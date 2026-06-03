О "гуманизме" российских ударов

россия нанесла по Украине очередной комбинированный удар.

• 8 противокорабельных ракет «Циркон»

• 33 БР «Искандер-М»

• 27 КР Х-101

• 5 КР «Калибр»

• Более 650 БПЛА.

Это – не считая КАБов, дронов, артиллерии, мин и всякой дряни в прифронтовой зоне.

За сутки (львиная доля – за ночь):

• Днепр: 16 погибших, 42 раненых. В т.ч. дети.

• Киев: 6 погибших, 81 пострадавших.

• Херсон и область: 1 погибший, 16 пострадавших.

• В Черниговской области вчера россияне разрушили дронами лицей в Новых Боровичах и убили там женщину 1948 г.р. В с. Мощенка ранили дроном 15-летного подростка.

• Харьков и область: 19 пострадавших, в т.ч. девочка 11 лет. Атаки дронов весь день, в районе 16.00 ударили по центру Чугуева.

• Сумы и область: 9 пострадавших, в т.ч. – 5-месячный ребёнок в Глухове. По многоэтажке в Сумах ударили из артиллерии.

• Запорожье и область: 3 раненых.

Т.е., за сутки (в основном – за пару часов ночью) только в указанных регионах россияне убили 24 гражданских и более 150 ранили. Разрушили несколько многоэтажек, уничтожили дюжину частных домов и десятки гражданских автомобилей. Помимо АЗС, атаковали фермерские хозяйства, медицинские учреждения, гражданскую технику, в т.ч. молоковоз (зачем?).

Предыдущий масштабный удар был 9 дней назад. россияне накопили 72 ракеты и запустили их. Никакого «возмездия», никакого «ответа». Просто накопили и запустили.

Если вы впредь будете встречать риторику об «ответном» характере действий рф где бы то ни было, знайте – это заявляют заангажированные либо неадекватные люди. Любое их творчество надо так и воспринимать.

Также хочу сделать важный акцент.

В сети гуляет мыслевирус о некоем особо «гуманном» характере агрессии россии против Украины. Обоснование: военных официально гибнет больше, чем гражданских.

В качестве доказательств «гуманизма» россиян приводят сравнения со Второй мировой войной и действиями Израиля. Мол, в период ВМВ стирали бомбами целые города, а Израиль за час убивает в Газе и Ливане больше людей, чем россия – за месяц.

Это попытка грубо исказить контекст происходящего.

Для Украины гражданское население рф заведомо не является целью. Во-первых, по сугубо прагматичным военным причинам. Тратить дефицитные боеприпасы и дроны на дорогих россиян - непозволительная роскошь.

Но гораздо важнее – во-вторых. Украинцы в массе не научились воспринимать россиян, которые находятся в россии, как заклятых врагов.

Пресловутое расчеловечивание и дегуманизация не произошли, несмотря на все эмоциональные всплески и на всё горе, которое россияне причинили Украине.

Вот те, кто вторгся на нашу территорию, независимо от мотивов – с ними всё ясно. Но только на поле боя. В т.ч. поэтому российские наёмники в украинском плену живут лучше, чем дома.

Пропагандисты и подстрекатели – их судьба тоже предрешена. Ещё несколько категорий ожидает справедливое возмездие.

Но те, кто сидит в рф и пока ещё не стал наёмником – к ним больше презрения и брезгливости, чем какой-то испепеляющей ненависти.

Поэтому легко проверить: статистически главный враг российского населения – это российское ПВО. Что местами принимает совсем грустные формы.

Например, в Севастополе тихонько хоронят молодую девушку, которая формально погибла от несчастного случая. А реально – от попадания на излёте пули вследствие того, что росвояки палили во все стороны, пытаясь сбить добрые дроны. Не говоря уже о «панцирях», которые обстреливают жилые дома некондиционными ракетами. Или о российской тактике направлять РЭБом дроны в жилые дома, т.к. в российском понимании это минимизирует ущерб.

А вот что касается подхода россиян к украинскому мирному населению – тут прямо противоположное отношение, чем у украинцев. Миллиард фактов, буквально пару укажу.

Первый факт – Харьков. россияне не смогли войти в город 24 февраля 2022 года, их встретили не цветами. После чего уже 25 февраля город подвергся атаке авиацией и РСЗО.

Самое страшное: россияне использовали РЗСО с кассетными боеприпасами по густонаселённому спальному району. Это – максимально неизбирательное оружие, его применяли исключительно с одной целью – убить и покалечить как можно больше гражданских, чтоб город не вздумал сопротивляться.

Подобных атак было несколько, убитые и раненые исчислялись десятками. В эти дни харьковчане звонили родственникам и знакомым в Белгород с криками «что вы творите?!». А в ответ слышали: 1) это бендеровская провокация, вы сами себя обстреливаете; 2) это бендеровская пропаганда, вас скоро освободят…

В итоге российские самолёты начали сбивать, а РСЗО отогнали.

Второй факт – Мариуполь. Вы без труда найдёте в сети российское (!) видео, когда дивизион РСЗО «Град» красиво выстроен в поле и лупит по Мариуполю, накрывая большую площадь десятками реактивных снарядов.

Я не говорю о бомбе, сброшенной на театр или роддом, или других резонансных инцидентах. Тут важнее обыденный рутинный подход: зарядить пакет РСЗО и накрыть жилой квартал. Для россиян это – норма. Равно как и перемалывать города ствольной артиллерией.

Третий факт – Днепр, сегодня. россияне ударили по гражданским в Днепре кассетными боеприпасами. Т.е., прошло 4+ лет, а подход не меняется. Кассеты – это средство против живой силы. россияне не делают различий между комбатантами и гражданскими. И в этом сходство их действий с периодом ВМВ.

А в чём отличие?

А в том, что они НЕ МОГУТ накрывать наши города дешёвыми бомбами, авиация может атаковать только ракетами и КАБами.

ХОТЯТ, НО НЕ МОГУТ.

Там, где россияне дотягиваются (Мариуполь, Северодонецк, Попасная, Марьинка, Волчанск, Купянск, Изюм и т.д.), они неизбирательно уничтожают всё. Украинские города остаются более-менее целыми не из-за российского «гуманизма», а потому, что у россиян нет возможности заняться любимым делом – крушить всё подряд.

Если бы у Украины не было ПВО, Харьков, Сумы, Чернигов, Запорожье, Херсон др. уже давно были бы в состоянии Газы. Просто на таком масштабе ракетами и дронами особо на разгонишься, при всей тяге россиян бить по тем же больницам.

И ещё один факт, который почему-то «не замечают» адепты российского «гуманизма». Зимой российская армия буквально пыталась заморозить насмерть 3 млн человек в Киеве. У 1,5 млн ситуация была достаточно тяжёлая. Я уже молчу о том, что в других городах было и похуже, чем в Киеве.

То, что удалось выстоять в морозы – не из-за российского гуманизма. Это подвиг украинского населения. И как тут сравнить: убить 25 человек ракетой и пытаться убить, хоть и не получилось, 3 млн – что больше раскрывает «гуманность» действий российской армии?

В эту же корзину – пытка лишением сна. Киев, Харьков, Днепр, Одесса и другие города не спят. Это миллионы людей. Это по всем канонам – пытка. Так где тут избирательность и «гуманизм»?...

Это к тому, что я уже несколько раз слышал от европейских и американских представителей тезис, мол, россияне действуют в неких цивилизованных рамках. Надо пояснять таким людям, что их кто-то укусил и заразил чушью.

Могут ли россияне действовать ещё более ужасно? Конечно могут. Просто им это не всегда выгодно, а война – это прагматика. Но они уже действуют ужасно. Т.е., это не разброс между хорошим и плохим, между гуманистами и военными преступниками. Это разброс между людоедами и людоедами.

Остановить людоедов поможет не высокая оценка их душевных качеств, а снижение их возможностей атаковать (санкции, поражение на земле, ПВО) и нанесение им неприемлемого урона. Тогда они резко вспомнят о высокой культуре и начнут источать благолепие.

Джерело: https://t.me/kopytkoav/2024

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