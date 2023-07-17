О густо засеянных минных полях, которые построила россия на пути наступления ВСУ, пишет New York Times
Журналисты со ссылкой на украинских врачей сообщают, что мины превзошли артиллерию как основную причину ранений. А если речь идет о пластиковой мине, то ее осколки в теле солдат очень сложно обнаружить - их не "видят" медицинские металлодетекторы.
На прошлой неделе врач по имени Владимир ампутировал обе руки специалисту по разминированию, который был ранен при попытке обезвредить мину-ловушку.
российские противотанковые мины также останавливают БМП "Брэдли", хотя личный состав при подрыве и выживает. Но сама машина далее ехать не может.
Сержант, чья БПМ таким образом подорвалась, получил новую машину - а поврежденную отправили на ремонт в Польшу.
Но мины - это лишь первая проблема. "По мере продвижения украинские солдаты выходят за пределы досягаемости некоторых своих систем ПВО и становятся уязвимыми для российских ударных вертолетов", - говорится в статье.
Поэтому пока ВСУ "не прорвали основные линии обороны русских".
Джерело: https://t.me/vekha/69038