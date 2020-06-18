Іноземець привіз в Україну брендові речі на майже пів мільйона гривень
Та вирішив замовчати такий приємний факт.
Учора, 16 червня, в пункт пропуску «Сеньківка» прибув громадянин Молдови.
Іноземець їхав в Україну вантажівкою «VOLVO», декларувати свої речі не став.
Враховуючи наявні ризики щодо незаконного переміщення товарів через державний кордон прикордонники ініціювали поглиблений огляд зазначеного авта.
Згодом спільна прикордонно-митна оглядова група в спальному відділенні вантажівки виявила чималу кількість взуття та одягу різних відомих світових виробників.
Крім того, серед контрабандного одягу знайшлись і запчастини до системи управління «розумний будинок».
Товари на майже 500 тис. грн. встановленим порядком вилучено, власника притягнуто до адмінвідповідальності за порушення митних правил.
Источник: dpsu.gov.ua