, ибо назвиздеть в противовес можно с три короба. Обидно, что у нас рьяное пропагандонство стоит выше реальных событий. Откланиваюсь, смотрите телевизор, там лишь правда и истина”https://twitter.com/Kosstik8/status/1060137718120960000 (скрин). Еще один ватник считает, что о(б)суждать говно руссовояк — путь к Майдану: “В этой ветке происходит нагнетание антироссийской и антивоенной темы. Кто-то специально, кто-то по глупости. Поэтому предупреждаю, не разжигайте Майдан”https://twitter.com/Kosstik8/status/1060138674329935872 (скрин). На что другие ватники предложили купить туалетную бумагу и подтирать русиш швайнам жопы: “Сплотим наши ряды, за свой счет купим туалетной бумаги и подотрем жопы засранцам, уделавшим природу” https://twitter.com/Kosstik8/status/1060140186384904193 (скрин).

14. Правительство оккупантов утвердило запрет на анонимное пользование мессенджерами. Жители Симферополя комментируют: “Вот для чего взрывали школы и отделения ФСБ”, “1984 Оруэлла — это про нас 100%”, “Нас не просили рожать, но раз уж мы посмели родиться, то должны быть под тотальным контролем. А то вдруг вздумаем в мессенджере говорить на запретные темы”, “Роскомпозор, как всегда, с улыбкой возьмёт за щеку и ничего не сможет сделать. Вангую” https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1060118089524744193 (скрин и ссылка).

15. “Депутат Госдумы от «Единой россии» Сергей Вострецов выступил с инициативой лишать родительских прав родителей, чьи дети более двух раз поучаствовали в несанкционированных митингах”. Считаю, что дети должны быть сразу при рождении — государственными, чтобы удобнее их было отсылать во всякие Сирииhttps://www.znak.com/2018-11-07/edinoross_predlozhil_lishat_prav_roditeley_chi_deti_uchastvuyut_v_mitingah

P.S. Подытожу сегодняшний выпуск сообщением Роксоланы: “Не одна диссертация будет написана учеными-генетиками. Феномен «скрепы» будет выявлен, а отвечающая за него хромосома — изучена. Определять ее наличие научатся еще в утробе. Ходы, попы, кресты, Сталин, царь, цареубийцы, комсомол, питерская подворотня, шпили — все на ОДНОЙ иконе, ОДНИ И ТЕ ЖЕ ЛЮДИ в колоннах. Шагайте уже быстрее в путинский рай. Одно в этом мракобесии радует — гибкость сознания (или бессознания, точнее). И НАТО так же встретят, и поползут на коленях с караваем”.

Источник: crimeaua1.wordpress.com

Автор: КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1

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