Новости Крымнаша. Выпуск #1455 «Это уже не камни с неба, это уже метеориты»

1. Понаехавшие прут в Керчь: “Хочу переехать на ПМЖ в Керчь, с материка, с Оренбурга. Надоела холодная зима и вечные сугробы. Стоит ли переезжать или это безумие? Жду ваших откликов. Как там у вас работа и инфра, и все остальное!”. МЕСТНЫЕ отбиваются, как могут: “Это безумие. Если у вас есть вечные сугробы, значит, проблем с водой нет совершенно!”, “А жару любите? Как вам 28 ночью с влажностью 80%?”, “Спрашивать нужно тех, кто отсюда уезжает. Они честно распишут и плюс, и минус”, “Это безумие”, “Сахара, безработица, ничего не развивается”, “Безумие, не приезжай!!!”, “Х*ли вы все сюда прётесь?”. А вот что ответили уже ПОНАЕХАВШИЕ: “Переехали в Керчь 4 года назад. ПЛЮСЫ: два моря — хочешь Черное, хочешь Азовское. Тепло, классно. Не надо копить деньги на отпуск. Живешь, как в РАЮ. Обилие фруктов и овощей. МИНУСЫ: с работой проблемы, с медициной ВООБЩЕ ОДНА БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА. Садики, школы — проблема. На недвижку цены — космос, хоть покупать, хоть снимать. Цены на продукты — УЖАС, бензин — качество отвратительно, зато цена!!!!! Очень много знакомых, которые переехали с материка, уехали в Краснодарский край. Мы живем в Керчи, но думаю, что это временно!”, “Переехали 3 года назад. К плюсам выше присоединяюсь. К минусам — частично, так как переехали с Алтая. А там и с работой, и с садами, и с медициной одинаковая обстановка. Поэтому у меня плюсов больше получается. Без багажа если, то можете переметнуться, потом хоть в Краснодар”, “Сиди в Орене! Тут ловить нечего. Мы во многих городах жили, и сами с Орена. Тут ни врачей, ни цивилизации”, “Я тоже с Оренбурга. Живу в Крыму, по кайфу всё”, “Все местные ответят, что это безумие. А те, кто приехали, безусловно, одобрят такое решение”, “Ничего не бойтесь, переезжайте. Когда я задала тут подобный вопрос, меня чуть ли не на автобус в обратный путь отправили”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1060859165663526912 (скрин).

2. За день “имел честь” общаться с акающими понаехавшими бизнесменами и с крупным чиновником, крымским татарином… Не знаю, от кого из них тошнит больше…

3. Подозреваемый в совершении теракта Владислав Росляков “действовал в одиночку”, сообщили оккупанты. Всё, расходимся https://ru.krymr.com/a/news-sledkom-russia-roslyakov-dejstvoval-odin/29592930.html

4. Гоблин по требованию Кремля отправил в отставку оккупационного “главу” Симферополя Игоря Лукашева, с которым вместе рэкетом в 90-ых занимались. С Лукашевым отправлены в отставку и семь его “замов”. Напомню, Лукашев в 90-х годах был одним из руководителей ОПГ “Сейлем”, в которой состоял и Аксенов, где получил погоняло “Гоблин”. Лукашева оккупанты поставили “мэром” Симферополя в сентябре 2017 года https://ru.krymr.com/a/news-glavi-simferopolia-otpravili-v-otstavku/29592074.html

5. “Начальником” управления ФСБ по Крыму и Севастополю оккупанты назначили своего понаехавшего Леонида Михайлюка https://kerch.fm/2018/11/09/v-fsb-kryma-naznachili-novogo-rukovoditelja.html

6. Сегодня все продажные крымские менты празднуют праздник. Хочу пожелать одного — шоб вы все сдохли, твари, скорее!!!!!! Вы одни из тех, кто в 2014 году переметнулись и продались. Чтобы ваши дети и внуки потеряли все то, что потеряла я.

7. Ватники Севастополя про снос оккупантами Сталинградского рынка: “Сук@, за шо”, “Это чтоб ты в гипермаркеты ходил, только там покупал, депутатам-владельцам деньги приносил. Скоро на маленькие магазины перейдут, те, что у дома”, “Еще плюс 500 человек безработных”, “М-да, чем дальше, тем хуже”, “Жесть, конечно. Потом на этом месте через 5 лет дома будут стоять, вот увидите!!!!!”https://twitter.com/KrimRt/status/1060912396812931074 (скрин). Еще один ватник требует от оккупантов лояльности и человечности: “Шакальё окружило СТАЛИНГРАД!!! ДЕРИБАНЯТ ПО-МОСКОВСКИ. Власти??? Просто РЕКЕТ!!! Произвол!!! Одна власть ДАЛА, другая ЗАБРАЛА!!! СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ!!! МОСКАДЕЛЫ!!! ЭТО СЕВАСТОПОЛЬ!!! Город со своим укладом, темпом жизни. Я понимаю, что ГЛАВНАЯ валюта у вас — земля. НО где лояльность??? Где человечность??? Только БАБЛО!!! СПУСТИТЕСЬ НА ЗЕМЛЮ!!! ХАПНИТЕ ВЕДЬ”https://twitter.com/KrimRt/status/1061228596679884800 (скрин).

8. Севастопольская ватка ропщет: “Одного меня напрягает ситуации с таким беззаконным сносом чего-либо в Севастополе? Гаражи, рынки, ТЦ, дачи, дома, что будет следующим? Понимаю, что все это на благо города-героя, но где АЛЬТЕРНАТИВА? Отвергая — предлагай!”. Если все перечисленное идет “на благо города-героя”, который каждый раз при захвате сдавали/сдавался врагам (и 2014 год не стал исключением), то чего вата так скулит? Советикус-идиотикус https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1061200092240244736 (фото-скрин).

9. Сносы в Севастополе продолжатся: “Апельсин-Арену будут сносить. Вчера на занятии по футболу детям сказал тренер. Дети в шоке, как и родители. Собственник бороться за землю отказался. Кто знаком с ситуацией, знает, как правительство выставляет завышенную цену за аренду — люди просто отказываются. Позже планируют сделать автостоянку. Это, конечно же, государству нужнее”. Комментарии: “М-да уж. Печально”, “Это уже не камни с неба, это уже метеориты”, “Дак нормально, эта омерика виновата и игры кампутерные”, “ТЦ сносят, рынки сносят, че происходит-то, люди?”, “Военный город сделают с заводами, будем пахать”, “Вместе с детьми там пахать будем, и там же в столовке питаться((( Жесть какая-то” https://twitter.com/KrimRt/status/1061227729104896000 (скрин).

10. Прочтите о том, какие квесты приходится преодолевать жителям оккупированного россией Крыма, чтобы попасть на прием к врачу https://twitter.com/KrimRt/status/1061208904984682496 (скрин).

11. В оккупированном Яны-Капу (Красноперекопске) нанесли дорожную разметку. Российские нанотехнологии шагают по Крыму. Завидуйте https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1060993222225420288 (фото). Тем временем в Симферополе открылся дорожный портал в путинский рай https://twitter.com/KrimRt/status/1060890832209879041(фото).

12. Скуштувати не можна, хоч пофоткали: “Колбасу лучше не везти. Последний раз при переходе границы русские почему-то прицепились к женщине, потому что она везла колбасные изделия из Украины, какой-то акт составляли, фоткали эту колбасу, так что лучше не рисковать” https://twitter.com/Kosstik8/status/1060913624343023621 (скрин).

13. Посмеялся от души от поста и комментариев к нему на керченском паблике. Авторская орфография соблюдена: “Любі друзі, тут такой вопрос. Ходят по квартирам (Заречная) 2 мадам странного вида с сумкой L’etoile, приглашают на открытие магаза и суют в руки какую-то покоцаную коробочку якобы в пидарунок. Еще и просят настоятельно выйти к ним на площадку. Що це за цирк, кто-нибудь знает? Слава Богу, что дома оказалась я, а не моя бабуля, я их отшила. Щиро дякую за увагу”. Комментарии: “Це понаїхали, женіть їх в шию)))”, “Так їх”, “Та завжди будь ласка, шо тут говорить”, “Не говорить, а казати!)))”, “То падлюки!”, “Це шахраи”, “От хто понимает все слова в клипе, тот наш))) крымский (+ ссылка на клип KAZKA-Плакала)”, “Отакої”, “Як же я сумую за мовой (+ ссылка на песню Океана Эльзы)”, “Последнее время слушаю эту группу (KAZKA) — нравится. Ностальгия есть”, “(Из-за поребрика пишет) Да, россией у вас и не пахнет. В интернете постоянно читаю нытье крымчан, что тяжело жить в россии… и что? Вы и правда в этом так уверены? Выходит, все было зря”, “(Из-за поребрика пишет) Люди вы в россии, пишите по русский, а не по укропски”, “Россия — страна мусоров, причем большая часть — у*бки, которых, походу, гнобили в детстве, и теперь они отрываются на нас”, “Дякую тоби, Боже, що я не москаль”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1061000992118988802 (скрин).

P.S. “Это уже не камни с неба, это уже метеориты”, “Шакальё окружило Сталинград!!! Дерибанят по-московски. Просто рэкет!!! Произвол!!! Одна власть ДАЛА, другая ЗАБРАЛА!!!”, “Чем дальше, тем хуже” — заскулили ватники и заспівали солов’їною мовою… Далі буде.

Источник: crimeaua1.wordpress.com

Автор: КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1

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