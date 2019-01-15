Нововведение Facebook показало, что украинские «патриотические» страницы администрируются из РФ

Facebook ввел новые правила, согласно которым пользователи смогут видеть страну проживания людей, управляющих популярными страницами в соцсети.

Нововведение показало, что администраторы ряда украинских страниц находятся в РФ. Соответствующие данные можно увидеть во вкладке «Информация и реклама».

Пользователи соцсети стали публиковать скриншоты с «патриотических» страниц, которые, как оказалось, администрируются из России.

«Нас ждут чудесные открытия при нажимании кнопки «info» на многих патриотичных украинских страницах», — написала одна из пользователей Facebook.

Указанные правила были введены в США в прошлом году. Администраторов популярных страниц обязали подтверждать свое местоположение с помощью геолокации мобильного телефона. В некоторых случаях требовалось предоставить фотографию паспорта.

Напомним, что в ноябре администрация Facebook удалила посты некоторых украинцев о российской агрессии против Украины, якобы из-за «нарушения норм сообщества». В декабре были заблокированы страницы Нацкорпуса после публикации фотографий с акции «Нет — кремлевским оккупантам!».

Источник: inforesist.org

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