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Інститут нацпам’яті оскаржив повернення проспектам Бандери і Шухевича старих назв

Інститут нацпам’яті оскаржив повернення проспектам Бандери і Шухевича старих назв

Український інститут національної пам’яті подав апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо скасування рішень Київради про перейменування проспектів Московського і Ватутіна на честь Степана Бандери і Романа Шухевича.

«Всі обґрунтування щодо відсутності порушень прав позивачів, неправильного застосування судом першої інстанції норм процесуального права, неправильного застосування судом першої інстанції до спірних правовідносин норм законів «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону їхньої символіки», неправильного застосування судом першої інстанції до спірних правовідносин і «Про присвоєння юридичним особам і об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій» були подані до Окружного адміністративного суду», – пояснив юрист Українського інституту національної пам’яті Сергій Рябенко.

25 червня Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради про перейменування Московського проспекту і проспекту Ватутіна в Києві на честь Степана Бандери і Романа Шухевича.

Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв оскаржити рішення.

Київська міська рада перейменувала Московський проспект в українській столиці на проспект Степана Бандери в липні 2016 року. А за перейменування проспекту генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича (головнокомандувача Української повстанської армії) проголосувала в червні 2017 року.

Перейменування здійснювали в рамках закону про декомунізацію.

Источник: radiosvoboda.org

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