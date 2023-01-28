Нуланд и удочка коррупции

США готовы к смягчению санкций против России ради серьёзных переговоров по Украине и вывода оттуда оккупантских войск, — Нуланд.

Российская пресса с таким упоением рассказывает про вчерашние слова Нуланд, забывая о том, что она сказала сегодня:

Заместитель государственного секретаря по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что международный военный трибунал или другой механизм для суда над военными преступниками России будет создан уже в 2023 году, — Голос Америки.

По словам Нуланд, которая отвечала на вопрос сенатора-демократа из штата Мэриленд Бена Кардина на слушаниях в Комитете по вопросам международных отношений Сената США, она хотела бы, чтобы механизм был создан к годовщине начала полномасштабного вторжения России в Украину. Правда, однако на это потребуется еще несколько месяцев.

«Но к лету я хотела бы, чтобы этот механизм появился», — сказала она.

Так что же на самом деле имела ввиду Нуланд?

Обращаем внимание на формулировку "готовы к смягчению санкций против России". То, как интерпретировали это заявление комментаторы и аналитики - неверно. Нуланд говорит не об экономических санкциях, а о персональных.

При этом Нуланд говорит о том, что санкции будут сняты "ради" переговоров и вывода войск с территории Украины. Это дипломатическая уловка. Слово "ради" начинает действовать с момента инициации переговоров российской стороной, а под выводом войск подразумевается полный вывод войск до границ 1991 года.

Так что же имела ввиду Нуланд, если мы соберём картину из данных кусочков паззла? Вашингтон не выступает за переговоры, при этом постоянно сохраняет "сито" для российских элит.

Вашингтон не будет вести переговоры с Путиным, поскольку тот не готов полностью вывести войска с территории Украины-1991.

Но обращение Нуланд направлено не к Путину, с которым Вашингтон общаться не намерен, не к российскому военному командованию, которое не выведет свои войска, даже не к будущему руководству, которое вряд ли согласится на добровольный выход из Крыма.

Нуланд закидывает "коррупционную удочку", стараясь выловить в мутной воде тех, чьи активы были заморожены санкционной политикой. Вашингтон ищет новых Абрамовичей для работы "внутри" системы как "переговорный" элемент (т.е. элемент, кажущийся переговорным, но уже по линии Вашингтон-Москва)

По их настроениям разведки дополнительно получают информацию о том, кто и на что готов перед лицом войны. Вашингтон знает об ужасе в Кремле после объема объявленных поставок, поэтому Нуланд закидывает удочку с наживкой для российских элит, полагая, что кто-то может "соскочить" с кремлевской башни.

И вот ровно для них будет работать смягчение санкций.

Теперь от "пряника" Нуланд вновь возвращает РФ к реалиям "кнута", прибегая к системе "ультиматума бургера".

Следите за руками:

1) Объявляется беспрецедентная военная помощь.

2) Создаётся окно возможностей для тех, кто хочет соскочить, отстранившись от путинского террористического режима (придется слить информацию)

3) Моментально "пряник" приправляется угрозой в виде неотвратимого трибунала для тех, кто останется верен Кремлю.

Интересно, как надежды Кремля на то, что американцы согласятся на переговоры, сочетаются с тем, что Вашингтон достаточно жёстко давит на своих партнёров по альянсу, чтобы те немедленно начали проработку поставок тяжёлой военной техники Украине. Также не ясно, на что надеется Москва, если Кремль обладает информацией о том, что НАТО уже согласовывает объемы поставок "F" в Украину, а на столе лежит ещё многометровая пачка документов с военной техникой.

Мне также непонятны влажные мечты Кремля и придворных аналитиков, касающиеся переговоров с Европой и Штатами на условиях РФ. Москва должна замечать, что предложения, от которых невозможно отказаться, поступили всем европейским официальным представителям, замеченных в лояльности к Кремлю. И каждый из них в той или иной степени сдал Путина, согласившись на предложение.

И сейчас мягкий проброс Нуланд показывает нисколько не переговорную, а ультимативную позицию: "присягнуть на верность или быть в петле трибунала".

Джерело: https://t.me/cynic2020/7741

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