О действии санкций

Владимир Щербаков, глава Автотора: Если раньше доставка контейнера из Пусана в Калининград стоила $4450, то сейчас — $20 000–25 000.

С сегодняшнего дня все отгрузки из Арабских Эмиратов в Россию требуют согласования в UAE Security Service Division, а также в UAE Ministry of Foreign Affairs. Санкций никто не хочет.

Amsterdam Trade Bank (ATB), дочерняя компания российского Альфа-банка, был объявлен банкротом, - сообщил в пятницу голландский центральный банк (DNB) со ссылкой на решение окружного суда.

Минпромторг РФ подготовил перечень товаров, в отношении которых будет разрешен так называемый параллельный импорт (позволяет ввозить в страну без разрешения правообладателя товар, продажа которого началась в других странах мира - серый импорт, подделки, и контрафакт). В РФ без разрешения правообладателей потечёт продукции Apple, Samsung, Tesla, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel, Electrolux, Miele, Siemens, Dyson, X-Box, Play Station, Nintendo, автомобили и запчасти. (Существенное место в списке занимают автомобильные марки и материалы, а также сопутствующие товары, с ними связанные: Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bently, Cadilac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rover, GMC, Freightliner, Peterbilt, Kenworth, Mack).

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Автор: Дмитрий Аннопольский

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