Іноземець привіз в Україну брендові речі на майже пів мільйона гривень

Та вирішив замовчати такий приємний факт.

Учора, 16 червня, в пункт пропуску «Сеньківка» прибув громадянин Молдови.

Іноземець їхав в Україну вантажівкою «VOLVO», декларувати свої речі не став.

Враховуючи наявні ризики щодо незаконного переміщення товарів через державний кордон прикордонники ініціювали поглиблений огляд зазначеного авта.

Згодом спільна прикордонно-митна оглядова група в спальному відділенні вантажівки виявила чималу кількість взуття та одягу різних відомих світових виробників.

Крім того, серед контрабандного одягу знайшлись і запчастини до системи управління «розумний будинок».

Товари на майже 500 тис. грн. встановленим порядком вилучено, власника притягнуто до адмінвідповідальності за порушення митних правил.

Источник: dpsu.gov.ua

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