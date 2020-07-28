Новые подробности о гибели коммунальщиков в Харькове. Были ли они обеспечены средствами защиты?

Накануне в Харькове погибли четверо работников коммунального предприятия "Харьковводоканал". Во время проведения ремонтных работ в колодце на территории Городских очистных сооружений номер 2, трое мужчин и одна женщина отравились аммиаком. Правоохранители установили, что один из работников спустился в колодец перекрыть воду, но потерял сознание. На помощь ему пришли трое других сотрудников коммунального предприятия, но с ними также произошел несчастный случай. Глубина колодца, говорят спасатели, примерно два с половиной метра.

Игорь Лупандин, пом.нач. ГУ ГСЧС в Харьк.обл.

К місцю події було направлено наше відділення. По приїзду пожежні були в бойовому одязі, а також були одягнуті в апарати органів дихання, потім були закріплені і спустились вниз, потім вже доставали чотирьох людей

На спасательную операцию ушло всего 5 минут, но людей достали уже неживыми.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокурора Харьк.обл.

Ці особи перебували перебували на різних посадах, був там і слюсар, жінка була інженером, там був оператор насосної станції. Наразі від підприємства отримана документація щодо правил безпеки на цьому підприємстві. Також допитані свідки, посадові особи цього підприємства. Наразі вивчається вся інформація наявна, аби встановити саме обставини справи та відповідальність, хто буде нести за цю діяльність

По словам Дмитрия Чубенко, кроме досудебного расследования проводить проверку будут и в управлении Гоструда. Там должны выяснить должны ли были коммунальщики быть в средствах защиты - противогазах или кислородных баллонах. В управлении Гоструда говорят, создадут специальную комиссию, но пока неизвестно - это будут Киевские специалисты или Харьковские, об этом рассказал начальник отдела расследований, анализа и учета аварий и производственного травматизма Виктор Горобец.

По несчастным случаям, смертельном, групповых там, где два и более человека погибли, принимают решение о расследовании наш центральной аппарат в Гоструда Украины. То ли они сами должны это расследовать будут, то ли дают нам поручение, чтоб мы проводили расследование

В “Харьковводоканале” обещают помочь семьям погибших. Двое из них вообще - супруги. Погибшая женщина выполняла обязанности начальника участка и бросилась на помощь своему мужу.

Подробных комментариев КП пока не предоставляет, говорят - делом занимаются правоохранители. Вместе с тем отмечают, средствами индивидуальной защиты все сотрудники были обеспечены. Почему коммунальщики не надели их сейчас и выясняют правоохранители.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокурора Харьк.обл.

Наразі відомості внесені в ЄРДР за ч.2 ст. 272 ККУ - це порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою

Это не первый случай гибели коммунальщиков в колодцах и коллекторах на Харьковщине. За десять лет при схожих обстоятельствах погибло более десяти человек. Из-за выброса газа в канализационном коллекторе в мае 2019-го в Купянске погиб 33-летний коммунальщик. В результате выброса газов двое рабочих в тяжелом состоянии оказались в реанимации.

В 2013 тела четырех мужчин - работников "Харьковводоканала" нашли в районе Лесопарка. К коллектору сначала полез один, а когда ему стало плохо на помощь пришли еще трое.

Аналогичная трагедия произошла в сентябре 2012 года. Инженер, слесарь и водитель местного КП погибли в Золочевском районе. Они так же один за другим спускались в колодец насосной станции, где задохнулись.

Агентство Телевидения Новости