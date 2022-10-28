Новостворена фірма отримала вісім мільйонів за сіль для харківських доріг
Комунальне підприємство “Шляхрембуд” перерахувало ТОВ “Мавел Україна” 8,7 мільйонів гривень за придбання технічної солі для харківських доріг.
Про це стало відомо з Єдиного порталу публічних закупівель.
Звіт або договір щодо цієї закупівлі у системі “Прозорро” відсутні. Харківські комунальні підприємства та Департаменти активно використовують можливість не публікувати інформацію під час воєнного стану.
Варто зазначити, що ТОВ “Мавел Україна” це новостворена фірма, яку зареєстрували у середині вересня.
Директором та засновником фірми вказаний Роман Шкребець з селища Слобожанське Чугуївського району.
Це не перший випадок, коли комунальні підприємства у Харкові віддають мільйонні підряди новоствореним фірмам.
Минулого тижня ХАЦ писав, що Комунальне підприємство “Харківське ремонтно-будівельне підприємство” 19 жовтня перерахувала ТОВ “Бізнеслаб Конструкшн” 3,3 мільйони гривень. В цей день комунальники перерахували понад 10 платежів за придбання віконних блоків, склопакетів та фурнітури.
Джерело: anticor-kharkiv.org