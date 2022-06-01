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Новые изыски российской "экономики"

Новые изыски российской экономики

Ты хранишь деньги в валюте. Тебе запрещают их снять, но начинают начислять на них отрицательную ставку. То есть, тупо отбирают по кусочку в пользу путина и его шайки.

Отрицательная ставка вместо наглой экспроприации, отрицательный рост экономики вместо её падения, хлопок вместо взрыва, временный простой вместо безработицы, спецоперация вместо войны, пополнение ресурсов вместо мародёрства - дальше по списку. Не напрасно там запрещают Оруэлла.

Источник: https://t.me/Sharpreview/14390

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