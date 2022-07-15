Новости одной строкой

Паніка окупантів у Херсоні та нові антиросійські санкції Канади. Головні новини ночі та ранку, які ви могли пропустити

Окупаційна «влада» Херсонщини залишила будівлю облдержадміністрації. Серед окупантів та колаборантів панує паніка, розповів Сергій Хлань, радник голови ОВА.

ЗСУ завдали чотири авіаудари по скупченнях окупантів на півдні України. Знищено 18 росіян, їхній склад боєприпасів, шість одиниць броньованої й автомобільної техніки та самохідну гаубицю «Гвоздика».

Уряд Канади заборонив своїм громадянам та компаніям надання послуг для російської нафтової, газової, хімічної та обробної промисловості.

Німеччина виділить додаткові €2,4 мільярда на допомогу українським біженцям. Кошти вже передбачені у бюджеті країни.

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що була особисто знайома із дівчинкою Лізою, яку росіяни вбили у Вінниці.

Источник: https://t.me/spravdi/13231

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