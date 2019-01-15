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Нововведение Facebook показало, что украинские «патриотические» страницы администрируются из РФ

Нововведение Facebook показало, что украинские «патриотические» страницы администрируются из РФ

Facebook ввел новые правила, согласно которым пользователи смогут видеть страну проживания людей, управляющих популярными страницами в соцсети.

Нововведение показало, что администраторы ряда украинских страниц находятся в РФ. Соответствующие данные можно увидеть во вкладке «Информация и реклама».

Пользователи соцсети стали публиковать скриншоты с «патриотических» страниц, которые, как оказалось, администрируются из России.

«Нас ждут чудесные открытия при нажимании кнопки «info» на многих патриотичных украинских страницах», — написала одна из пользователей Facebook.

Нововведение Facebook показало, что украинские «патриотические» страницы администрируются из РФ

Нововведение Facebook показало, что украинские «патриотические» страницы администрируются из РФ

Нововведение Facebook показало, что украинские «патриотические» страницы администрируются из РФ

Нововведение Facebook показало, что украинские «патриотические» страницы администрируются из РФ

Нововведение Facebook показало, что украинские «патриотические» страницы администрируются из РФ

Указанные правила были введены в США в прошлом году. Администраторов популярных страниц обязали подтверждать свое местоположение с помощью геолокации мобильного телефона. В некоторых случаях требовалось предоставить фотографию паспорта.

Напомним, что в ноябре администрация Facebook удалила посты некоторых украинцев о российской агрессии против Украины, якобы из-за «нарушения норм сообщества». В декабре были заблокированы страницы Нацкорпуса после публикации фотографий с акции «Нет — кремлевским оккупантам!».

Источник: inforesist.org

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