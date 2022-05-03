Новости от наших зарубежных партнеров

Австрия готова поддержать эмбарго Евросоюза на поставку нефти из россии, сообщила Министр энергетики страны Леоноре Гевесслер.

Премьер-министр Израиля Беннет отреагировал на заявления Лаврова: «Они ложны и возмутительны».

МИД Латвии призывает граждан покинуть т.н. «Приднестровье» в связи «с военной агрессией России в Украине и действиями вооруженных сил вблизи молдавской границы мы настоятельно призываем граждан не выезжать в приднестровский регион и покинуть регион там», – сказано в сообщении.

ЕС объявит о шестом пакете санкций против россии до 9 мая.

Финляндия должна принять решение о подаче заявки в НАТО 12 мая. Об этом сообщает финская газета Iltalehti со ссылкой на анонимные источники правительства. На это российские политики назвали Финляндию фашистским государством.

В Конгресс США внесли (https://t.me/u_now/46550) законопроект, который позволит использовать американскую армию в случае химической или ядерной атаки россии на Украину.

Министр Германии по климату заявил, что страна готова отказаться от российской нефти.

Азербайджан закрыл свое воздушное пространство для российских военных самолетов, - издание «The Azeri Times».

Посольство США надеется возобновить работу в Киеве до конца мая, если это позволят условия, сообщила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

Польский посол остается в Киеве, - глава МИД Польши. Посол не просто не уехал из Украины, но и остался в Киеве, когда российские войска были в Киевской области.

Источник: https://t.me/u_now/46696

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