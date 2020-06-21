Новую вспышку COVID-19 в Пекине вызвал вирус родом из Европы, - Китай

Власти Китая утверждают, что причиной новой вспышки коронавируса в Пекине стал европейский штамм вируса.

Национальный центр микробиологии Китая обнародовал данные исследования, которое базируется на геноме трех образцов вируса COVID-19 — двух человеческих и одном из окружающей среды. Образцы были собраны 11 июня, сообщает Цензор.НЕТ.

"В тот день (11 июня – ред.) в Пекине был зафиксирован первый случай COVID-19 за последние месяцы. С того момента количество заболевших уже выросло до 183", — говорится в сообщении.

Китай передал эти сведения в ВОЗ, отмечая, что именно европейский штамм стал причиной новой вспышки коронавируса в Пекине.

Этот штамм отличаются от тех, что сейчас циркулируют в Европе — в нем меньше мутаций, а значит, он старше.

По словам китайского эпидемиолога Лю Цзюня, отследить точный путь попадания этого коронавируса на рынок в Пекине довольно сложно. Так, например, он мог находиться в партии замороженных продуктов и вместе с ней прибыть из-за рубежа. В замороженном состоянии он не мог эволюционировать, поэтому у него не происходили мутации.

Рынок, который стал источником новой вспышки, пока закрыт, а в районе введено состояние военного времени.

Источник: censor.net.ua

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