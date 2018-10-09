О "массовых" протестах прихожан экзархата РПЦ в Украине против автокефалии

СБУ предупредила о том, что УПЦ МП ведет активную подготовку к разного рода провокациям и акциям на фоне приближающегося предоставления Томоса Украине.

Здесь необходимо сделать замечание. Да, основные провокационные акции готовятся и организовываются на «центральном» уровне, – с помощью «не лезущих в дела церкви» олигархов и пророссийских политиков вроде Новинского (к слову, вот и кум Путина Медведчук полез в ту же сферу, в эфире росТВ заявив, что УПЦ КП и УАПЦ якобы не являются церковными институтами, а «религиозными организациями», что «вместе со светской властью в лице Президента Украины, парламента вмешались в дела церкви» – это уже высший русско-православный пилотаж от украинских ставленников Москвы).

Однако более важным представляется то, насколько активными будут священнослужители УПЦ МП «на местах» - в регионах, насколько активно они будут провоцировать своих прихожан на антиукраинские выступления и силовые акции.

Относительно этого мы в свое время писали, что среда священнослужителей УПЦ МП отнюдь не однородна: треть – это «православные ястребы», ярые поборники «русского мира»; еще треть – вполне проукраински настроены; остальные – «болото», которое ориентируется на «политический момент». Таким образом, можно рассчитывать, что в целом менее половины священнослужителей УПЦ МП готовы принимать участие в тех авантюрах, которые навязывает в контексте украинской автокефалии руководство РПЦ и ФСБ РФ.

К слову, на данный момент мы, к счастью, как раз и видим весьма сомнительную «массовость» протестов верующих МП против автокефалии (см. фото этих «массовых акций»). И дело, вполне очевидно, вовсе не в отсутствии денег у Москвы для финансирования такого рода протестов, а в отсутствии желания у верующих принимать в них участие. И главная задача организаторов – создание картинки для росСМИ и кураторов из российских спецслужб.

Но неизвестно, на какие шаги Кремль через руководство УПЦ МП и свои спецслужбы пойдет завтра. Потому для нас крайне важным является нейтрализовать и ни под каким предлогом не поддаваться на провокации, идеологи которых сидят в РФ. Кровавая баня, а то и гражданская война на религиозной почве, – это самый желанный сценарий для Кремля в контексте грядущего создания единой Украинской Православной Поместной Церкви (на что уже намекали представители и УПЦ МП, и РПЦ).

Свобода выбора церкви для украинцев останется навсегда. Но алгоритм действий по указке московских попов и ФСБ свободой выбора назвать невозможно.

Источник: sprotyv.info

Автор: Координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук

Новости портала «Весь Харьков»