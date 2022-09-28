Новыми территориями Россия подавится

Что-то не видно радости у российских публичных лиц от идеи Путина попытаться объявить оккупированные украинские территории новыми землями России. Многие начали понимать, что этими территориями Россия подавится. И становится ядерным пеплом, на деле, а не на словах, желающих в России нет. И следующий текст прекрасно это иллюстрирует.

"Предполагается, что 30 сентября, в пятницу, президент Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию, где расставит все точки над i. Новые регионы будут официально приняты в состав Российской Федерации. В субботу, предположительно, состоится большой праздничный концерт, где, скорее всего, свое слово скажет и глава государства.

Наверное, можно говорить о повторении крымского сценария. Хотя обстановка за окном немного отличается от того, что было в 2014 году. В СМИ уже есть концепция интеграции новых территорий в состав РФ. Это образование якобы получит название Крымский федеральный округ, а возглавит его бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Дальше — самое интересное. Как быть с Украиной? Скорее всего, Киеву и в какой-то мере Западу объявят ультиматум или предложат признать факт свершившимся и не перечить. Владимир Зеленский, а также западный мир, включая Сербию, итоги референдумов признавать не собираются. Киевские власти намерены продолжать боевые действия, а западные союзники — их поддерживать.

Интересна позиция главного российского союзника — Белоруссии. В МИД страны заявили, что намерены исходить из своих национальных интересов. С остальными участниками СНГ тоже, в принципе, все понятно. Есть немало разных сценариев того, что будет дальше. И все они не очень радостные, скажем так. На поверхности лежит введение в указанных регионах режима контртеррористической операции (КТО). Но сложно сказать, что это означает на деле.

Нельзя исключать, что окончательное решение в Кремле примут в последний момент, исходя из реальной обстановки в мире и в стране. Однако разных вариантов на столе достаточно, есть из чего выбрать. При этом с уверенностью можно сказать, что глубинный и иной российский народ, включая элиты, вряд ли обрадуется перспективе быть стертыми с лица земли ядерным или даже обычным военным ударом. Даже с перспективой попасть в рай."

(с)Дмитрий Дризе, российский политический обозреватель

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/21040

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