Інструкція: що робити при варварському обрізанні дерев?

Найпоширеніший метод обрізки дерев, який використовують харківські комунальники - це видалення всієї крони дерева або більшої її частини (так зване «кронування»).

Насправді обрізка до «голого стовпа» є незаконною і відбувається виключно тому, що мешканцям або байдуже, або вони не знають, куди звертатися, щоб це зупинити. Отже - що робити і куди звертатися?

▶️ Чому це погано?

Така обрізка шкодить дереву. Після неї воно гине одразу або живе лише кілька років. Через втрату крони в рослини припиняється процес фотосинтезу, завдяки якому вона отримувала живлення. Дерево, що голодує, слабне, на нього нападають шкідники і патогенні гриби, по стовбуру поширюється гниль – вже через кілька років варварське обрізане дерево стає аварійно небезпечним, хоча раніше таким не було.

Деякі породи дерев взагалі не витримують обрізання і гинуть після нього у 100% випадків: клен, біла тополя, береза, горобина, хвойні.

▶️ Чому це незаконно?

Обрізане до стовпа дерево вважається ПОШКОДЖЕНИМ до ступеня припинення росту — тобто до загибелі.

Постанова Кабміну №559 «Про такси для обчислення розміру шкоди, завданої зеленим насадженням у межах міст»: - дерево з видаленням крони від 1/3 до 1/2 її довжини відноситься до категорії пошкоджених дерев, а дерево з видаленням більше половини довжини крони відноситься до категорії дерев, пошкоджених до ступеня припинення росту.

❗️ Зверніть увагу, що мова йде не про висоту всього дерева, а про довжину крони: крона починається від першого розгалуження гілок на стовбурі.

2. Кримінальний кодекс України, стаття 270 (1):

1. Умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства (…) ─ карається штрафом від 100 до 250 неопод. мінімумів доходів громадян ... або обмеженням волі до трьох років.

Прим. 1. Під об'єктами ЖКГ в цій статті слід розуміти об'єкти благоустрою (...).

* зелені насадження є елементами об’єктів благоустрою відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», ст.21, ч.1, п.2.

▶️ Яка ж обрізка правильна?

Згідно з Правилами утримання зелених насаджень в містах України (Наказ №105 від від 10.04.2006) є три види обрізання:

1. формувальне – здійснюється для формування крони, видаляються лише 1-2-річні паростки (ті що виросли за останній рік-два).

В міській практиці це також - підняття крони (над тротуарами і проїжджою частиною, біля дорожніх знаків тощо), пониження крони (під електромережами та іншими комунікаціями), прорідження крон дерев для кращого освітлення приміщень тощо.

2. санітарне - проводять для видалення сухих та аварійних гілок. Проводять його в період вегетації (коли дерево зелене), щоб не сплутати сухі з живими.

3. омолоджувальне - застосовується лише до СТАРИХ дерев, у яких всихає верхівка. Воно проводиться поступово ПРОТЯГОМ 2-3 РОКІВ.

За один раз можна зрізати до 30% крони. Отже, в перший рік зрізають третину гілок (починаючи зверху), що спонукає старе дерево відрощувати молоді пагони. На другий рік – ще 1/3 старих гілок. І на третій рік за необхідності зрізають решту старих гілок – а за ці роки в дерева вже виросли молоді гілки, тому воно без зайвого стресу переживає цю поступову обрізку.

Як бачите, це не має нічого спільного з тим, що роблять у Харкові – коли приїхали і за один раз залишили від дерева голий стовбур - і називають це «омолодженням».

▶️ Які документи повинні мати виконавці роботи?

Для проведення омолоджувальної обрізки потрібні документи НА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ, так як дерева відносяться до об'єктів благоустрою. Згідно з п. 4.2 Доповнення 1 Наказу №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та Утримання об'єктів благоустрою насел.пунктів», омолоджувальна обрізка є капітальним ремонтом об'єкту благоустрою, також див. Пункт 13.1.1 Правил утримання зелених насаджень.

Згідно з п. 13.1.2 тих же Правил, «Капітальний ремонт об'єкта благоустрою зеленого господарства проводиться за умови наявності проектно-кошторисної документації»:

● ДЕФЕКТНИЙ АКТ та кошторис,

● журнал робіт на об'єкті капітального ремонту (п. 13.1.2.4 Правил),

● в разі перекриття вулиці, дороги, в т. ч. пішохідної згідно з п. 13.1.2.2 Правил необхідно рішення міськради із зазначенням термінів початку і закінчення робіт,

● договір на надання послуг (відповідно до частини 5 ст. 6 Закону «Про доступ до публічної інформації»),

● наряд-допуск на роботи (пункти 1.5, 2.3, 2.4 Наказу «Про затвердження Правил охорони праці під час проведення робіт з видалення дерев і пеньків у населених пунктах України»).

▶️ Що робити, щоб зупинити незаконну обрізку?

Якщо документів на обрізку немає, їх не надають або з дерев зносять більше третини крони, що протиречить постанові КМУ №559 – викликайте по «102» поліцію!

Запитувати документи та викликати поліцію бажано як мінімум вдвох. Одному робити це може бути небезпечно, адже рубачі можуть вдатися до насильства або, навпаки, звинувати вас в хуліганстві, нападі на них та подібних діях. А без свідка у разі потреби буде важко довести зворотне.

При виклику поліції обов’язково повідомляйте оператору, що відбувається злочин по статті 270(1) Кримінального Кодексу України.

У разі повідомлення про злочин оператор зобов’язаний викликати слідчо-оперативну групу («СОГ»). Справа в тому, що патрульні мають статус звичайних робітників, і тому ніяких документів по порушенню складати не будуть – просто не мають на це прав. Вони зможуть тільки взяти у вас заяву. СОГ потрібна саме для того, щоб порушення було фахово описано.

Взагалі бажано записати виклик на аудіо (так само бажано фотографувати і знімати на відео все, що відбувається: рубачів, їхній транспорт і його номери, дерева тощо!).

Якщо через 15-20 хвилин патруль не під’їхав – викликайте знов. Запропонує оператор телефонувати до райвідділку – телефонуйте і до нього, і на «102». І так – до приїзду наряду. Інакше (ситуації бувають різні) ви можете чекати на наряд декілька годин.

По приїзду патруля детально поясніть поліцейськім причину виклику: що відбувається, що у рубачів повинен бути дефектний акт – поліція може цього не знати. Бажано також навести поліції Постанову Кабміну №559 «Про такси для обчислення розміру шкоди, завданої зеленим насадженням у межах міст» та пояснити, що видалення в дерева більше третини крони є пошкодженням зелених насаджень. Вимагайте у поліції зупинити правопорушення.

Якщо СОГ не була викликана до цього моменту, наполягайте на її виклику.

▶️ Обов’язково ведить хронометраж подій. Бажано узяти блокнот та ручку і записувати точний час коли усе відбувається – побачили рубачів, викликали поліію, коли приїхала поліція та СОГ. Також варто записати усі дані поліцейских, що прибули на виклик: ПІБ, номери жетонів, номер наряду (цифри на машині).

▶️ Що робити, якщо варварська обрізка вже відбулася?

▶️ Напишіть заяву в поліцію, адресовану керівнику слідчого відділу, за статтею 270 (1) Кримінального кодексу про пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства.

Перед цим необхідно зібрати комісію з громадськості, зробити обстеження пошкодженних обрізкою дерев та скласти відповідний акт.

● Зразок акту: https://docs.google.com/document/d/1bd52eaKDXsv6QKRuofHvat1PIGkEWNyw/edit?fbclid=IwAR1_Lk6Kjchu21q6WYpAn1RDdPahnQl6qmxXEtjOq7ZoKv2BoowvnsddqBw

Потім згідно Постанові №559 від 8 квітня 1999 р. розрахувати матеріальну шкоду, які рубачі нанесли територіальній громаді м. Харкова та зазначити цю суму в заяві про злочин.

Практика доводить, що керівник слідчого відділу не буде вносити заяву в Єдиний реєстр досудових розслідувань (ЄРДР) та розпочинати розслідування. Але після отримання заяви про злочин згідно ст. 214 Кримінально-процесуального кодексу слідчий зобов’язний протягом 24 годин внести заяву до ЄРДР та після цього протягом 24 годин надати заявнику витяг з ЄРДР.

Тому, якщо протягом 48 годин після подання заяви вам не надано витяг з ЄРДР варто оскаржити бездіяльність слідчого в місцевому суді. Згідно ст. 304 КПК на оскарження бездіяльності у вас є 10 днів. Ці 10 днів починають рахуватися від того дня, коли слідчий повинен був надати вам витяг, як заявнику, але не надав.

В скарзі треба просити суд зобов’язати керівника слідчого відділу поліції, якому була адресована заява, внести відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР по вашій заяві та надати вам витяг з ЄРДР. В більшості випадків суд задовольняє подібні скаги. Відповідно, після рішення суду поліція змушена буде відкрити кримінальне провадження.

«Діяльність фізичної та юридичної особи, що призводить до нищення, псування, забруднення довкілля, є незаконною. Кожен має право вимагати припинення такої діяльності.» (Цивільний Кодекс України, ч.2 ст. 293 «Право на безпечне для життя і здоров'я довкілля»).

Ми сплачуємо наші податки за роботу комунальних служб і маємо право вимагати, щоб їхні дії відповідали українському законодавству.

Досвід показує, що в тих місцях, де мешканці активно звертаються до поліції, обрізка зазвичай відбувається обережніше. Захищайте дерева!

Джерело: https://www.facebook.com/Irina.Kravchenko.kh

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