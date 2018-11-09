Новости Крымнаша. Выпуск #1453 «В нашем доме поселился сосед из замостья — из окон полетели даже памперсы»

1. Двое бухих ихтамнетов в Севастополе (Алексей Пыжьянов и Данис Тимиркин), которых предатели называют “вежливыми людьми”, во время несения службы насмерть забили кувалдами случайного прохожего, потому что им было скучно. Оккупанты осудили своих ихтамнетов всего на 4 и 6 лет колонии строгого режимаhttps://twitter.com/CrimeaUA1/status/1060192940876804096 (скрин).

2. Сегодня утром российские оккупанты ворвались с обыском в дом крымских татар в пгт Азовское (Джанкойский район). Обыск прошел в доме Халила Аблямитова. В доме проживают пятеро членов семьи, включая полуторагодовалого ребёнка. Пожилому отцу семьи после начала обыска стало плохо, ему дважды вызывали скорую. В результате обыска был задержан сын хозяина дома Аблялим Аблямитов, которого увезли в гестапо Симферополя. После допроса Аблямитова отпустили. Обыск якобы “связан с расследованием дела в отношении девушки, с которой Аблямитов общался в 2013 году, и которая сейчас объявлена в международный розыск” http://atr.ua/news/179869-v-krymu-prosel-ocerednoj-obysk-v-dome-krymskih-tatar-odin-celovek-zaderzan (фото и видео).

3. В СИЗО Симферополя задержан адвокат Ваграм Широян, у которого в сумке оккупанты нашли флешку. По словам сотрудников СИЗО, на адвоката составляют “административный протокол”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1060509740659339264 (скрин).

4. Симферополь. Снова взрывы: “Что за взрывы опят? В районе Центрального автовокзала очень было слышно три громких хлопка. Анон”, “И в старом городе тоже было слышно. Я думала, галюны. Спасибо, автор, теперь я спокойна”, “Вчера тоже было слышно несколько раз с 15:30 до 15:45. Привыкайте”https://twitter.com/KrimRt/status/1060500801909637120 (скрин).

5. Оккупанты сообщили, что будут искать пресную воду под Черным и Азовским морями, а также снова заявили, что “проблем с обеспечением водой восточной части полуострова нет” — в той самой части, где постоянно отключают воду http://atr.ua/news/179883-okkupanty-budut-iskat-presnuu-vodu-pod-cernym-i-azovskim-morami

6. Оккупанты сообщили, что долги по кредитным обязательствам крымчан выросли на 74,3% в нынешнем году. Наверное, “из-за роста благосостояния” от вставания с колен http://podpricelom.com.ua/read/economy/v-krymu-rastut-dolgy-po-kredytam.html

7. “Обещали, что когда построят мост, то цены снизятся, а они только повысились!!!”. Сучасні ватні кримські страждання.

8. Спасая свои рабочие места на Сталинградском рынке, люди блокируют проезд строительной техники оккупантов. Большая часть павильонов уже закрыта. Как ранее сообщали предприниматели, им не дали спокойно распродать товар и отрезали свет в ларьках еще до даты, указанной в “уведомлении о рассмотрении вопроса о демонтаже рынка”. Разгневанные люди вчера требовали отмены решения о сносе, формальным поводом для которого стал “ремонт теплотрассы”. Стихийный митинг у дверей “правительства” продолжался около двух часов. Зачистка торговых мест в городе продолжится и дальше https://primechaniya.ru/home/news/noyabr-2018/spasaya-svoi-rabochie-mesta-na-stalingradskom-rynke-lyudi-blokiruyut-proezd-stroitelnoj-tehniki/ (фото).

9. Нескончаемый поток саранчи: “Анон. Собираюсь переезжать жить в Евпаторию. Подскажите, как у вас с работой? (Парень, 20 лет). И можно ли летом снимать квартиру не посуточную, а на постоянку?”. Ответы: “Тебе будет тяжело”, “Очень (тяжело)”, “Вот тебе делать нечего”, “Армия тебе покажется раем, по сравнению с этим переездом”, “Квартиру найти — маловероятно или очень дорого”, “Анон, ты тут стухнешь. Работа есть, искать надо, только вот зарплата — копейки, и будешь с утра до вечера работать, чтобы заплатить за все расходы. Жильё можно найти, не дорогое, до сезона. Развлечений нет, молодежи минимум осталось. Едь лучше в Симферополь”, “Столько, сколько сюда переезжают, скоро мест и местным не будет” https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1060510551552475136(скрин).

10. Куда ни плюнь, понаехов везде, как лягушек в болоте! Вот откуда?! Откуда в Крыму образовались кизяки? Отродясь их здесь не было! А тут прям толпы! А как много понаехало кавказцев! Наглые, шумные, как свора одичалых собак. Всегда ходят по несколько человек. Я уже молчу про остальных понаехов из соседней тьмы тараканьи. И когда уже у них там дно появится, чтобы они все закончились? Реально достали уже!!!!!! Из-за них совершенно невозможно устроиться на ЛЮБУЮ работу! Забивают абсолютно все рабочие места. Местных стараются не брать. Не выгодно! Понаехи согласны на любую мизерную оплату, лишь бы платили.

11. Оккупанты завершили очередную нано реконструкцию очередного скрепного парка в Севастополе, повергнув в шок севастопольскую вату: “Малахов Курган после реконструкции. Довелось ли вам уже погулять по парку, который делали 2 года? Который несколько раз открывали и снова закрывали. Заметили ли вы значительную разницу? Первое, что бросается в глаза — газон. Или как это должно называться… Ходить по нему, кстати, нельзя. Об этом предупреждают таблички. Скамейки не закреплены к асфальту. Если будет желание, можно перенести их в любое другое место. Нереальное количество флагов. Целая аллея флагов. Смотрится ужасно. Информационные стенды-кубы — страшно смотреть, не то чтобы даже читать. Тротуарная плитка новая? Или это та, которую сняли с Парка Победы? Местами дорожки просто кончаются. Наверное, не хватило плитки из парка. Лестницы, бордюры и т.п. — все старое. Главная экспозиция — стеклянный пол, под которым находится… даже не знаю, что. Все стёкла запотели изнутри. Стеклянный пол огорожен, ходить по нему, опять же, нельзя. Становится стыдно за такое историческое место и за то, как происходят реконструкции в 2018 году. На очереди Парк Победы”. Кстати, на открытие парка оккупанты снова согнали детей в военной форме https://twitter.com/KrimRt/status/1060513043824762880 (фото-скрин) и https://twitter.com/KrimRt/status/1060511941125439488 (фото).

12. Когда хочешь жить и быть здоровым, то инструкция к лекарствам на украинском языке — не помеха на пути к своей цели: “Друзья, срочно нужен украинский препарат Серрата. Может, есть у кого, или кто едет из Украины, куплю! Помогите, пожалуйста” https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1060529114673750017 (скрин).

13. На очень ватном севастопольском паблике (в промежутках между скулением о нищете и разрухе) постоянно рекламируют конторы, помогающие оформить все виды украинских документов (с выездом на материк). Конкуренция между такими “помогаторами” в Крыму настолько высока, что им приходится придумывать акции и скидки, чтобы клиент пришел именно к ним. Высочайший спрос на украинские документы рождает широкий спектр предложенийhttps://twitter.com/CrimeaUA1/status/1060530419060350977 (скрин).

P.S. “У кого из жителей многоэтажек в Крыму до “освобождения от бандер” бросали мусор с верхних этажей? Да, бычки с балконов бросали, но пакеты с кожурой от картошки и памперсы!!!! В нашем доме поселился сосед из замостья”.

Источник: crimeaua1.wordpress.com

Автор: КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1

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