Новые заявления Малайзии по делу МН17: чем ближе суд, тем нервознее в Кремле

Малазийские марионетки продолжают поддерживать Россию в вопросе МН-17.

Очевидно, что Малайзия становится той самой лакмусовой бумажкой, по которой можно судить какие бурления и реакции имеют место в Кремле. Ведь на сегодняшний день это пока единственная страна в мире, правительство которой с потрохами продало свою лояльность Российской Федерации в вопросе МН-17. И подтверждением тому стало очередное официальное заявление, очередного малазийского официального лица.

Как уже известно, глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал мировое сообщество дождаться результатов официального расследования и "не спешить с обвинениями" России за крушение Boeing MH17 на Донбассе.

Конечно, хотелось бы напомнить главе малазийского МИД о том, что причастность России даже не оспаривается, поскольку в ходе расследования вся доказательная база указывает именно на неё, как виновницу трагедии. Но в данном случае, хотелось бы отметить, что частота заявлений со стороны малазийского политикума по данной теме просто зашкаливает. А если учесть ещё то, что не так давно вышел псевдо-документальный фильм псевдо-расследование о катастрофе, то и вовсе отпадает сомнение в том, что в Кремле по этому вопросу очень сильно горит.

И чем ближе дата судебного заседания, а это 9 марта 2020 года, тем отчаяннее будет звучать блеянье говорящих голов аффилированных Россией, которая за шесть лет так и не смогла загладить вину перед невинно убитыми гражданами ЕС, породив вместо этого множество фейков и мифов. Разумеется, не без помощи своих малазийских марионеток.

И в данном контексте интересно другое. Расследование, в принципе, идет по пути доказательства вины России, что парировать стране-агрессору нечем, так какова будет роль её марионеток после того, как судебный процесс завершиться и виновные будут названы?

Да и в целом, российский режим, заслуживающий такого же разбирательства, как в свое время было проведено против руководства “Третьего Рейха”, так или иначе, но получит свою историческую оценку. Так каково будет место в этой оценки у международных шестерок режима? Догадаться – не сложно. Но догадываются ли об этом сами шестерки, не столько ставящие под удар свою репутацию, о которой без иронии и говорить сложно, сколько ставящие под удар имидж всей страны.

Источник: uc.od.ua

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

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