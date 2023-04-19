Новый мем от роспропаганды: 600 тыс. китайцев на танках в Украине

В телефонном разговоре с родственником рашист по имени Николай (звонок зафиксирован с Харьковщины, - ИС) обсудил военную помощь рф от Китая.

Собеседник поинтересовался, не прибывали ли к ним китайцы, поскольку говорят, что прибыло 600 000 китайцев, пересекших границу россии на танках, ожидающих приказа наступать.

Николай ответил, что у них не было, но линия фронта большая, потому о других подразделениях он не знает.

Также фигурант рассказал об общении с военнослужащим рф Алексеем, который сообщил, что всех мобилизованных, кому больше 45 лет, отправляют сразу на передовую. Алексей заявил, что его трое товарищей такого возраста отправили, и они погибли.

#ИС #перехват

Джерело: https://t.me/infosprotyv/15215

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