«Нє#уй шастать» по-європейськи

Цього тижня низка країн обмежила перетин кордону для росіян. Перелік можете побачити на мапі вище. І русськіх почали витискати.

Сьогодні розберемо Естонію. Там російські громадяни - персони нон ґрата. Шенген їм більше не видаватимуть. Крім того, уряд видворив і заборонив в’їзд на три роки пропагандистам «Известий».

Як естонці русськіх карали?

Кореспондентка Ксенія Солдатова та оператор Дмитро Тімофєєв прибули до Естонії поїздом. У паспортах мали візи Італії та Фінляндії. І ніби-то збирались просто подорожувати. Але звернули не туди.

Спершу заїхали подивитись на краєвиди міста Нарва. Там, за збігом обставин, влада вирішила демонтувати радянський танк-пам’ятку. І, звісно ж , це обурило пропагандонів. Ті взялися клепати матеріал про «наругу» над символом російської мощі. А заодно і про обмеження права вільно подорожувати Європою.

Згорнувши пасочки, рушили потягом на Талін. Та доїхати не судилося. Знімальну групу зняли з поїзда і провели у поліцейський відділок.

Виявилося, що за правилами шенгену, тобто туристичної візи, росіяни не мали права працювати у Естонії. У такому випадку вони мусили податися на робочу візу. Такої у них не виявилось.

Тож «міжнародних журналістів» відправили працювати додому. Документи анулювали, а ще заборонили в’їзджати до Естонії протягом трьох років.

Наразі в Європі обговорюють повноцінне анулювання шенгенських віз для росіян, пручається тільки канцлер Шольц. Чи вийде переконати старого лівака?

Джерело: https://t.me/petrushevskyi/156

Новости портала «Весь Харьков»