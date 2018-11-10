Новости Крымнаша. Выпуск #1454 «Грядут времена, когда даже лихие 90-ые покажутся раем»

1. Политзаключенный Владимир Балух выглядит и чувствует себя немного лучше, чем во время голодовки. Об этом Крымской правозащитной группе сообщила сестра Балуха Надежда после свидания с братом в Керченской колонииhttps://crimeahrg.org/politzaklyuchennyiy-vladimir-baluh-vyiglyadit-i-chuvstvuet-sebya-nemnogo-luchshe-chem-vo-vremya-golodovki/

2. Третьего ноября газовые турбины SIEMENS вновь стали причиной аварии Таврической (Симферопольской) ТЭС. Повреждения получили производственные цеха. Авария зафиксирована с помощью космической фотосъемкиhttp://mtot.gov.ua/gazovi-turbiny-siemens-znov-staly-prychynoyu-avariyi-v-tymchasovo-okupovanomu-krymu/ (фото).

3. Санкции только на пользу: Министерство финансов США 8 ноября добавило в санкционный список трех человек и девять предприятий, связанных с оккупацией россией Крыма и части Луганской и Донецкой областейhttps://ru.krymr.com/a/rossiyu-k-otvetu-novie-sankcii-ssha-iz-za-kryma-i-donbassa/29591443.html (список).

4. Ватники Алушты узнали, что в рейтинге стран и территорий мира Крым занял 199-ое место из 210-ти по уровню прав и свобод, согласно отчету Freedom House (прим — в 2017 году). Ватники реально не понимают, что это следствие оккупации, а не та лабуда, о которой они пишут, обвиняя бояр? Вот комментарии идиотов: “КРЫМ — 199 МЕСТО! В Алуште местная власть вообще дурит всех подряд и брешет налево и направо, и простым гражданам, и федеральной власти. При этом панически боится любой, малейшей критики. Местная администрация и ее приближенные «бояре» считают Алушту своей собственностью, а жителей — крепостным быдлом?”, “К сожалению, так и есть. Лицемерие ей не занимать. Предсмертным муками осознания содеянного и запоздалым раскаяньем будут заполнены последние минуты. Одумайтесь, пока не поздно”, “К сожалению, они живут в других измерениях, и проблемы простых людей им непонятны и чужды”, “Плохо объясняем, надо рылом тыкать!!!”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1060624442576027648 (скрин).

5. Симферополь не скучает: “9 ноября, 1:18 ночи. Что за хлопки, похожие на выстрелы, в районе ул. Дмитрия Ульянова?? Сначала 1 хлопок, а потом несколько подряд. Проснулась от них, и сон пропал, стало страшно. Кто-то ещё слышал?”. Ответы: “Это в стороне Крымских партизан было”, “Ученья на полигоне”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1060850699699920896 (скрин).

6. Керчь. Эхо теракта. Аксенов громко обещал отправить 400 ребят из политеха в “Артек”. НИКТО в “Артек” НЕ ЕДЕТ! Каспаржакия на халяву всяких там не принимает: “В Черный список Аксенова с его обецянками-цяцянками. Заморочили голову детям из политеха, дали путевки в Артек без даты. Дети две недели толком не учились, а сидели под кабинетами врачей, чтобы пройти медкомиссию. В итоге часть детей просто отсеяли. С очередным обещанием — в другой раз, как раз на сессию. Видимо, 90 детей поедут «своих». Никто не просил трепать языком и сыпать обещаниями. Ребята пережили горе, беду, теперь еще и разочарование. Анон”. Комментарии: “Да, веду прием в поликлинике, приходили на прием ребята с политеха. Ничего не знают, куда едут, когда едут, в какой именно санаторий, все справки надо им сделать до пятницы (что невозможно), все максимально через жопу”, “В Артек уже не едут. В Евпаторию в санаторий «Мечта» сказали, повезут” https://twitter.com/KrimRt/status/1060849397695688704(скрин).

7. Сегодня оккупанты начали снос Сталинградского рынка в Севастополе под радостные крики торговцев: “Вы меня выкинули как собаку, инвалида 1-ой группы по зрению с детства, которая тут работала и хоть копейку зарабатывала! Вас пригласил господин Овсянников для ошкуривания Севастополя и севастопольского бизнеса!”, “Дайте нам хотя бы собраться! Мы соберемся и уйдем, для чего этот ажиотаж? Это варварство! У меня там мебель, а мне не дают пройти забрать ее!”, “Мы строили эти ларьки сами, покупали за доллары, а нас выгоняют на арендуемую площадь. Там аренда 20 тысяч в месяц, а я зарабатывала 10-12 на бакалее в своем ларечке”, “Нам ничего не предлагали: ищите сами, куда хотите идти. Посмотрите на Овсянникова, он только разрушает. Пройдитесь по парку Победы — там разруха. Кирпичникова уволили из Самары с волчьим билетом, а потом сослали сюда. Раньше в Сибирь ссылали, теперь в Севастополь” https://primechaniya.ru/home/news/noyabr-2018/vy-priehali-syuda-oshkurivat-sevastopol/ (фото).

8. Жители Севастополя вспоминают, как “в ужасных 90-ых” (это цитата) украинские власти при сносе какого-либо рынка отводили торговцев за руку на новое место работы, а в “родной говени” рынки просто сносят, несмотря на протесты местных жителей и предпринимателей. “Почему сегодня чиновники не хотят думать о людях так же, как тогда, что за бездушное и хамское отношение? Так нельзя, друзья мои, нельзя. Дайте предпринимателям надежду и стабильность, и живите спокойно”, — пишут освобожденные от бандер холопыhttps://twitter.com/KrimRt/status/1060576854606823427 (скрин полностью).

9. В единственном выжившем в оккупации ялтинском кинотеатре оккупанты бесплатно будут показывать школьникам исторические фильмы советского и российского производств, что суть — одна ложь. Оккупанты хотят распространить подобное зомбирование на весь Крым. Жители Ялты комментируют: “Зомбирование. Будущее же не в развитии, как в странах первого мира. Ватанам-зомби привет”, “Я думала, будут кормить бесплатно, а они им фильм КРЫМ будут 100 раз крутить… бесплатно”, “Дно”, “Да, конечно, особенно это надо 11 классам, у которых ЕГЭ на носу. Вместо уроков будут смотреть фильмы, и хорошо, если советские, а не с современной дешевой игрой нынешних актёров”, “Лучше б Челпанов, хз кто он (!), привёл бы улицы, дороги, парки, которых не осталось, и всё остальное в порядок! Сезон прошёл, а причалы рушатся дальше”. Конечно, среди комментаторов были и те, кто в восторге от этой идеи https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1060828884617383936 (скрин).

10. Посмотрите, как выглядит карьер возле Грушевки в районе Старого Крыма на трассе Феодосия-Симферополь. Щебень с карьера оккупанты используют на строительстве трассы “Таврида” и, возможно, вывозят в россию. Грузовой транспорт идёт потоком. Старую дорогу под горой разбили в хламhttps://twitter.com/66Sergik/status/1060572700769427456 (фото).

11. В Севастополе для строительства транспортной развязки на Фиолентовском кольце сносят античную усадьбу, которая находится под охраной ЮНЕСКО. Подвинуться на пустырь на 30 м, чтобы не сносить мировое культурное наследие?! Не, это было бы слишком легко!

12. У жителей Феодосии поинтересовались: “Я хочу спросить, вы перечисляете ежемесячные платежи в фонд на капитальный ремонт? Что слышно про этот фонд? Анон”. Ответы: “Нет”, “Нет”, “Нэт”, “Найн!”, “Неееее”, “Нет”, “Нет”, “Нет”, “Нет”, “Нет”, “Не платим”, “Нет”, “Не платим”, “Я лично с ними договор не заключал, а нет договора — нет оплаты. Платить какой-то шарашкиной конторе на какой-то счет, даже не бюджетный, а на счет юридического лица… В один прекрасный момент контора сворачивается, деньги забирает и физкульт-привет”, “Это все развод. Где договор, в котором как минимум предусмотрены ответственность и обязанности сторон?”, “Слышала, что в Феодосии была встреча с представителями по капитальному ремонту. Люди возмущались. А эти типа представители даже не могли ответить на вопросы о проделанной работе. Так, приехали людей кнутом и пряником заставлять. Только кому платить и за что???? Последние деньги решили скачать. Говорят, что, кто не платит, тех потом будут нагибать, когда сумма накопится. Только куда, сколько и кому? Может, у нас уже долги? Но договоров нет. Хотя я уже ничему не удивляюсь. У нас же отобрать — бегом. А вот добавить — дуля с маком!”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1060620896455528449 (скрин).

13. Без иллюзий, господа сепаратисты. У каждого (без исключений) порядочного, НЕ СКЛОННОГО К ПРЕДАТЕЛЬСТВУ Родины крымчанина, есть свой собственный список предателей. Очень конкретный. И это гарантирует, что ни один носитель (кандидат) медальки “За возвращение Крыма” не останется без призаhttps://twitter.com/KrimRt/status/1060810975945859072

P.S. Глядя своими глазами на то, что пятый год подряд происходит в оккупированном Крыму, я пришел к выводу, что грядут времена, когда даже лихие 90-ые покажутся раем.

Источник: crimeaua1.wordpress.com

Автор: КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1

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