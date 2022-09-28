Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:11
Просмотров: 96

Новыми территориями Россия подавится

Новыми территориями Россия подавится

Что-то не видно радости у российских публичных лиц от идеи Путина попытаться объявить оккупированные украинские территории новыми землями России. Многие начали понимать, что этими территориями Россия подавится. И становится ядерным пеплом, на деле, а не на словах, желающих в России нет. И следующий текст прекрасно это иллюстрирует.

"Предполагается, что 30 сентября, в пятницу, президент Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию, где расставит все точки над i. Новые регионы будут официально приняты в состав Российской Федерации. В субботу, предположительно, состоится большой праздничный концерт, где, скорее всего, свое слово скажет и глава государства.

Наверное, можно говорить о повторении крымского сценария. Хотя обстановка за окном немного отличается от того, что было в 2014 году. В СМИ уже есть концепция интеграции новых территорий в состав РФ. Это образование якобы получит название Крымский федеральный округ, а возглавит его бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Дальше — самое интересное. Как быть с Украиной? Скорее всего, Киеву и в какой-то мере Западу объявят ультиматум или предложат признать факт свершившимся и не перечить. Владимир Зеленский, а также западный мир, включая Сербию, итоги референдумов признавать не собираются. Киевские власти намерены продолжать боевые действия, а западные союзники — их поддерживать.

Интересна позиция главного российского союзника — Белоруссии. В МИД страны заявили, что намерены исходить из своих национальных интересов. С остальными участниками СНГ тоже, в принципе, все понятно. Есть немало разных сценариев того, что будет дальше. И все они не очень радостные, скажем так. На поверхности лежит введение в указанных регионах режима контртеррористической операции (КТО). Но сложно сказать, что это означает на деле.

Нельзя исключать, что окончательное решение в Кремле примут в последний момент, исходя из реальной обстановки в мире и в стране. Однако разных вариантов на столе достаточно, есть из чего выбрать. При этом с уверенностью можно сказать, что глубинный и иной российский народ, включая элиты, вряд ли обрадуется перспективе быть стертыми с лица земли ядерным или даже обычным военным ударом. Даже с перспективой попасть в рай."

(с)Дмитрий Дризе, российский политический обозреватель

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/21040

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

“Жень, ну это ж п#здец. они же вас просто, нах#й, как мясо отправляют” - перехоплення ГУР
Сегодня 08:05    8
Microsoft обмежила доступ до оновлень для росіян
Сегодня 07:55    30
Будь-які правила цього світу Росія вже порушує
Сегодня 07:55    30
"раз#бали очень сильно. 8 человек уехали в госпиталь без ног, без рук” - перехоплення ГУР
Сегодня 07:46    60
Лукашенко отказал Путину?
Сегодня 07:37    84
Знищені російські бази за тиждень (МАПА)
Сегодня 07:29    64
Через технічні несправності тимчасово не працюють номери телефонів Служби порятунку «101» та «112», а також екстреної медичної служби «103», повідомили Суспільному в ДСНС
Сегодня 07:25    73
Трубы «Северного потока» взорвали, – сейсмолог Шведской национальной сети Бьорн Лунд
Сегодня 07:20    91
Оперативна інформація станом на 06.00 28.09.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:18    70
В рф решили могилизировать рабочих, которые пытаются восстановить Антоновский мост в Херсоне
Сегодня 07:02    98
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 